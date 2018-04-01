殺破狼周運勢／摩羯桃花正在盛開 雙魚面試考試很順利

2018-04-01 00:00 聯合新聞網 殺破狼



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白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入金錢宮位，相位良好，工作上加班費或是額外的加給，使你的收益增加，手上有餘裕的金錢可以享受一頓大餐，或是購買一些平常捨不得買奢侈品。

感情運方面，在秘密宮位的海王星相位良好，正偷偷觀察某個對象，偶而有些小小的接觸，讓你心跳加速，卻又雀躍不已，然而目前還不敢付諸行動追求。由於水星在命宮退行，某些白羊座會與過去曾喜歡過的人重新聯繫上，雙方互動雖然有些殘餘的情愫，卻對於這段關係有些迷惘，不敢輕易再重蹈覆轍。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星、土星、冥王星受到命宮退行的水星與太陽影響，某些錯誤的決策或是疏失，可能來自於自己粗心大意而造成，必須不斷加班把這些問題處理完畢，心中很煩悶，卻也怪不得別人。

健康運方面，水星持續在命宮退行，身體上大小毛病不斷接連困擾，舊的疾病還沒完全康復，新的毛病又來搗蛋，工作也可能有過勞的現象，免疫系統受到破壞，有空需多休養生息。

金牛座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入命宮，同時在感情宮位的木星相位良好，與喜歡的對象互動多，可能會有進一步的發展。同時，水星在秘密宮位退行，曾經暗戀的對象可能會在此時捎來訊息，使你非常驚喜。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星脫離其他行星的影響，你逐漸發覺，脫離了某些酒肉朋友之後，心情變得很清爽，不再被某些人情緒勒索，突然明白了君子之交淡如水的道理。

本週須注意的部分：

學業運方面，土星、冥王星、火星齊聚學業宮位，受到退行的水星影響，指導教授目前可能對你交出的作業或報告不太滿意，有很多細節不斷的要你修正，會是課業壓力較大的時期。

遠行運方面，土星、冥王星、火星齊聚遠行宮位，相位不良，在異地工作、生活、旅行、留學、打工度假、交換學生的金牛座，目前會感到極度的不適應，特別在時差方面難以調適，使得睡眠狀況不良，精神狀況較不佳。

雙子座：

整體運勢：

工作運佳，在志業宮位的海王星脫離其他行星的影響，自從某個人物離開之後，職場感覺清爽很多，驚覺自己在充滿負面能量的環境下工作了好長一段時間，現在的順利，居然是一種不可思議。

人際關係方面，水星在人際關係退行，與很久不見的朋友重聚使你愉快，但交際應酬的費用也會暴增，某些朋友可能會揪你團購，或是一起參與某個玩樂的計畫，容易因為人情壓力，買了一些沒用的東西，或是勉強參與一些昂貴的活動。

感情運方面，金星進入秘密宮位，容易對某個人產生莫名的好感，然而這份感覺只敢偷偷放在心中，遠遠的看著對方也感覺很歡喜。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星、土星、冥王星齊聚財務宮位，目前生活並不寬裕，卻沒辦法節約某些不必要的支出。某些雙子座在入不敷出的情況下，可能有負債的現象，花錢或是投資須注意節制。

健康運方面，火星本週持續與土星合相，依然要當心血光之災，容易發生意外傷害，此時骨頭、關節、牙齒、皮膚可能莫名其妙發炎與受傷，火氣較大，當心嘴破、痔瘡、發燒等問題，嚴重的話甚至需要動手術治療。

巨蟹座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，金星進入人際關係宮位，週遭的朋友最近都對你特別大方，很容易被朋友請吃飯，或是收到不錯的禮物。人際關係上也可能會開出新的桃花，會有一些人對你表示好感。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與感情宮位的冥王星有良好連結，某些巨蟹座會突然被告白，可能很快就接受對方，進入交往狀態，然而，交往之後才會是考驗的開始。有固定伴侶的巨蟹座，最近爭執變得比較頻繁，容易磨掉雙方的愛與信任，很需要一些空間讓這段關係能稍微冷靜下來。

學業運佳，在學業宮位的海王星脫離其他行星的影響，除了主修的科目之外，會想再選修一些有關藝術方面的科目學習，甚至會比你原來主修的科目表現更好。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在志業宮位退行，受到夥伴宮位的火星、土星影響，豬隊友太多，使得你的工作不斷的需要來回修正，較多的壓力都指向你，在職場上替人背了不少黑鍋。

獅子座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的海王星脫離其他行星的影響，在沒有時間花錢與理財的情況下，會發現存款數字令你驚喜，即便生活上沒有其他收益，也足夠過一陣子不食人間煙火的好日子。

