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氣溫回升旺運更穩？解析農曆3月紫微運勢

2018-04-10 10:13聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

每個月的運勢流轉，都為我們當月的生活帶來或好或壞的體驗。農曆三月氣溫轉暖，你的運勢也會被好運助持，令生活暖意洋洋嗎？科技紫微網運用紫微斗數，獨家預測農曆三月運勢，想要知道運勢如何的你，趕快來看看吧！

如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。

圖片來源／Shutterstock
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註：

1、此運勢參考紫微命盤命宮主星，請查看命宮左上角紅色字主星。

2、命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

3、命宮為雙星者，請參考兩顆星的內容，若內容有好有壞，並不能因此抵消，而是好與壞在不同時候都有發生的可能。

　

農曆三月福星高高照的主星：天同星、天機星、貪狼星

農曆三月財神多眷顧的主星：天同星、天梁星、武曲星

農曆三月貴人送好運的主星：破軍星、巨門星、天機星

農曆三月需關注健康的主星：天府星、紫微星

農曆三月容易得罪人的主星：廉貞星、太陰星

　

第十四名：七殺星

運勢：★☆☆☆☆

短評：黯淡無光

運勢持續走低，諸多不順擾亂了你的情緒。一點小事情就會讓你大動肝火，工作上極易出現自己不好把控的錯誤。碰到不順心的事情，若能忍耐性子，展現平靜一面，可因禍得福，令事情出現轉機。

　

第十三名：廉貞星

運勢：★☆☆☆☆

短評：自憐無用

有負面消息傳來，或者遇到被人誤解的事情發生時，在衝動之下，做出不理智的事情，將令你陷入有苦難言的境遇。與其自怨自艾，不如找當事人把話說明，或找前輩從中斡旋，都可緩解。本月財運略有起色，求財已有所得，但不可過分執著。

　

第十二名：破軍星

運勢：★★☆☆☆

短評：謹慎得宜

凡事需三思而後行，不可單憑腦子一熱，就隨意拍板作決定。有人前展現自我能力的機會，若過於浮誇，反倒給人留下話柄，事業運勢因此受阻。月底工作中有貴人出現，可為你指點眼前困局與突破點，需認真聆聽。

　

第十一名：天梁星

運勢：★★☆☆☆

短評：事務繁忙

忙到沒有片刻休息的一個月，很多事情都在等你處理，恨不得變身千手觀音。但事情越多，越是要穩下心來慢慢做，否則出現的小錯因為蝴蝶效應會演變成大麻煩。財運不錯，如有適合的理財產品，可大膽嘗試，以免錯失賺錢良機。

　

第十名：太陰星

運勢：★★☆☆☆

短評：進財不易

對金錢的慾望大增，總是覺得錢包還不夠鼓，銀行卡上的數字還不夠多，貧窮感萌生。但本月財運不佳，貿然求財，容易掉進陷阱，被小人所害。保持平穩的工作狀態，減少不必要的開支，有利於保持收支平衡。

　

第九名：天相星

運勢：★★★☆☆

短評：先抑後揚

月初運勢稍顯平淡，但若一直悶頭做事，會讓你喪失很多接觸到新鮮事、新技能或者可靠消息的機會。月底運勢轉好，令你煩悶的事情也會在此間出現轉機，上級面前的主動爭取、主動表現，會令事情出現好結果。

　

第八名：紫微星

運勢：★★★☆☆

短評：好壞參半

運勢大逆轉，上半月，感受到他人的關懷和尊重而心情良好，對外回報更為你帶來好運氣。下半月，會有突如其來的意外打破這種安穩，不免一番著急上火。不妨暫時遠離令你煩擾的環境，短暫休假可以幫你恢復元氣。

　

第七名：武曲星

運勢：★★★☆☆

短評：進取生機運

生活因空閒時間增多而豐富起來，有機會進行一次關於美和藝術的體驗。本月宜多修習本職工作相關的內容，或者學習新的技能。若耽於享樂，會錯失再進一步的好機會。有賺錢的管道出現在你眼前，好好把握即可生財。

　

第六名：太陽星

運勢：★★★☆☆

短評：物極必反

對事物的興趣度下降，做事效率差強人意月中之後，不滿於眼前的境遇，反倒可以激發起你的鬥志和自信心，做好眼前的事，令你重新獲得大家的肯定和支持。月底不宜接受新工作、暫時別碰陌生的領域，耕耘現職對你較有利。

　

第五名：巨門星

運勢：★★★★☆

短評：外力強勁

偶爾會有無助的感覺，但會從家人、朋友那裡獲得助益，可能是無人照料時，他們幫你打理好生活的一切；可能是需要資金支援時，他們主動提供援助。感受到情感照顧和溫暖的你，元氣滿滿，生活工作更有幹勁。

　

第四名：天府星

運勢：★★★★☆

短評：成績突出

事業運勢大發，宜主攻工作。有機會接受具有挑戰性的工作，主動承接，會給主管、同事留下好印象。工作中可能會調部門，或者轉換承接的工作，這時要妥善處理職場人際。若感覺疲憊，需多加休息，以免積勞成疾。

　

第三名：天機星

運勢：★★★★☆

短評：人際和諧

農曆三月裡，人際關係是你必須要處理好的問題。倒不需要你阿諛奉承誰，但幽默愉悅的姿態會讓身邊氣氛輕鬆，為你積累人氣，工作生活也將更為順心順意。熱心助人的態度將有助於你廣結人緣。

　

第二名：貪狼星

運勢：★★★★☆

短評：威望漸長

較為忙碌的一個月，不過好在所有付出都會獲得相應的回報。對自我要求較高，工作心態日漸沉穩，易獲上級和同事的肯定、褒獎。在熟悉的工作領域內，競爭力強勁，配合度高，有威信大漲的趨勢。

　

第一名：天同星

運勢：★★★★★

短評：驚喜連連

這個農曆三月，是你自我充電的好時機，尤其適合多接觸設計、美學、廣告等方面的內容學習，美學修養的提升，會給你帶來好心情。理財頭腦活躍，用心鑽研，有機會獲取滿意的錢財收入。

　

【延伸閱讀】

快問月老，近期好桃花在哪裡？

人生的黃金時期，你走什麼運？

　



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