殺破狼周運勢／巨蟹座感情陷入兩難 處女座遠行運佳

2018-04-08 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

殺破狼2018年4月9日~4月15日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到木星影響，花錢較為揮霍，會想買些好東西犒賞自己、以及做些較為奢侈的消費。有投資習慣的白羊座，在短期內會賺到一筆不錯的收益，但須見好就收，太過貪心，可能會得不償失。

感情運方面，水星持續在命宮退行，前情人再度聯繫，會考慮與對方重修舊好，不過也有可能發現了雙方有些存在已久的課題似乎難以跨越，對複合之事感到猶豫不決。

本週須注意的部分：

工作運方面，冥王星、土星、火星齊聚志業宮位，相位不良，容易對目前的工作感到倦勤，正在思考轉職的可能性，然而水星在命宮退行，投新的履歷或談新的工作往往希望很大，失望卻更大。

健康運方面，水星持續在命宮退行，身體狀況一直不太理想，容易心悸、血壓飆高，內分泌失調，大大小小舊疾接連復發，工作量過多，有過勞的現象，會是身體感覺較為疲勞的時期。

金牛座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與遠行宮位的火星有良好連結，會有很多機會認識來自異國的新朋友，或是頻繁與外國人有交流的機會。對於跨文化的生活方式感到好奇。

本週須注意的部分：

遠行運方面，火星、土星、冥王星齊聚遠行宮位，在海外工作、出差、旅行、留學、打工度假、交換學生的金牛座，在異地的生活較不適應，時差難以調適。容易睡不好，會是在外地較辛苦的時期。

感情運方面，在命宮的金星與木星呈現對立狀態，對方可能擅自主張為你決定某些重要的事情，使你感到有些困擾，需要跟對方好好溝通這些問題。

學業運方面，火星、土星、冥王星齊聚在學業宮位，最近都處於必須通宵熬夜趕報告與作業的狀態，指導教授或老師也會較為嚴格，某些科目正面臨被當的危機。

健康運方面，在命宮的金星受到木星影響，容易在此時感冒，或是喉嚨失聲。睡眠狀況較不理想，精神狀況較差，有些事情遲遲無法下定決心，也會造成你精神狀況較為渙散。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的木星受到金星的影響，職場上的競爭對手消失了，

對於目前安逸的工作狀態反而感到無趣，會想在生活中尋求一些新的事務挑戰。

感情運方面，在秘密宮位的金星受到木星影響，與暗戀的對象有很多機會互動，雙方之間的氛圍變得曖昧，內心感到的喜悅難以抑制，然而對於戀愛，卻感到近情情怯。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位退行的水星受到財務宮位的土星影響，很久沒聯絡的朋友在此時聯繫你，動機並不單純，可能會邀你加入直銷，或作做些不切實際的投資，需特別留意當心。

金錢運方面，在金錢宮位的火星、土星、冥王星相位不良，財務負擔越來越沈重，額外的開銷多，還有許多人情債需要還，可能會接連收到喜帖，荷包不斷的失血。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚在疾厄宮位，要當心血光之災、意外傷害。某些器官容易發炎，特別是牙齒與皮膚，可能有腫痛與過敏的現象。筋骨也容易拉傷。泌尿系統也不太理想，不要憋尿、多喝水。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的海王星與木星有良好連結，可能會為了看場演場會飄洋過海到外地去，順便遊玩一番，或是會以娛樂性較高的旅遊方式旅行。某些巨蟹座在遠行時，甚至會有怦然心動的邂逅。

學業運方面，在學業宮位的海王星與木星有良好連結，可能會在藝能科目方面有出人意表的成績，發現你新的才華，比起主修的科目更為優秀。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與火星有良好連結，最近人緣特別好，會收到許多小禮物，或是被人請客。會經由朋友介紹，認識一些新的對象，有可能因此發展出新戀情。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到金星影響，會有條件非常出色的情敵出現，甚至直接介入你的戀情。某些巨蟹座會同時有兩個以上的追求者告白，在情感關係上容易陷入兩難。

工作運方面，本週水星持續在志業宮位退行，並受到夥伴宮位的土星影響，職場小人多，某些同事不斷地扯你後腿，找你麻煩，文件不斷被退，突發性的狀況解決不完，許多問題不斷需要修正，會是工作較煩悶的一段時間。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的海王星與木星有良好連結，報稅會因為有房貸，或是扶養親屬，而免除掉很多稅賦，省下很多錢。某些獅子座的家人會在經濟上給予你支援，幫你還一些貸款，或是負擔一些房租，經濟狀況因此輕鬆很多。

工作運方面，在志業宮位的金星與火星相位良好，工作表現獲得肯定，會有額外的獎金鼓勵，或是被上司肯定。剛進入職場的獅子座，目前正承接一個受人矚目的職位，然而工作量與壓力也非常沈重。

