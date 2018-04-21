今日星座運勢／牡羊 讓自己身心舒暢 儲蓄正面能量

2018-04-21 00:00 聯合新聞網 那河



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七月二十一日（六）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：美食餐廳

今天是個不錯的享受日。無論是逛街購物，或是吃頓美食，都讓自己身心舒暢，為未來蓄積更多正面能量。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：渡假風服飾

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：浪漫的景點

魅力指數揚升。是浪漫約會的好時機，特別是想修補關係的伴侶，不妨來趟短程的浪漫旅遊。過程中多傾聽對方，避免過於掌控。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：運動服

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：大自然

今天很適合外出踏青，特別到大自然或宗教聖地走走有益身心。待在家中的雙子最好進行大掃除或自己做頓美食。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：銀色

★ 幸運物：小而亮的配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：Lounge Bar

今天很適合到具有異國氣息的娛樂場所讓自己放鬆一下心情，或是上些身心靈的課程，接觸和自己平時專業領域不同的朋友。魅力指數提升的你，異性緣相當不錯。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

社交運旺，有機會參與各式不同團體舉辦的活動，因此拓展自我知名度或人際關係。但要注意生活作息及健康。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：旅遊景點

今天很適合參加各類讀書會、專業人士聚會、海外旅遊說明會、或是外出旅行。增廣見聞能讓人心情愉悅。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：名片

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：應酬場合

公關式的應酬場合雖像是工作的一部份，但某個程度你也樂在其中。今天也可能因為人際關係而出現工作上的互動合作。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍紫色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：身心靈中心

今天很適合找他人聊天，特別在生活或心靈出現迷惘者，很適合找專業諮商，透過聊天的過程更瞭解自己。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：記帳本

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：百貨商場

適合花些時間添購職場或形象上所需用品，休閒娛樂兼具工作所需，一舉兩得。今天受到他人讚賞機率高。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：淡藍色小飾品

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

魅力指數上揚。原本習慣墨守成規的摩羯，即將開始一段關於『愛』的旅程。不少愛慕者或者你會愛上很多不同的人事物。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：粉橘色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會場合

與家人來個溫馨的聚餐是周末最佳選擇。或是邀請他人來家中作客，吃吃喝喝聊天敘舊，好不熱鬧。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：相機

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：老友聚會

今天是參加老友或老同學聚會的好日子，可以帶給自己更多心靈滋養的能量，甚至有些新的體會。