工作運方面，金星進入志業宮位，可能會承接一件光鮮亮麗的職務，受到眾人矚目。然而由於工作宮位的土星、火星、冥王星相位皆不良，可能來自職場內部的壓力非常巨大，不容許有任何的失敗。

感情運方面，在慾望宮位的海王星脫離其他行星的影響，可能會在肢體間的觸碰下，確認了自己的心情。某些獅子座甚至會以肉體關係確認靈性的歸屬，在靈與肉的交流下，尋求到你所渴望的靈魂伴侶。

本週須注意的部分：

學業運方面，水星持續在學業宮位退行，報告與作業的進展卡關，容易被指導者不斷地退件重修，其他的科目作業不斷累積，卻無法有效率的消化，課業壓力很大。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚健康宮位，相位不良，有過勞的現象，健康狀況不理想，同時要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。筋骨容易痠痛不適，容易牙痛、皮膚發炎，泌尿系統較弱，須注意水份的攝取。

處女座：

整體運勢：

遠行運佳，金星進入遠行宮位，需要出遠門工作、出差、旅行、學術交流的處女座，這會是一趟非常愉悅的行程，除了能享有高規格的食宿款待，同時會遇到十分合得來的旅伴，甚至會有豔遇。

學業運佳，金星進入學業宮位，同時在學習宮位的木星相位良好，在學校的成績名列前茅，參加各種競賽都能獲得優秀的排名，會是在校園中的風雲人物。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星、土星、冥王星齊聚在戀愛宮位，最近會是佔有慾較為強烈的時期，在情感面十分沒有安全感，可能因此造成雙方的爭執不斷。某些處女座可能會與前情人在肉體關係上藕斷絲連，卻不想定位兩人之間的關係，但若是對方同時有別的情感對象時，心中卻可能會感到非常不甘心。

金錢運方面，水星在財務宮位退行，帳面上的金錢，看得到卻吃不到，一些票務都要在一段日子之後才能兌現。有許多處女座可能正在舉債度日，刷信用卡換取金錢才能週轉。此時也要當心信用資料被盜用的問題，有些證件需要重辦，使得你某些金錢無法方便動用。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入財務宮位，偏財運不錯，可試試手氣。投資會有不錯的獲利，可做短線操作。沒有投資習慣的天秤座，這一陣子會收到一些餽贈，或是會有人請你吃大餐。

工作運方面，在工作宮位的海王星脫離其他行星的影響，週遭的人忙得焦頭爛額，你卻在此時十分清閒，沒有事情需要處理，會是工作較為輕鬆的時期。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在感情宮位退行，可能會與前情人重新聯繫上，雙方雖然說好了要守在朋友的位置，但往日的情懷會讓你情緒陷入矛盾。某些天秤座在情感關係上容易陷入同樣的課題困境中，或是與另一半翻舊帳吵架，似曾相識的事件會一直在最近的情感生活中鬼打牆。

家宅運方面，火星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，相位不良，目前會是家庭與家宅方面的多事之秋，風波不斷。此時需特別注意家人的身體健康與生活狀況，與鄰居容易發生一些不愉快，家宅要注意門戶，當心宵小闖入，使用電器與爐火要注意安全。

天蠍座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入感情宮位，會是與某個對象進入正式關係的關鍵期，雙方的互動十分親密，可望在此時脫單。已經有交往對象的天蠍座，可能會與另一半計畫結婚，或是同居在一起生活，情感關係非常愉悅甜蜜。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星持續在工作宮位退行，工作大小狀況不斷，出錯率較高，與週遭的人溝通不良，會是工作十分不順利的時期，除了要忍耐一段時間的不適，在事務處理上需更為嚴謹一些。

交通運方面，火星、土星、冥王星齊聚交通宮位，相位皆不良，這段時間需特別注意交通安全，與人產生交通糾紛以及被開罰單的機率較高，交通工具故障狀況頻頻，通勤也可能會遇到某些事故，造成嚴重的延誤，沒事最好少出門。

當心口舌是非，火星、土星、冥王星齊聚溝通宮位，一些不經意的言論都可能惹上麻煩，容易與人一言不合就吵起來，即便是在網路上的發言都可能引起筆戰，這段期間需特別謹言慎行。

健康運方面，水星在健康宮位持續退行，小感冒可能會拖很久都好不起來，身體上的老問題不斷復發，容易感覺心悸、血壓飆高，須注意心血管方面的毛病。

射手座：

整體運勢：

工作運佳，金星進入工作宮位，有機會承接一個光鮮亮麗，又輕鬆的案件，酬勞也十分豐厚。某些射手座在這段時間工作會較為清閒，會有很多時間可以出門喝下午茶，或是有充分的時間休息。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，可能會與前情人聯繫上，很容易又與對方陷入過去相處的模式，然而雙方會對於複合的期待有些落差，有些情感上無法跨越的障礙容易重蹈覆轍。有穩定關係的射手座，與另一半容易翻舊帳吵架，很多情感上無解的課題不斷鬼打牆，會是情感關係較心煩的時期。

