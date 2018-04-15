殺破狼周運勢／雙子暗桃花悄悄盛開 天秤職場地位黑翻紅

2018-04-15 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的木星受到金星影響，投資會有獲利，使你在物質享受上比較奢侈一些。沒有投資習慣的白羊座，容易因為某種商品在折扣，一口氣砸大錢囤積起來備用，甚至以較高的價錢轉賣給他人，從中小賺一筆。

感情運方面，新月發生在命宮，與天王星合相，對某個人突然有些傾心，最近會收到對方給你的一些小東西，讓你內心雀躍不已。新月期間，許下任何願望，會受到良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星、土星、冥王星齊聚志業宮位，對於目前停滯不前的工作型態感到倦怠，很想放長假休息，或是轉換跑道，然而日復一日地庸庸碌碌，你也無力脫離目前的工作。

健康運方面，太陽與天王星會合相在命宮，注意心血管方面的疾病，容易感覺心悸，或是血壓不穩定，內分泌也有失調的現象。水星停滯在命宮，身體上的小毛病有好轉的跡象，但目前還是感覺病況不穩定，需要多休息。

金牛座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的海王星相位良好，會有一些志同道合的夥伴，和你組織成一個團隊，共同經營一個目標，參與這樣的團隊使你感覺非常愉悅。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星與金星呈現對立狀態，有些事情你會希望自己決定，但最近容易覺得對方會替你自作主張，使你困擾。某些金牛座會希望有屬於個人的時間與空間，然而對方可能老是黏著你，會覺得很煩。

學業運方面，在學業宮位的土星受到水星影響，某個作業或報告的成績一直懸而未決，讓你很焦慮，這關係到你未來很多的計畫。此時指導教授百般刁難你，可能除了學業之外，還要必須做出額外的貢獻，才能順利獲得重要的認證。

遠行運方面，土星、火星、冥王星齊聚遠行宮位，在外地工作、出差、打工渡假的金牛座，可能會在人生地不熟的狀況下吃虧。在異地的職場，上司對你不太友善。在外地求學、交換學生、學術交流的金牛座，語言方面感到吃力，必須要花很多時間加強練習。

健康運方面，太陽進入命宮，同時，受到在精神宮位的天王星、水星影響精神狀況，睡眠不足，會影響到你心肺功能，需特別注意溫差變化，此時容易著涼，喉嚨因此發炎。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，在秘密宮位的金星受到木星影響，職場上暗戀的對象這一陣子總是很難碰到面，不過對方偶而會擺些小禮物在你桌上，這種感覺讓你心暖。沒有對象的雙子座，會發現有人似乎在遠處偷偷關注你，有暗桃花悄悄盛開。

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，週遭的人事有些變化，會轉換到新的團體，同時結識新的朋友。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會使你獲得好人緣。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到金星影響，生活與工作容易懶散，許多事情便宜行事，雖然這些小聰明能讓你矇混一陣子，但省略掉一些細節，可能會讓人覺得你不可靠。

健康運方面，在疾厄宮位的火星與冥王星合相，需特別當心血光之災，某些疾病容易急性爆發，甚至需要動手術治療。太陽進入精神宮位，某些雙子座作息日夜顛倒，睡眠品質不佳，須注意維持正常作息。

金錢運方面，火星、土星、冥王星齊聚財務宮位，容易玩物喪志，投注太多金錢在沒實質價值的事物上。有投資習慣的雙子座目前套牢在高點，很難脫手某些資產。此外，額外開銷太多，甚至必須負債度日，經濟狀況不良，注意節制。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，此時會開始執行一個新的案子或是職務，

容易因為工作的關係，結交到有趣的新朋友，職場環境感覺煥然一新，新月期間，可許下與成就、工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星相位良好，會為了看演唱會，不遠千里去朝聖。同時，會特別想參觀連續劇或電影的場景，打卡做紀念，偶像推薦過的店家，一定不會放過。某些巨蟹座在旅程之中會有浪漫的邂逅，甚至有異國桃花來搭訕。

學業運佳，在學業宮位的海王星相位良好，會想選修一些人文或藝術相關的科目，可能會因此發現自己新的潛能特質。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星與金星呈現對立狀態。容易以朋友的姿態享受曖昧的情愫，然而當某個人拒絕再玩時，卻又希望對方回心轉意。若是繼續優柔寡斷，喜歡的人可能會被別人搶走了。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的海王星相位良好，工作會有額外的分紅或配股，使得你的資產有增加的趨勢。某些不善理財的獅子座，家人可能已經幫你存了一筆基金，會在你有需求時拿出來週轉與運用。

