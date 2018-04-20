今日星座運勢／金牛 專注力無法集中 貴人運佳

2018-04-20 00:00 聯合新聞網 那河



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四月二十日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：深咖啡

★ 幸運物：皮質記事本

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：小型會議空間

工作方面只要有耐心便能達成目標，目前若看不到成果只是短暫的狀態。人際方面工作合作率高。感情容易有情緒波動。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：和海洋相關的物品

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：聚會場合

工作上容易出現惱人的狀態，或是專注力無法集中。人際感情運佳，貴人運不錯，有家庭或團體聚會的邀約。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：服務精神

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：美食餐廳

工作上踏實努力，付出多少便能得到多少。人際情感上易有新對象出現，或是認識新朋友、參加某個聚會讓自己心情很好。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：咖啡館色

★ 幸運物：點心

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：咖啡館

工作上易有新進展或是新狀況，也可能有新人加入。人際情感上也許舊情人突然出現，或是自身有懷舊的情緒出現。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：岩蘭草精油

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：SPA

在工作上容易有負面消息或自身出現負面想法，也可能因健康因素無法上班。人際情感上則處於猶豫不決的狀態。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色的小配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：寧靜的咖啡館

工作上易出現專注力不集中或胡思亂想的狀況。人際感情上對於是否要培養或繼續深入一段感情做審慎的考量中。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：山景

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

工作或感情上與他人之間易有角力出現，甚至出現爭論或鬥爭等狀況。但貴人運和桃花運不錯，低調求助於他人或低調溝通有利於天秤。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：超市

工作上過去的努力容易看到成果，但過去不努力者也容易被上司告誡。人際情感上要避免過於執著與掌控的狀態。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：橙色

★ 開運物：喜劇

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：輕鬆充滿歡笑的地方

工作上易出現沒有信心或疲乏感，也可能會覺得他人的工作比較好。人際情感上則要注意批判性過強的傾向。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：娛樂場合

工作上靠眾人合作成功，或是靠人際團體得到的機會。人際感情則需要實際行動來維護，才能讓感情升溫與更為穩固。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：舒適的用餐空間

工作上已居高位者相當成功，但年輕的水瓶則要注意過於趾高氣揚的態度。人際情感上避免出現爭吵鬥嘴或抱怨。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：海豚音樂或飾品

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：美食餐廳

工作上相當忙碌，同時間要和多人聯絡或同時處理不同事項。人際情感上則易出現海外相關人士的聚會。