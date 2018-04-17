今日星座運勢／獅子 工作認真負責 容易獲得重視

2018-04-17 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

四月十七日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：天藍色配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：空氣清新的空間

雖然近日壓力不小，但有種總算看到成果，或是總算可以鬆一口氣的感覺。不少牡羊會在今天買東西或吃美食犒賞自己，也很可能收到她人餽贈的禮物或讚美。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：大樹

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：社交活動

守護星進入金牛本身，特別讓金牛們可以感受到美好的人事物。他人對於你的支持與讚美變多，你在某些觀念看法上也很容易變得更有彈性或有突然的靈感。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：花梨木精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

此時是注意身體與生活細節的時刻。花些時間好好滋養自己，特別是你的身體健康與心靈。例如芳療按摩、健康蔬食、瑜伽等等。透過滋養，會讓你的能量更飽滿，運勢因此提升。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：聚會場合

今天是獨樂樂不如眾樂樂的好時光。透過與許多人的交流互動，可以滋養你的心靈。單身的巨蟹，也很可能遇到有緣人。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色小配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

工作上認真負責的獅子，特別容易得到他人的重視以及新的機會。此時是建立事業上人脈以及展現自信美麗的好時光。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：文創展區

今天的你和國外相關的人事物特別有緣。此外，也可能在心靈層次上被提升，讓他人感受到你獨特的魅力光環。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：新事物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩明亮的地方

最近是改變與重生很好的時機點。透過不同形式的改變，他人會重新看見你的魅力與能力，也為自己開創新格局。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：色彩淡雅的配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天是與人互動交流的好日子。有些過往的誤會，也比較容易在今天這樣的時刻被重新提及，進而和解。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：深綠色

★ 開運物：岩蘭草精油

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：家

懂得放鬆與感恩的射手運勢持平或加分。容易焦慮或好大喜功型的射手需注意身心健康、內在壓力、財務危機、家人關係。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：信任與敞開

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

宇宙要你開始更敞開自己，接受並經驗生命中不同的可能性。當你愈敞開自己，愈信任這股流，轉化與幸運的速度就會加快。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：感恩

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：寧靜放鬆的的用餐空間

內在的安定，遠比事業的輝煌來得更加珍貴。今天不妨花些時間，與自己獨處，享受寧靜。或者與家人聚餐，表達對家人的愛與支持。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：真心傾聽

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

透過傾聽與接受，你可以更擴大自己的生活圈，進而擴展人生觀與世界觀。如果只活在自己的世界裡，只聽自己想聽的話，就容易和好運擦身而過。