是我非我裝誰像誰 雙星組合 – 廉貞天相

2018-04-13 15:56 聯合新聞網 普羅米修士



圖擷自 Photo on unsplash byZachary Spears 分享 facebook 在紫微雙星組合的基本介紹中，我們提到了雙星的「物理變化」，也就是兩個主星各自所擁有的原本星性同時忠實地呈現。但是有些雙星組合中的特質，並不是「1+1=2」這種淺顯的基本邏輯可以解釋的，我們稱之為「化學變化」。因此在每一組雙星組合的個別介紹中，也將依照相同的邏輯來說明。

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廉貞天相的物理變化

天相

作為陽性主星的最後一顆星，天相星在外在的呈現上，已經沒有陽性主星張牙舞爪、高高在上的特徵；而是忠厚老實、斯文(溫柔)大方、注重外表。內在則是心地善良、富同情心、認真負責。再加上熱心、願意服務他人，可能是陽性主星中最在乎 “人" 的一顆星，怎麼看都是值得託付、委以重任的好人。

與天府同為「衣食之星」，天相星重吃重穿是必然的。錦衣與玉食相較之下，天相更在乎穿著。講究穿著的重點，不在於名牌或是質料，而是在於整體的搭配是否合宜。講究美食的重點，不在於食材是否高檔，而在於是否能符合自己的口味以及格調與水準。

「挑剔」也是天相星的另一個特點，外人或許不易察覺，因為天相星對外的形象總是一派隨和、熱心助人的老好人。這種「挑剔」可能是對於特定食物的厭惡、某種生活習慣上的禁忌、睡覺時會認床等等。身旁親近的人對於這種「挑剔」會覺得莫名其妙、無法理解，但是天相星自有他一套的說法與堅持。

從另一個角度來看: 天相星的人生是以框架、規範、平衡、中庸構築起來的，也就是他(她)的原則是建立在普世價值上，頗受大環境影響。正因為什麼都想兼顧、不偏廢，所以常是挖東牆補西牆，選擇之前優柔寡斷，選擇之後粉飾太平，龜龜毛毛的考量一堆，但往往不是出於自己內心或是本質的考量，而是出於別人的標準或價值判斷。

但是別忘了: 天相的對宮永遠有破軍，也就是天相隱藏於內的性格中仍帶有破軍的影子。雖然想要面面俱到，但是骨子裡破軍星求新求變、不甘於平凡的因子蠢蠢欲動，想要打破天相這種四平八穩所帶來的無趣與平庸。於是你就會看到天相的內在衝突與糾結，在表面上所呈現出來的就是不甘不脆、找尋不是理由的理由來塘塞、無法當機立斷，最終被貼上「難搞」、「不知道自己想要什麼」的標籤。

此外，天相的夫妻宮一定有貪狼。屬水的天相星本身就有個性溫柔體貼、重感情的特質，再加上注重外表與品味，很容易得到異性的青睞。但是貪狼的貪性，讓天相總帶有一些不安份的念頭，至於是否會付諸行動，就考驗著個人的修為了。天相的福德宮一定有七殺，會讓當事人閒不下來，一定要找些事情來讓自己忙碌。「殺破狼」雖然沒有位在天相星的三方，但是讓天相表面看似平靜無波、光滑如鏡的湖水，水面下卻暗藏起伏不定、難以預測的慾望暗流。

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廉貞

從字面的意義(廉潔忠貞)及它的別稱(囚星、次桃花)來看，廉貞本身就充滿了矛盾。既然是廉潔又忠貞，為什麼又會與官司是非與桃花牽扯不斷呢? 這一切就要由廉貞精明、重感情、情緒多變、要求與眾不同等特質來說明。

廉貞的「精明」已經不是用普通等級的聰明可以形容，而是「精的跟鬼一樣」。而這種「精明」帶著對於人事物的敏銳度與難以言喻的第六感，用在不同的地方便會產生不同的結果。用在工作上，很快就可以理出事理的頭緒和輕重緩急。用在人際關係上，由旁人的一句話、一個動作或一個眼神，很快就能察覺對方的意圖，而做出臨場的應變。更不用說用在感情上，敏銳地接收到對方的情意，或是察覺對方的愛意產生了變化，都逃不出廉貞敏銳的雷達偵測。