感情運方面，在慾望宮位的海王星相位良好，最近會深刻的體會靈與性的情感關係是缺一不可的，除了感官上的吸引，你也更為重視雙方是否能在心靈層面上交流，會藉由身體的觸碰，確認彼此的感覺。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到金星影響，容易受到某個物件吸引，起心動念想買房或是搬家，但房子的價錢太昂貴，須衡量自己的經濟狀況。某些獅子座家中正在辦喜事。但工作十分忙碌，無法參與這些重要的事情而感到遺憾。

學業運方面，水星在學業宮位退行，作業或報告一再受到刁難，整個科目甚至在當掉的邊緣，在學業上必須要更用心一些，有些問題其實藏在細節中。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚健康宮位，當心血光之災，容易有意外傷害。有些疾病會是突然發生的，某些器官可能有急性發炎的現象，泌尿系統、牙齒、皮膚尤其脆弱，筋骨也容易受傷。

處女座：

整體運勢：

遠行運佳，在遠行宮位的金星與火星有良好的連結，會是非常適合出遠門遊玩的時期，但由於金星受到木星的影響，行程可能會太過緊湊，必須要放棄某些很想去的景點，排景點時盡量單純化。

學習運方面，在學習宮位的木星受到金星影響，還是學生的處女座，會因為太多社團活動以及藝能競賽，功課都沒有時間好好複習。同時，由於接觸太多其他的才藝學習，很多事物的專注程度只有三分鐘熱度。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星、土星、冥王星相位不良，靈性與現實無法兩全，曾經錯過了一段怦然心動，當兩人再度相遇時，即便不想再遺憾，卻在激情過後，感到後悔不已。

金錢運方面，在財務宮位的太陽與逆行的水星相位不良，傾家蕩產也要參加某個重要的演唱會，甚至會因此負債。某些處女座正操心自己的寵物或是孩子的身體狀況，會在孩子身上花很多錢，金額貴得嚇人。

健康運方面，水星逆行在疾厄宮位，會是呼吸系統毛病復發的高峰時期，氣喘、花粉症、以及小感冒讓你十分困擾，可能還需要再忍耐一陣子才能痊癒。

天秤座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的海王星相位良好，職場上有些風波，可以置身事外，不被波及，甚至會因禍得福，獲得獎勵。

金錢運方面，在財務宮位的金星受到木星影響，消費時可尋求到非常實惠的價格，享受高規格的待遇，或買到ＣＰ值高的東西。但實際上金錢是大量支出的。某些天秤座會被請吃大餐或收到禮物，但這些人情債遲早是要還的。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星本週依然在感情宮位退行，很多天秤座可能會與前情人再度聯繫，某方會想重修舊好，但由於水星相位不良，雙方之間還有一些課題較為難解，彼此都在考慮復合的可能性。有伴侶的天秤座，雙方一直翻舊帳吵架，但卻想不出辦法好好解決。

家宅運方面，火星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，家中氣氛不是太好，與家人之間心中有些疙瘩，溝通不良。居住的地方有些漏水或是管線不通的問題，必須要維修。此時要注意門戶安全，容易被宵小闖入，爐火電器的使用也要留意。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的金星與命宮的木星呈現對分狀態，單身的天蠍座，最近可能會感覺有個對象早晚對你噓寒問暖，甚至送早餐，自願當駝獸接送你，不知怎麼拒絕才好。有伴侶的天蠍座，可能會覺得另一半太黏，需要一點私人的時間與空間，但看到對方依偎在身邊，又不知該怎麼表示。

旅行運方面，在旅行宮位的火星與海王星有良好連結，可以出門散散心，會比你全神貫注在某些事情上，容易想通一些問題，轉換一下心情，會因此找到更好的解決的方式。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星、土星、冥王星齊聚交通宮位，需特別注意交通安全，交通工具容易故障，也可能與人發生行車糾紛，接到罰單的機率較高，通勤也容易遇到不太愉快的事情，或是因為事故造成延遲。

工作運方面，水星持續在工作宮位退行，相位不佳，在職場上與人溝通不良，同時容易惹上口舌是非，甚至在自己社群軟體上的抱怨，都容易流傳到重要的高層耳裡，使你莫名其妙在職場被冷凍。某些天蠍座可能正受流言蜚語攻擊，有冤無處可訴，這段日子要特別謹言慎行。

學習運方面，火星、土星、冥王星齊聚學習宮位，還是學生的天蠍座，在校園裡容易受到不太友善的對待，某些人可能刻意排擠你。有些天蠍座會自己在同儕之間邊緣化，不想與人往來，導致某些需要團隊合作的事情，找不到團體可以容身。

射手座：

整體運勢：

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金錢宮位的火星有良好連結，目前會是開銷較多的時期，但家人會願意為你分擔一些壓力。某些射手座可能會在家中某個角落，找到一筆遺忘已久的私房錢，至少可以讓你吃頓好的，使你喜出望外。

