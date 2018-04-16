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唐綺陽星座運勢週報：水逆結束 出現讓人震撼的決策和改變

唐綺陽星座運勢週報：水逆結束！出現讓人震撼的決策和改變

2018-04-16 07:37聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報4/16-4/22

重要星象：水星順行，太陽白羊最後衝刺，太陽進金牛，木、火、冥入相位

本周水星恢復順行，開始解決水逆期間發生的問題。太陽白羊在最後衝刺的期間，有機會遇到挑戰權威的怪咖，衝突逐漸白熱化。月白羊處在水深火熱中，周末月巨蟹要注意和家人的關係，當心不安全感的地雷引爆。太陽進金牛，金錢會是重要的考量，評估人事物的價值與報酬，開始重視身體健康。木火冥入相位，有重大的決策或改變，讓人覺得震憾。

工作注意：金牛、雙子、處女、水瓶

金牛：打破舊規，花腦筋、想點子，嘗試新創意

雙子：工作繁忙、無暇思考，在忙碌中能發揮潛能

處女：有海外相關的新計畫，可大膽行動

水瓶：遇到跟長官的問題，請耐心面對

桃花注意：巨蟹、射手、魔羯、雙魚

巨蟹：勿鑽牛角尖，沉浸在在負面情緒中

射手：當心爛桃花，小心別被對方吃定

魔羯：遇到背景複雜的人，當心捲入糾紛

雙魚：有機會發展職場戀情

財運注意：獅子、天秤

獅子：當心破財，因紓壓而花費

天秤：小心借貸，要評估一下人情與金錢

健康注意：白羊、天蠍

白羊：要注意睡眠品質

天蠍：調整健康，也能提升運氣

唐綺陽星座運勢

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