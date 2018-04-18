今日星座運勢／雙子 魅力指數升 勿濫用易遭排擠

2018-04-18 00:00 聯合新聞網 那河



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四月十八日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：占星

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

原生家庭、婚姻或另一半、以及事業發展這些部份也許有些衝突或感覺需要調整，也可能正進入新的階段。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：專業資料

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：書店或圖書館

適合提升自己的專業知識，但避免與他人開會或溝通過程中火力全開。對於往後的運勢有不利影響，在無形中製造不少小人。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業證照

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：書店

魅力指數上升，但若濫用性感魅力則容易在團體間受到排擠，建議尋找個人獨特的才華能力，讓他人刮目相看。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色配件

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：可遠眺的地方

近日貴人運較弱，需要與他人磨合的狀態不斷。與他人之間的合作、契約關係、或婚姻關係面臨某種轉型或需要有所突破，也可能面臨破局崩解的狀態。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：岩蘭草精油

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：SPA

身心壓力、對工作的倦怠、或是和他人價值理念的不同都容易導致身心不佳的狀況。但現在也是調整自我價值以及生活方式的時機。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：低調沈思

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：咖啡館

過去過於冒險的處女座容易在金錢投資或感情上遇到問題。有智慧的則會選擇低調沉思以及從他人身上學習來度過。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：幸運物

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：宗教場合

若有壓抑的火氣容易突然間爆發，或是家中事情層出不窮。真正有智慧的作法是以寬容或接納的態度看待身邊的人事物，未來運勢會更好。

【天蠍座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：水

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：熟悉的地方

最近需稍加注意行車安全，避免酒後開車或是與他人爭執。車子需進行保養。同時不利於短程或長途旅遊。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

有破財跡象。有可能是逛街購物，也可能是投資失利。建議今天將精力思緒放在工作上，便能創造極佳效率。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：花店

與他人之間的與對談最好給對方多一些空間，避免控制欲過強，或給人一種侵略性太強的感受。小心刀燙傷。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：有香味的鮮花

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：瑜珈會館

工作量大的水瓶容易出現不耐煩與火氣大的傾向。也可能出現睡眠障礙與情緒化的可能。建議瑜珈、大自然散步、或深呼吸有助改善。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

較為關注金錢、共有資產、事業合作方面的問題，同時今天也容易有情緒化的狀態或不安全感，建議釐清自己的自我價值感來自於何處。