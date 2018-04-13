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【小孟塔羅】話別亂說！測未來三個月出言不遜指數？

2018-04-13 12:45聯合新聞網 小孟

圖擷自Photo on stocksnap by Elliott Chau
圖擷自Photo on stocksnap by Elliott Chau
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很多人對親友發了脾氣，儘管事後很懊惱，但是下次還會如此。究其原因，可能是親友的包容讓我們太放肆。假如對老闆、同事等外人發脾氣，很可能損害彼此的關係。但與家人爭吵或是抱怨之後，大多數人往往是很後悔的。假如不想留有遺憾，我們又該怎麼做呢？現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，未來三個月出言不遜指數？

請憑直覺選擇一張牌。 圖片來源：小孟
請憑直覺選擇一張牌。 圖片來源：小孟
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塔羅牌圖作者：bluefluke(THE DISCORDIAN TAROT)






A：「不願認錯、推卸責任」出言不遜指數99分。(審判牌正位)

牌面上的天空有一位正在吹號角的天使，水面上有許多人舉著手向祂呼救。

這張牌表示未來三個月你在感情上，會因為隱藏的秘密被發現，或是說謊而被對方質疑，你為了要圓謊會嘗試做各種解釋，若仍舊無法說服對方的話，你則會想各種理由以規避責任，甚至指責對方為何要私自動你的東西，以求轉移事情的焦點。小孟老師在此提醒你，若贏了爭辯而輸了關係，值得嗎？

B：「蛻變重生、找到希望」出言不遜指數40分。(星星牌正位)

牌面上有一位女忍者，雙手拿著杯子向地面上倒水，山頂有一隻浴火重生的鳳凰。

這張牌表示過去曾有段時間，因為人際互動上的不愉快，讓你對人性感到失望，那時的你對人生很怨懟，很容易對人說出負面的話。後來你漸漸找到精神上的支持，浴火重生後有了新的體悟，更加清楚知道什麼是你想要的。因此未來三個月，你將會用坦然的心態重新看待生活。小孟老師在此祝福你，大雨過後才會看見絢麗的彩虹。

C：「忍無可忍、火山爆發」出言不遜指數80分。(高塔牌正位)

牌面上的天空落下了一道雷，劈到了蜂窩燃起熊熊火焰，許多蜜蜂紛紛從空中落到地面。

這張牌表示雖然你對於現實感到不滿，像是與公婆同住一個屋簷下的媳婦，或是在一人被當作二人用的工作職場上班等等。卻受限於現況難以改變，只能在心中壓抑忍受，未來三個月壓力值恐怕會到達臨界點，到時你可能會不顧後果，為自己抗爭而說出傷害關係的話。小孟老師在此提醒你，當局者迷旁邊者清，詢問更有智慧的人或專家，也許能夠化解你窘況。

D：「理念不合、表達意見」出言不遜指數60分。(月亮牌正位)

牌面上的天空有一枚上弦月，兩位人士對著月亮手舞足蹈，龍蝦從水面上露出半個身軀。

這張牌表示未來三個月，你在與人互動中因為受到挑戰，而容易對人講話大聲、爭論。例如你對某個服務人員的服務不滿，而向他客訴以表明你的不滿，或你跟朋友在某件事情上有不同看法時，因為太過執著而發生爭論、口角，導致彼此的關係瞬間僵掉。小孟老師在此提醒你，己所不欲勿施於人，情緒溫和的表達意見，才是建立良好溝通的第一步唷！

E：「中庸之道、客觀分析」出言不遜指數20分。(教皇牌正位)

牌面上有一位宗教領袖坐在他的寶位，有一名男子低著頭向他下跪，向他道出心裡的話。

這張牌表示近期你想把重心多放在對自己有益的地方，例如進修學習、專心工作等等。因此在未來三個月，你若聽到朋友、同事跟你聊八卦時，會用笑笑的方式簡單回應。若有人主動向你吐苦水求救，你也會以中立的角度客觀回應。小孟老師在此祝福你，能做到不被他人左右的中庸，是一種高EQ的表現唷！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌

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