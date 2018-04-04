【小孟塔羅】清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

2018-04-04 15:33 聯合新聞網 文／小孟



圖擷自 Photo by Milada Vigerova on stocksnap 分享 facebook 清明節是華人傳統節日，由於節氣關係，所以每年的清明節會在陽曆4月4日、4月5日、4月6日其中一天，而今年則是4月5日，清明節或稱掃墓節，是台灣人向祖先獻祭，好讓祖先泉下安樂以及掃墓以紀念亡者。平時大家的生活都很繁忙，趁著連假就把時間空下來，好好祭拜與懷念祖先吧！現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Ann Moura＆Kiri Ostergaard Leonard(The Green Witch Tarot)

A：疾厄遠離。(權杖十正位) 分享 facebook

A：疾厄遠離。(權杖十正位)

牌面上有一位穿著斗篷的女子，她的肩膀上扛著許多木棍，一步一步緩緩的走向山頂。

這張牌表示近期你的身體容易感到不適，像是睡不好、睡眠不足或生病不易好等等。可能乘坐交通工具或處於密閉空間時被他人傳染，或是有事情擱在心中所致，除此之外還要特別請你留意交通意外。小孟老師在此祝福你，當你於清明拜完祖先後，祖先會保佑你的身體安康，感到不適的身體也會漸潮復元。

B：打破不孕。(聖杯三正位) 分享 facebook

B：打破不孕。(聖杯三正位)

牌面上有三位穿著不同的女子，她們站在盛開的花叢裡，高舉手中的杯子向對方敬酒。

這張牌表示想要懷上寶寶的夫妻，你們可能已經為了這件事，不斷努力了一段時間，也已經向中、西醫的醫生請求協助，卻仍舊處於一無所獲的階段。其實生孩子或懷孕這種事，除了自助與向他人求助外，有時還需要老天推一把。小孟老師在此祝福你，當你於清明拜完祖先後，祖先會幫忙跟老天協調，讓你在懷孕生子方面能有個譜。

C：擊敗懶蟲(聖杯八正位) 分享 facebook

C：擊敗懶蟲(聖杯八正位)

牌面上有一位戴著帽子的男子，他杵著拐杖邊用手摸下巴，地上長著許多綠色的葡萄。

這張牌表示生活因為個性的慵懶，因而浪費了許多時間，你不想要再繼續這樣下去，想發奮圖強好好的振作一翻，但執行的過程中容易半途而廢。例如你想利用空檔學習第二專長，但因為平日工作繁忙，有空時只想補眠或放鬆，或想跟朋友聚會皆不利學習。小孟老師在此祝福你，當你於清明拜完祖先後，祖先會保佑你不受干擾，讓你在學習的路上能夠專心一致。

D：跨越難關(權杖六正位) 分享 facebook

D：跨越難關(權杖六正位)

牌面上有一位騎乘在白馬上的男子，士兵與民眾們圍繞在旁邊，天空落下了許多粉色的花瓣。

這張牌表示你在工作職場或求職上，正遇到一些難題考驗著你。例如你正在面試喜歡的工作，但很多人同時競爭讓你備感壓力。或是最近公司發生人事異動，面對工作範疇的改變感到適應不良。小孟老師在此祝福你，當你於清明拜完祖先後，祖先會保佑你遇見貴人，有人會拉你一把幫助你突破重圍。

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E：爛人退散(聖杯七正位)

牌面上有一位橘色頭髮的女子，飛舞的精靈拉扯她的秀髮，她的面前有七個空的杯子。

這張牌表示在感情上尋尋覓覓而卻停滯原地的人。例如目前單身的人，渴望遇到合適的另一半，嘗試透過各種方式認識對象，像是網路交友、參加活動、請朋友介紹等等，只可惜總是遇到不對的人，就算努力經營最終也是白忙一場。小孟老師在此祝福你，當你於清明拜完祖先後，祖先會幫你牽一條紅線，幫助能你早日遇見能對的人。