由於個性中兼具理性與感性，因此廉貞的行為常呈現令人不解的矛盾。當內在由理性主導時，外表上所呈現的是斯文、風趣幽默、進退得當。但是當內在由感性主導時，再加上要求與眾不同的特質被激發，於是「不信邪」、「只要我喜歡，有什麼不可以?」就成了廉貞的招牌，隨之而來的就是異於常人或是極端走偏鋒的行為與舉止。尤其是當精明的廉貞察覺事理的灰色空間或是模糊地帶時，遊走法律或道德邊緣，就成了滿足內在個性需求的行為，因此惹上官司是非的機率也就較平常人來得高。

作為「次桃花」，具有過人的異性緣，再加上了感性、溫柔、肯付出的特質，廉貞談感情的機會必然不少。但是廉貞談感情時不僅全力付出，也要求對方要有相對的回應，再加上敏感多疑、醋勁大、佔有慾強，和廉貞談感情並不輕鬆。尤其當情路不順，由愛轉恨之際，廉貞潛在的暴躁之火被引發之後，情況會益發地難以收拾。因此，如何好聚好散，理性地處理感情問題，便是廉貞重要的課題。

廉貞原本就多變的性格，搭配不同主星的組合後，會因為另一顆主星的不同而產生差異極大的特質。尤其是搭配開創型主星(七殺、破軍、貪狼)形成雙開創主星時(廉貞七殺、廉貞破軍、廉貞貪狼)，開創型主星不喜受約束、行動為先、喜歡冒險、放手一搏的特質就更加地明顯。

廉貞天相的化學變化

廉貞與天相的組合，讓通常擁有不錯的外型與儀態的天相，多了風趣活潑的特質；而穩重踏實的天相加入，也讓廉貞收斂了較為浮躁與搞怪的特質。話雖如此，個性中該挑剔的仍是挑剔，該刁鑽的還是刁鑽，難搞的依舊難搞。

廉貞個性中的標新立異與高傲特質，並不因為天相的加入而消失無蹤。只是並不像其他的廉貞組合，以率性，甚至近似張牙舞爪的方式來呈現。畢竟愛面子的天相，要為自己潛藏於內的搞怪及傲氣找到一個合理的表現出口。因此廉貞天相古靈精怪、聰明刁鑽、言詞狡辯、死不認錯等等的行徑也就不那麼令人感到意外。

廉貞個性中感性與敏感的一面，加上天相的溫柔與細膩，讓廉貞天相的坐命者有著絕佳的觀察力，可以由蛛絲馬跡般的線索，察覺到他人不易發現的事實或現象。而觀察範圍可以大至國家社會、政治經濟，小至個人感情、人際關係無所不包。重視形象加上與生俱來的公關應對能力，廉貞天相總是可以找到機會展現個人魅力，或是掌握時機讓自己成為風雲人物。

廉貞次桃花的異性緣，加上天相的斯文溫柔與風度翩翩，以及夫妻宮貪狼所展現的多情浪漫的特質，廉貞天相在感情的世界中並不缺乏機會；就算沒有，也會自己製造機會。但是如果要做選擇或決定時，天相的挑剔與保守又會跳出來主導；而之後是否能忠於自己的決定而甘於平淡穩定、從一而終，則是另一個人生考驗。

職場的伯樂與千里馬

在職場上廉貞天相最適合跟隨命宮主星為天機的主管。天機的規畫，需要有行動力較強的部屬來執行。只要主管充分授權以及耐心的支援，廉貞天相可以有自由發揮的空間。廉貞天相也要認清主管的多慮是為了讓執行更順利以及降低風險，而不要隨意挑釁主管的領導威信。

廉貞天相最適合帶領命宮主星為太陽的部屬。部屬較細膩、認真投入的處事風格，能彌補廉貞天相心高氣傲、不耐煩的缺點。部屬表現良好時，廉貞天相善於表達與不吝激勵，會讓太陽盡心盡力、忠心耿耿。但是部屬表現需要改進時，廉貞天相也要能調整情緒，給予關心與鼓勵。

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