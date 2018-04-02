唐綺陽星座運勢週報：雙子愛苗滋生 白羊受長官倚重

2018-04-02 07:43 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供 分享 facebook 【唐綺陽星座運勢週報4/2-4/8】

重要星象：依然在水逆期間，木星逆行，冥王星進入停滯期，金、火在強勢位置

本週依然在水逆期間，承受過去任性作為的後果，白羊容易被起底，要多注意溝通、交通方面事務。木星逆行，水象星座(巨蟹、天蠍、雙魚)擺脫情緒上的困擾。冥王星進入停滯期，易緬懷過去的人物。金、火在強勢位置，金星在金牛，能夠提升價值判斷的能力；火星在魔羯，做起事來雷厲風行，魔羯座開始忙碌，白羊受長官的交代倚重，更顯重要忙碌。

工作注意：白羊、金牛、巨蟹、水瓶

白羊：計畫趨近完成，當心殺出程咬金，避免產生意外

金牛：樂於工作，親力親為更能體會其中的樂趣

巨蟹：稍安勿躁，停、看、聽想清楚再前進

水瓶：遇到強勢的女強人，需要給予調解平衡的作用

桃花注意：雙子、獅子、天秤、天蠍

雙子：有機會一見鍾情，愛苗在默契裡滋生

獅子：適合表白、進展快速，有異國風情的桃花

天秤：桃花朵朵開，當心避免產生誤會

天蠍：能遇到貼心型的桃花，為你而有所改變

財運注意：射手、魔羯

射手：要多注意理財上的小細節

魔羯：避免粗心意外而造成損失

健康注意：處女、雙魚

處女：有健康觀念，調整飲食，身體狀況會進步

雙魚：生活步驟被打亂，容易影響到健康