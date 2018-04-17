今日星座運勢／獅子 工作認真負責 容易獲得重視
四月十七日（二）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：天空藍
★ 幸運物：天藍色配件
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：空氣清新的空間
雖然近日壓力不小，但有種總算看到成果，或是總算可以鬆一口氣的感覺。不少牡羊會在今天買東西或吃美食犒賞自己，也很可能收到她人餽贈的禮物或讚美。
【金牛座】晴空萬里
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：大樹
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：社交活動
守護星進入金牛本身，特別讓金牛們可以感受到美好的人事物。他人對於你的支持與讚美變多，你在某些觀念看法上也很容易變得更有彈性或有突然的靈感。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：花梨木精油
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：瑜伽會館
此時是注意身體與生活細節的時刻。花些時間好好滋養自己，特別是你的身體健康與心靈。例如芳療按摩、健康蔬食、瑜伽等等。透過滋養，會讓你的能量更飽滿，運勢因此提升。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：薰衣草紫
★ 幸運物：淡香水
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：聚會場合
今天是獨樂樂不如眾樂樂的好時光。透過與許多人的交流互動，可以滋養你的心靈。單身的巨蟹，也很可能遇到有緣人。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：金黃色小配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：工作職場
工作上認真負責的獅子，特別容易得到他人的重視以及新的機會。此時是建立事業上人脈以及展現自信美麗的好時光。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：藍綠色配件
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：文創展區
今天的你和國外相關的人事物特別有緣。此外，也可能在心靈層次上被提升，讓他人感受到你獨特的魅力光環。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：新事物
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：色彩明亮的地方
最近是改變與重生很好的時機點。透過不同形式的改變，他人會重新看見你的魅力與能力，也為自己開創新格局。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅色
★ 幸運物：色彩淡雅的配件
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：聚餐場合
今天是與人互動交流的好日子。有些過往的誤會，也比較容易在今天這樣的時刻被重新提及，進而和解。
【射手座】烏雲罩頂
★ 開運色：深綠色
★ 開運物：岩蘭草精油
★ 開運方位：北方
★ 開運地點：家
懂得放鬆與感恩的射手運勢持平或加分。容易焦慮或好大喜功型的射手需注意身心健康、內在壓力、財務危機、家人關係。
【魔羯座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：信任與敞開
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：視野開闊的空間
宇宙要你開始更敞開自己，接受並經驗生命中不同的可能性。當你愈敞開自己，愈信任這股流，轉化與幸運的速度就會加快。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：大地色
★ 幸運物：感恩
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：寧靜放鬆的的用餐空間
內在的安定，遠比事業的輝煌來得更加珍貴。今天不妨花些時間，與自己獨處，享受寧靜。或者與家人聚餐，表達對家人的愛與支持。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：淡金色
★ 幸運物：真心傾聽
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：社交場合
透過傾聽與接受，你可以更擴大自己的生活圈，進而擴展人生觀與世界觀。如果只活在自己的世界裡，只聽自己想聽的話，就容易和好運擦身而過。
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