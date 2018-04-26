【塔羅】像友情又像曖昧！你該主動出擊嗎？

2018-04-26 09:09 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

總覺得彼此的關係沒有任何升溫跡象，如果想讓當下的感情更進一步，自己是否應該主動一些？科技紫微網用塔羅來為你占卜。

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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念：「我是否應該主動一些？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌1：魔術師

在當下的感情裡，你需要多一份積極主動的態度。不要總期待對方的主動，你也需要懂得去給予對方想要的一些熱情，這會更加有利於你們感情的升溫。

選牌2：戀人

抽到這張牌，說明一段感情應該雙方都主動，才會碰撞出更加激情的火花，你做到了你的部分，那麼就等待對方的反應即可，畢竟主動得太過也是容易產生問題的。

選牌3：力量逆位

你們的感情需要你的主動，哪怕你只是踏出一步，接下來那九十九步，對方會給予回應。

選牌4：命運之輪

如果你夠主動，你們的故事可以很甜蜜很幸福，你不夠主動，那麼或許要做好準備，面對一些比較讓人心碎的情節。甜美還是心碎，請你一定要謹慎選擇。

選牌5：死神

你主動得夠多了，應該適時地暫停一下，否則你一昧的主動和付出，容易讓對方覺得你很廉價。稍微含蓄高冷一些，反而有助於激發你們之間愛的火花。

選牌6：星星逆位

抽到這張牌，則表明你應該主動，但是要睿智的主動，最好是不露痕跡、若有似無的那一種。這種類似於暗示的主動，更加能夠激發對方對你的興趣，一起為彼此的感情努力。

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