感情運方面，在慾望宮位的海王星相位良好，會與喜歡的對象同居，心靈上有一種歸屬感，每天都能與對方黏膩在一起，使你感覺很幸福。

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，想到海外旅行、工作、留學、打工渡假、交換學生的獅子座，可開始執行你的遠行計畫，新月期間可許下遠行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，新月發生在學業宮位，可在此時選修一些新的科目，或是準備某些重要的考試，新月期間，可許下與學業相關的願望，或是擬定讀書計畫，學業會在新月的幫助下有所突破。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的金星受到木星影響，可能必須接受一些踐踏專業地位的條件，換取現在表面上光鮮亮麗的位置，在利益間的交換之中，你並沒因此獲得實質的回饋，可能會思考目前的工作走向是否正確。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚健康宮位，容易感到工作過勞、倦怠。體力消耗過度。一些慢性疾病浮現。某些器官可能有發炎的現象，甚至需要動手術治療，同時要當心意外傷害與急性的疾病爆發。

處女座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，財務上的問題終於獲得解決，雖然暫時會有些損失，但是這些金錢是可以獲得補償的。新月期間，可許下與理財、金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的金星與旅行宮位的木星呈現對分相位，會飛到海外參與某個大型的娛樂活動，在這些慶典上玩得十分愉快，甚至會有怦然心動的邂逅。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的金星受到木星影響，在學校接下了太多外務或競賽，雖然會使你成為風雲人物，但主要科目的報告與功課都沒時間做，讓你有些焦慮。

感情運方面，火星與冥王星合相在戀愛宮位，對於喜歡的人容易表露出佔有慾以及控制慾，然而自己卻無法確立彼此之間的關係，這可能會使你因此失去重要的人。某些處女座，對於已經分手的對象另結新歡，心中會流露出一絲不甘，然而學會放下，你才能尋找到幸福。

天秤座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的海王星相位良好，職場的地位由黑翻紅，老闆可能會加薪鼓勵你。某些天秤座這段時間努力工作，累積了十分驚人的加班費，戶頭進帳不少，會想利用這筆金錢好好犒賞自己。

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人有機會重修舊好，此時可許下與感情相關的願望，可望獲得良好的能量幫助。單身的天秤座，可在新月期間與喜歡的對象多做些正面的互動，甚至可以主動告白，可望在此時脫單。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，家庭正值多事之秋，某些家人的狀況會令你較為傷神。居家附近較不安寧，容易被鄰居的噪音打擾，或是與鄰居有些不愉快，此時要當心門戶安全，容易遭宵小闖入，家中電器、爐火也要注意。

金錢運方面，在財務宮位的金星與金錢宮位的金星呈現對分相位，會想把好不容易存下的一筆錢投資置產，此時要慎選投資標的。沒有投資計畫的天秤座，花錢會較為奢侈，會常有機會吃些昂貴的餐廳，或是購買名牌，要當心信用卡額度容易刷爆。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，停滯不前的工作進度會修正出一個新方向，在此時重新啟動。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅行運方面，火星、土星、冥王星齊聚在旅行宮位，火星與海王星有良好連結，會頻繁地參觀各式各樣的表演與展覽，對於藝文相關的活動驅之若鶩，甚至會想自己創作，到處表演，旅行會是一種漂泊，也是一種浪漫。

本週須注意的部分：

感情運方面，太陽進入感情宮位，與金星同宮，戀情可望明朗化，與喜歡的對象有機會進入正式交往的狀態。但由於金星與命宮的木星呈現對立狀態，已經有伴侶的天蠍座容易恃寵而驕，惹對方生氣，切記不要白目踩對方底線。

學習運方面，火星、土星、冥王星齊聚在學習宮位，對於目前所學的科目感到茫然，挫折感較重，可能會思考轉換新的學習環境，或是選修別的科目。某些天蠍座目前不太喜歡校園生活，常常想翹課，要當心被當。

交通運方面，火星、土星、冥王星齊聚在交通宮位，交通工具當心故障或失竊，或是被拖吊到偏遠的地方，很難領回，此時被開罰單的機率比較高。駕駛車輛也容易與人產生交通糾紛。利用大眾交通工具通勤，常常會遇上某些事故而遲到。最近依然要特別注意交通安全。

