錢都花到哪裡去了？ 2018年最易漏財的生肖

2018-04-18 09:03 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

史上最長清明連假才剛結束，期間安排了一趟出國或返鄉，是不是不小心又讓信用卡透支了？千萬要小心了，科技紫微網提到的下面四個生肖，今年花錢花很兇喔！

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一、生肖龍

生肖龍今年的財庫不太穩定，容易受到購物的衝動而大開財庫。比如公司同事新買來的東西，跟著也掏腰包買一個，過後後悔不已。和閨蜜朋友逛街受到慫恿一起購買了不太需要的東西。自己的主意往往拿不定，導致錢財亂花。建議減少這種攀比心理，量力而為地花銷。

二、生肖蛇

生肖蛇今年胃口特別好，你將化身一名「吃貨」，吃遍周遭美味的食物。不管是貴到上千元的山珍海味，還是路邊幾塊錢的小吃攤，你都樂意去嘗試。因此也容易把錢花在吃喝玩樂上面。建議開吃之前先瞄一眼口袋裡的錢。

三、生肖虎

生肖虎的朋友今年會想各種方法滿足自己的慾望，在各種開銷以及談戀愛上會一擲千金。看起來貌似很大方，其實會顯得略微浮誇浪費。這一切都可能源於你寂寞的內心感受，建議多充實自己，同時過一點樸素無華的生活，穩住自己的錢財。

四、生肖雞

可能因為犯太歲的緣故，生肖雞今年會有各種擔憂困擾。擔心自己的人身安全、健康壽命…等等。很容易在保險、求醫、體檢、健身等方面投入過多，以此來增加安全感。雖然這並不是壞事，有備無患嘛，但是也不需太過擔心，心境要平和，才能有健康的身體。

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