升遷速度快！天生官運超棒的星座

2018-04-22 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

混跡職場，為的是能夠做出一番成績來，想晉升、想加薪，自己要努力，也需要時運相助。天時地利人和的時候升職更快。科技紫微網這就來為大家說說，那些升職速度驚人的星座們。

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NO. 1、獅子座

獅子座的確有能力，也很有領導風範，組織能力一級棒，也會自己刻苦鑽研一些東西。對於這個星座來說，職場一直都是他們可以施展一技之長的地方，遇到合適的機會懂得毛遂自薦有自信，這樣的人一般都容易被重用。

NO. 2、金牛座

金牛座踏實肯幹，在職場絕對是受寵的那一類人，哪怕先前這個亮點會被埋沒，但是真金不怕火煉。用不了多久，金牛座的勤奮刻苦就會被看到，從此也就能夠更加被器重，平步青雲。

NO. 3、天蠍座

天蠍座城府深很沉穩。他們最擅長等待時機，也很勤勞堅毅，從不操之過急。在職場從來不恥下問，謙卑的態度備受好評，而且耐心的他們還很注重細節，時常可以注意到其他人忽略的部分，做出的成績完全值得被提升。

NO. 4、水瓶座

水瓶座屬於「無心插柳柳成蔭」的類型，明明沒有那麼大的抱負和夢想，但就是有靈感和創意。提出的方案常會讓人驚歎，懂得推陳出新，開拓新的市場與方向，不知不覺就抓住了上司的心。

NO. 5、巨蟹座

巨蟹座沒有野心，但是優勢在於樂善好施，樂於幫助身邊的同事朋友，人脈不知不覺就積攢下來。關鍵時刻人氣很高，大家都力挺巨蟹座，貴人運也不錯，升職速度自然會是肉眼可見的。

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