注意口舌是非，火星、土星、冥王星齊聚在溝通宮位，說話太一針見血並不會為你帶來什麼好處，反而會刺激到一些麻煩的人跟你對槓到底。此時需特別謹言慎行，沈默是金。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，單身的射手座會對某個認識很久的人產生莫名好感，愛苗滋生。還在曖昧階段的射手座，在不斷的糾糾結結之後，終於能進入新的階段，坦誠彼此的心意。新月期間，可許下與情感有關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，太陽進入工作宮位，有許多工作非你不可，在職場的地位受到重視。但由於在工作宮位的金星受到木星影響，許多射手座最近只想懶洋洋地過日子，對於工作較沒有進取心。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，花錢太過隨性、沒有計劃，在沒有意識到金錢大量流失的情況下，發現存款已經見底了，會開始對金錢產生焦慮，然而此時才想理財已經太晚了，一堆帳單還等著你去清償。

健康運方面，在健康宮位的金星受到木星影響，最近常常吃美食又沒時間運動，身材可能有發福的情況，而想減重。但由於太陽也進入健康宮位，須注意不要從事過度劇烈的運動快速減重，這樣反而會造成心臟的負擔。

摩羯座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的摩羯座，會找到理想的物件，家宅可能有些要修繕的問題，可望獲得解決。同時可能有新的家庭成員加入。新月期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運佳，在旅行宮位的海王星相位良好，旅行途中能結識許多志同道合的旅伴，可能因此成立一個群組，或是團體，需要揪團時，可以有許多人一起參與。

學習運佳，在學習宮位的海王星相位良好，學習遇到某些困惑，會有人願意幫你指點迷津。校園生活人緣佳，活躍在社團活動中，會有相互照應的朋友圈，感覺不孤單。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到木星影響，喜歡的對象同時會有別人追求，對方的條件會讓你備受威脅，很容易因此放棄眼前喜歡的人，過度的自卑會讓你失去好不容易遇到的真愛。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚命宮，當心刀火燙傷見血光的問題，某些長期累積的毛病容易在此時突然惡化，甚至必須要長期與某種疾病對抗，即便沒有病痛，也要開始要注意養生了。

水瓶座：

整體運勢：

學習運方面，新月發生在學習宮位，某些水瓶座會在此時開始學習一項才藝，或是選修一門新課程。新月期間，可許下對學業、學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運佳，在金錢宮位的海王星相位良好，薪資隨著業績的展現，而有所調整，也使你經濟情況獲得顯著的改善，目前不知不覺累積了不少存款，物質生活感到滿足。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到木星影響，可能會因為工作忙碌，忘記家中重要成員的生日，或是約定。雖然家人能體諒你，可是你卻十分扼腕錯過這些活動。

工作運方面，在志業宮位的木星受到金星影響，目前在職場上的志得意滿，其實是犧牲掉你很多重要的私人時間換來的，最近會有一點倦勤，想和重要的人一起渡假，或是宅在家中休假。

感情運方面，火星、土星、冥王星依然聚集在秘密宮位，強迫自己用忙碌的生活麻木掉情感上說不出的痛，然而在夜深人靜時，心有不甘的情緒，會化為夢魘，需要一個心靈的大樹洞，說出心中的秘密，這會讓你比較輕鬆。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，經濟困窘的問題終於獲得緩解，可能會開始想存些錢，積少成多。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運佳，太陽進入旅行宮位，與金星同宮。終於能擠得出一些閒暇的時間，出門做個輕旅行，也許只是在附近的郊區走走，也能感覺一番新的風情。某些雙魚座會在旅程之中有怦然心動的邂逅。或是跟喜歡的人一起出門旅行，關係會更為親密。

感情運方面，在命宮的海王星相位良好，容易不自覺散發出曖昧的氣息，使得某些人會錯意，對你產生好感。經由別人提醒，你才會發現自己被人喜歡了。

本週須注意的部分：

學習運方面，在學業宮位的木星受到金星影響，參與太多額外的課外活動，很多重要的功課都沒好好研讀，考試的成績會有大幅的影響，這也提醒著你，該好好關注自己的學業了。

人際關係方面，火星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，容易被某些朋友情緒勒索，使得你花費太多力氣，在一些根本不需要幫助的人身上，此時會覺得時間被太多人瓜分，卻不知道如何拒絕這些人的要求。

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