金錢運方面，火星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，相位不良，在吃喝玩樂上的花費太多，導致生活費用捉襟見肘。某些射手座收入有減少的趨勢，然而生活上的支出卻完全無法節省，可能會使你的經濟狀況越來越不利。

健康運方面，金星進入健康宮位，要注意喉嚨的保養，容易發炎或失聲。木星持續在精神宮位影響，睡眠品質較不理想，容易被噪音打擾，或是多夢，無法沉睡。使得白天的精神狀況不佳，容易恍神。

摩羯座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入戀愛宮位，相位良好，桃花正在盛開，與某個人會有很多曖昧的互動，常常一起出門約會。有交往對象的摩羯座，終於有時間與另一半黏在一起，情感生活甜蜜。單身的摩羯座可能會在這段期間迷上某個偶像，或是狂追劇，在別人眼中看來無聊的娛樂，其實你自己的日子都能過得很開心。

旅行運佳，在旅行宮位的海王星，脫離其他行星的影響，會是很適合出門旅行的時期，特別是多接近靠近「水」的地方，能讓你的心靈能獲得平靜。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星相位良好，不論遇到任何困難，都會有貴人出手相助，週遭會有很多人脈資源，成為你生命中或事業上的助力。

本週須注意的部分：

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，相位不良，與家人容易翻舊帳吵架，一些老問題得攤在陽光下解決。家宅可能有些部分年久失修，必須花一些時間整頓。很多重要的家電容易故障，必須要換新，家中呈現一團混亂的狀態。

健康運方面，火星、土星、冥王星齊聚命宮，相位不良，當心血光之災，容易有意外的傷害，骨頭、牙齒、皮膚嚴重受傷與發炎，泌尿系統也容易出現問題，需多攝取足夠的水分保養身體。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的海王星脫離其他行星的影響，會有餘裕的金錢可以讓你血拼，發洩一下精神上累積的壓力，但需特別注意，某些東西可能使用了一兩次，就失去了新鮮感，囤積在家中角落，造成浪費。

工作運佳，在志業宮位的木星相位良好，由於目前正處在事業巔峰的時期，心情也會因為這份工作而變得篤定，有很多事情可照著自己的意識發展，這會為你奠定在職場生涯重要的里程碑。

本週須注意的部分：

交通運不佳，水星在交通宮位退行，相位不良，交通工具的狀況頻頻，可能常常需要進場維修，帶給你很多的不便。出門通勤常因某些事故而延誤行程，此時也容易被條子臨檢開單，駕駛交通工具也容易肇事，產生糾紛，可能要忍受一段時間的交通黑暗期。

學習運方面，水星在學習宮位退行，相位不良，某些考試容易搞砸，必須要重新補考。課業壓力較大。在學習上接收的資訊可能會有些不盡正確，有些觀念可能需要修正，這也許正是你考試失敗的關鍵。

感情運方面，火星、土星、冥王星齊聚秘密宮位，相位不良，可能得知暗戀的對象死會了，心中會有些懊惱無法言喻，雖然自己不想被束縛，卻又不希望對方屬於別人。

雙魚座：

整體運勢：

面試運、考試運佳，金星進入面試、考試宮位，有意要找新工作的雙魚座，此時面試會較為討喜，考試成績也會出乎意料的好，很快就能順利錄取，進入理想的單位。

旅遊運佳，金星進入旅行宮位，雖然沒有特定的目的地，但不論是到處亂走，都能在旅程之中發現新的風景，也許會很幸運的在食宿上獲得升等的優惠。

學習運佳，金星進入學習宮位，相位良好，在學校，或是任何學習場合的表現都受到矚目，各種競賽與考試成績良好，會是校園中的風雲人物。

感情運方面，在學習宮位的金星與人際關係宮位的土星有良好連結，容易傾慕某個指導你功課或學習的老師或是學長（姐），在學習的過程中會有不錯的互動，但因為需要專心學習，兩人的關係也只能定位在師生的角色上。某些單身的雙魚座會在網路上認識新朋友，雖然對方對你很有興趣，但妳的情感上還沒辦法完全投入。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，要特別當心掉錢包，或是貴重的物品，使得你必須重新辦理證件，戶頭裡的金錢都無法方便使用。某筆借給朋友的大筆金錢遲遲未見對方歸還，眼看荷包就要見底了，正考慮要不要硬著頭皮去討債。

人際關係方面，火星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，最近有種人善被人欺的感覺，給人的方便被當作隨便，有時會很想獨處，享受不被打擾的生活，然而因為工作或是一些必要的應酬，不得不一一應付某些不想應付的人。

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