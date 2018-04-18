今日星座運勢／雙子 魅力指數升 勿濫用易遭排擠
四月十八日（三）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：占星
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：寧靜可思考的空間
原生家庭、婚姻或另一半、以及事業發展這些部份也許有些衝突或感覺需要調整，也可能正進入新的階段。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：專業資料
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：書店或圖書館
適合提升自己的專業知識，但避免與他人開會或溝通過程中火力全開。對於往後的運勢有不利影響，在無形中製造不少小人。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：專業證照
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：書店
魅力指數上升，但若濫用性感魅力則容易在團體間受到排擠，建議尋找個人獨特的才華能力，讓他人刮目相看。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：綠色配件
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：可遠眺的地方
近日貴人運較弱，需要與他人磨合的狀態不斷。與他人之間的合作、契約關係、或婚姻關係面臨某種轉型或需要有所突破，也可能面臨破局崩解的狀態。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：岩蘭草精油
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：SPA
身心壓力、對工作的倦怠、或是和他人價值理念的不同都容易導致身心不佳的狀況。但現在也是調整自我價值以及生活方式的時機。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：低調沈思
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：咖啡館
過去過於冒險的處女座容易在金錢投資或感情上遇到問題。有智慧的則會選擇低調沉思以及從他人身上學習來度過。
【天秤座】烏雲罩頂
★ 開運色：白色
★ 開運物：幸運物
★ 開運方位：東方
★ 開運地點：宗教場合
若有壓抑的火氣容易突然間爆發，或是家中事情層出不窮。真正有智慧的作法是以寬容或接納的態度看待身邊的人事物，未來運勢會更好。
【天蠍座】烏雲罩頂
★ 開運色：藍綠色
★ 開運物：水
★ 開運方位：東北方
★ 開運地點：熟悉的地方
最近需稍加注意行車安全，避免酒後開車或是與他人爭執。車子需進行保養。同時不利於短程或長途旅遊。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：深藍色
★ 幸運物：工作日誌
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：工作職場
有破財跡象。有可能是逛街購物，也可能是投資失利。建議今天將精力思緒放在工作上，便能創造極佳效率。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅
★ 幸運物：微笑
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：花店
與他人之間的與對談最好給對方多一些空間，避免控制欲過強，或給人一種侵略性太強的感受。小心刀燙傷。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅
★ 幸運物：有香味的鮮花
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：瑜珈會館
工作量大的水瓶容易出現不耐煩與火氣大的傾向。也可能出現睡眠障礙與情緒化的可能。建議瑜珈、大自然散步、或深呼吸有助改善。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：寶藍色
★ 幸運物：書籍
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：寧靜可思考的空間
較為關注金錢、共有資產、事業合作方面的問題，同時今天也容易有情緒化的狀態或不安全感，建議釐清自己的自我價值感來自於何處。
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