工作運方面，在工作宮位的金星受到木星影響，目前呈現不想工作，只想玩樂的狀態，然而已經接到許多重要的工作邀約，非去執行不可，在工作上會有較為怠慢拖延的現象。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星持續在戀愛宮位退行，會與曾經喜歡的人聯繫上，但此時會發現，雙方的價值觀已經有很大的差距，曾經愛戀的感覺會因此打了折扣。已經有固定伴侶的射手座，與戀愛對象容易在某個問題不斷鬼打牆，溝通不良，還容易翻舊帳吵架，有些問題還是不要鑽牛角尖比較好。

金錢運方面，火星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，受到太陽與水星的影響，為了要追某個偶像，可能會花很多錢去參加活動，或是買最貴的票看演唱會。某些射手座會為了毛孩子與小孩，而有大量的開銷，雖然都不是用在自己身上，但這些錢你花得無怨無悔。

健康運方面，在健康宮位的金星受到木星影響，喉嚨容易不舒服，咳嗽狀況嚴重，甚至會影響到睡眠，此時要當心著涼，吃東西也要當心燙傷嘴巴。

摩羯座：

整體運勢：

旅遊運佳，在旅行宮位的海王星相位良好，會有個可以休息的空擋，讓你外出透透氣，舒緩緊繃已久的情緒。某些摩羯座，會因為工作或任務需要，到外地出差，也可以順便遊玩一番，出遠門會十分愉快。

學習運佳，在學習宮位的海王星相位良好，在主修的科目之外，你可能會學習一些藝能項目，可能會發現自己新的天份與興趣，可能會開始想在這些新的領域上學習與發展。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到木星影響，與某個對象在通訊軟體上有許多互動，雙方會開始拋出一些曖昧的言語，但小心遇到玩咖。有對象對魔羯座，有人明知你已經死會，還想追求你，當心被爛桃花糾纏。此時也容易出現某個情敵，公然挑釁，想追求你喜歡的對象，若是再不行動，就要被踢出局了。

家宅運方面，水星持續在家宅宮位退行，有些問題溝通不良，容易因此跟家人冷戰，家宅有些老問題可能需要整修，家宅狀況不太舒適。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚命宮，要當心急性的疾病或是意外傷害，容易有血光之災，器官容易突然發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療，筋骨常有不舒服的狀況，皮膚容易過敏，某些摩羯座可能需要在這段時間拔智齒，或是做根管治療，牙齒需要好好整治。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的木星受到金星影響，職場上正值意氣風發的高峰期，但這段期間會感覺有些疲乏，會想休幾天假，宅在家獨處，哪兒也不去。現實面卻無法讓你這麼任性。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，由於忙得沒什麼時間可以花錢，會使你不知不覺攢下一筆存款，足夠讓你去旅行一趟，或是享受一頓高級美食。

本週須注意的部分：

交通運方面，水星在交通宮位退行，駕駛車輛外出容易迷路，或遇到熟悉的路線有改道的狀況，交通工具故障狀況也比較多，行車要當心與人產生交通糾紛，同時會常收到罰單，坐大眾運輸工具通勤也常遇到誤點、遲到的問題。

感情運方面，火星、土星、冥王星齊聚秘密宮位，某些愛戀，即便過了很久的時間，不再有感覺，無意間得知對方最近的消息，可能過得還不錯，不免還是會有些嫉妒，無法坦然地由衷祝福。

面試運、考試運方面，水星持續在面試、考試宮位退行，可能有些檢定或是考試不太順利，必須重考或是重修，無法盡快解脫的感覺很磨人。面試運的部分，原本錄取的通知可能有誤會，害你空歡喜一場。

雙魚座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到金星影響，會想停留在某個地方多渡幾天假，原本規劃的行程或是計畫，無法有效率的執行，但你在外地的假期會十分愉悅。

感情運方面，命宮的海王星與學習宮位金星有良好連結，會因為興趣與學習，對某個人產生特別的孺慕之情，在學習的互動下產生曖昧情愫。有對象的雙魚座，可藉由共同學習同一種新事物，或是旅行，使得兩人的關係更為親近。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的木星受到金星影響，某些雙魚座會開始對社團或是藝能類的科目產生興趣，潛心鑽研，容易因此荒廢主要的學業。

金錢運方面，水星持續在金錢宮位退行，出門常會忘記帶錢包，還可能會弄丟貴重物品，某些帳單可能會逾期，造成你生活上不可或缺的服務被停用。帳戶資料容易因為某些問題必須重新辦理，在金錢方面常遇上各種麻煩的事情。

人際關係方面，火星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，一旦打破了自己的原則，開了方便之門給別人，就會不斷地被人試探底線，很多問題都是出在自己不能堅持，必須要有決心重整目前的人際關係了。

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