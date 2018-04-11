為妳帶來好運！今年讓12生肖女最旺的人物是誰？

2018-04-11 10:35 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

受流年轉換的影響，每一年會旺我們的貴人都會發生變化，去年會旺你的人今年可不一定還會持續旺下去。那麼對12生肖女人來說，到了戊戌狗年，最旺自己的人又會是誰呢？科技紫微網這就幫12生肖女找出來。

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被另一半旺的生肖女：鼠、猴、龍、蛇、羊

走到狗年，這四位生肖女的旺運貴人會是她們的另一半。另一半對待自己疼愛有加，不說百依百順，至少也會尊重老婆，以老婆的意見為最大。

如果這四位生肖女還在職場中，和另一半討論工作上遇到的問題，會得到更滿意的答案，職場上也更加暢通無阻。

其中，屬鼠女＋屬牛男、屬猴女＋屬蛇男、屬龍女＋屬雞男、屬羊女＋屬馬男，這樣組合的生肖女獲得旺運效果最好。

被孩子旺的生肖女：兔、龍、豬

戊戌狗年，這三位生肖女的旺運福氣更多來自於她們的孩子。有可能是獲得寶寶到來的好消息，有可能是子女優秀發展不錯，也有可能是子女對自己更用心付出。

來自孩子的好運道雖然略顯平淡，但對這三位生肖女而言，卻是多年的辛苦一朝得到回報，讓她們更散發母愛的光輝，影響運勢。

其中，屬兔媽媽＋屬豬孩子、屬龍媽媽＋屬猴孩子、屬豬媽媽＋屬羊孩子，這樣組合的生肖女感受到的好運和快樂更明顯。

被婆家旺的生肖女：虎、牛、雞

這三位生肖女，如果已經嫁為人妻，婆媳關係可望更進一步，讓其他媳婦羨慕不已。或是來自婆家提供的協助，改善原有的困境，進而提升今年的運勢。

所以，這三位生肖女今年可和婆家多多往來，難處理的婆媳問題都能迎刃而解，還有什麼過不去的難關呢？

如果和婆婆的生肖組合是：屬虎女＋屬狗婆婆、屬雞女＋屬牛婆婆、屬牛女＋屬蛇婆婆這三類，有機會從婆家得到豐厚的資助。

被同事旺的生肖女：馬、狗、虎、羊

這四位生肖女的狗年事業運勢特別旺，其中旺運的主要由來就是有事業貴人暗中相助。

其中，屬馬女和屬狗女的事業貴人主要是前輩同事，也有可能是主管。雖然幫助的方式未必是自己希望的，但對事業發展絕對有好處，所以，需要一些忍耐。

而屬虎女和屬羊女的事業貴人主要是同輩同事。2018年有機會獲得一個或幾個合拍的事業搭檔，燃起自己的事業鬥志，工作狀態越來越好，漸漸在職場中出頭。

被自己父母旺的生肖女：猴、蛇

父母是誰？那絕對是成長路上最堅實的後盾、最有力量的依靠。而在2018年，這兩位生肖女就會明顯感受到：父母是如何幫自己在人生關鍵時刻推上一把，也許是幫助自己脫離長久的困擾，甚至是達成心中多年所願。讓自己的人生從此走向更美好的明天。

父母的愛從來不都會功利，儘管他們為兒女做了很多事，也從不想回報。但2018年，受到父母恩惠的這兩位生肖女，一定要以好好回饋父母恩情喔！

被閨密朋友旺的生肖女：牛、兔、豬

狗年，這三位生肖女的旺運貴人會是自己的閨密朋友，尤其是從小一起長大的好姐妹，會給予特別棒的支持。

在人生的關鍵事項上，閨密朋友會為你送來重要的參考消息，幫你做出正確的選擇；當失意苦悶的時候，也會在朋友的協助下，送走烏雲，重新迎來陽光；甚至缺錢的時候，朋友的資金支持也是相當給力。

這三位生肖女在生活狀況越來越好的時候，可不要忘記和閨密朋友們分享自己的成功和喜悅。

被陌生人旺的生肖女：鼠、馬、雞

陌生人一直是我們要警惕的對象，但是在2018狗年，這三位生肖女會得益於陌生人。有可能是陌生人幫自己挽回重大損失（可能是物質，也可能是精神），不至於一整年遺憾連連；有可能是陌生人在無意中帶來發財的好機會。不一定會有實際接觸，但都是因為陌生人受益匪淺。

這三位生肖女受到幫助之後，要記得回報，如果沒有機會回報當事人，就去幫助需要的人吧！廣結善緣，獲得更多福報。

所以，當2018狗年，符合這些特徵的貴人出現在你身邊的時候，記得一定要多和他們打好關係，幫助妳在今年迎來更多好運喔！

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