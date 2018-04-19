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今日星座運勢／天蠍 工作轉換 給自己更多挑戰

2018-04-19 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月十九日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色植栽

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：開放的談話空間

也許生活或工作中有突發狀況，也可能是自己有突然的某個新的想法與靈感。今天是容易充滿驚奇的一天。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：孔雀石

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：熟悉的地點

有些緣分的安排也許會突然出現。特別是過去曾經和你有過某些緣分的朋友或情人突然再次與你相遇或聯路，有種緣分未了的感覺。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：柑橘味香水或精油

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：聚會活動

今天是適合參加聚會活動的時刻。透過與許多不同領域的人的交流，容易發現另一個桃花源，為生活帶來更多的驚喜。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：改變

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

在某種層面上，也許你的角色或定位正在積極的轉換中。不要抗拒這樣的改變。人生就是在變化中持續成長。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：時尚雜誌

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：與『美』相關場合

透過書籍、演講、學校、藝文展場、電影等相關的地點或活動，容易為你帶來某些有趣的人事物與驚喜。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：岩蘭草精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：隱密的會議空間

正面狀態是有意外的合作機會。但另一種狀態則是原本正在進行的合作或與他人之間原本存在的關係，突然之間有了改變。今天要以不變應萬變。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

透過朋友，有機會認識更多有趣的人，或展開更多新的機會與事物。也可能一個人在用餐或做某件事情的過程中，碰到與你攀談的人。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

工作職場的多變，或忍不住有種想要嘗試其他形態的工作，都是人生實驗室的一部分。只要健康沒有問題，透過工作的轉換，可以給自己更多的彈性與挑戰。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：有陽光或燈光明亮的空間

可能是小孩來報到，也可能是愛情再度敲門。若是前者，不少射手會感受到經濟的壓力。若是後者，射手們也要避免過於配合他人、自信心太弱的傾向。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：高地杜松精油

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：整潔的居家空間

家族成員或關係的變動、住家的變動、家人健康的變動、也可能是內心狀態的變動。這些都挑戰者你內心安全感的穩定度。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：薰衣草

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：花店

最近有種勞碌奔波的感覺，但如果換個角度看，有不同的事情忙，每天遇到不同需要溝通的人、或是得到不同的地方工作，也是一種樂趣。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

在變動的時代中，你應該已經找到另一條生存的道路。在職場中，除了原本穩定的工作，屬於穩健勤勞型的雙魚已經有了另一個謀生技能或進階到主管位置，準備發光。

星座運勢

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