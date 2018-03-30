【小孟塔羅】未來三個月哪方面會步步高升？

2018-03-30 09:34 聯合新聞網 小孟



圖片來源／ Adam Whitlock on unsplash 分享 facebook 人生不如意事十之八九，而當我們碰到挫折時，你可以選擇面對成長，或是選擇逃避退縮。就像沙子進入蚌殼時，會讓蚌感到不舒服，但蚌選擇迎接挑戰，用珍珠質的分泌物，逐步把沙子包圍起來，最後成了美麗的珍珠。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，未來三個月哪方面會步步高升？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Noa Ikeda

A：學業方面。(愚者牌正位) 分享 facebook

A：學業方面。(愚者牌正位)

牌面上有一位手拿著雛菊的女子，站在懸崖邊望著前方，身旁跟著一隻小貓咪。

這張牌表示你在學業，或正在學習的事物上，遇到瓶頸導致卡關，除了造成學習的延遲或停滯外，也會讓你的心情焦慮與沮喪。小孟老師請你不用擔心，在未來三個月之內，你會透過搜集網路資訊、翻閱書籍，向同學或老師請教，做各種嘗試與排列組合後，你會有更深的領悟，原先的問題便不再困擾著你。

B：愛情方面。(戰車牌正位) 分享 facebook

B：愛情方面。(戰車牌正位)

牌面上有一位氣宇軒昂的戰士，駕著一輛馬車準備出征，面對敵人毫不畏懼。

這張牌表示你在愛情，或面對有好感的人時，處在原地打轉的狀態，不知如何才能更進一步。小孟老師請你不用擔心，在未來三個月之內，你會釋放讓你卻步的恐懼，努力讓自己變得更好，用對方喜歡的方式跟他相處，對方也會因為你的改變，一步一步打開心房，直到阻擋的隔閡消失。

C：考試方面。(正義牌正位) 分享 facebook

C：考試方面。(正義牌正位)

牌面上有一個獅頭人身的男子，左手拿著象徵公平的秤，右手拿著鋒利的寶劍。

這張牌表示你在考試、面試，或想要通過的認證上，正在做最後的衝刺，但你對自己缺乏信心，擔憂無法通過考驗。小孟老師請你不用擔心，試著先讓心情穩定下來，照原訂計劃一步一步來，過程中若感到疲累，可做適當的休息調整，回答問題時要不疾不徐，你在未來三個月之內，會一路過關斬將直到獲勝。

D：情緒方面。(吊人牌正位) 分享 facebook

D：情緒方面。(吊人牌正位)

牌面上有一位頭下腳上的男子，身體被樹木包裏動彈不得，四周開滿美麗的花朵。

這張牌表示你的個性比較悲觀，當你在考慮一件事情時，會先往最壞的地方想。除了心情容易起伏外，還有可能遷怒到旁人，影響到你的人際關係。小孟老師請你不用擔心，可以找心理醫生或占卜師聊聊，或參加心靈舒壓活動，練習積極思考的力量，你在未來三個月之內，會學到用不同角度看待事情。

E：健康方面。(高塔牌正位) 分享 facebook

E：健康方面。(高塔牌正位)

牌面上有一位雙眼緊閉的男子，身上披著一件黑色斗篷，天上一道雷打到他的胸口。

這張牌表示目前的生活正在消耗你的力量，可能是某些壓力造成的，例如工作的壓力太大，或是感情關係不和睦，導致身體出現狀況。小孟老師請你不用擔心，可在臥房點精油薰香幫助入眠，或聽心靈音樂讓心平靜下來，或找時間出國走走散心。你在未來三個月之內，會找到平衡壓力的方法，身體也會漸漸回復正常。