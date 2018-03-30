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兒童節父母必看！12星座孩子最適合的連假活動

2018-03-30 10:40聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

和孩子間相處，除了教導、輔養他長大之外，透過親子間的小遊戲更是能增進彼此互動！兒童節將至，家長打算如何為孩子規劃連假活動呢？不用著急，科技紫微網根據12星座的性格，找到了各星座孩子最愛的親子遊戲，趕快把握機會與孩子同樂吧！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座：打球

牡羊的孩子活潑好動，好不容易等到了他期待以久的假日，一定會先拋開書本的枷鎖，將身體的活力都釋放出來。若是此時你還帶著他去看圖書、展覽，他一定會覺得無聊得要死，也白白浪費了他們盼望已久的假日。若是帶他去打球效果就截然不同了，籃球、羽毛球、網球或是保齡球等活動，只要是他喜歡的，就嘗試著和他打上幾局，一方面能讓他在打球的過程中找到快樂，另一方面也能通過球的傳送，加深你與孩子的感情。

　

金牛座：野餐

金牛座的孩子做任何事情都很認真，是很有責任心的孩子。他喜歡和別人分享自己的心情、成果，只是在性格上偏於內向。假日正是你和孩子互動和進一步瞭解孩子的好機會。買些他喜歡的零食和飲料，再準備好便當、野餐墊，然後一家人到附近的鄉村或是公園野餐。一家人和樂融融的感覺，一定會讓孩子感到溫馨愜意。躺在草地上和孩子暢談未來和夢想，傾聽他的心聲和在學校裡發生的趣事。

　

雙子座：陶藝

雙子座的孩子機智聰敏，學習能力特別強，只是做任何事情都只有三分鐘熱度，因此規規矩矩的校園生活常常會讓他感到厭倦。要想讓他對學習保持長久的激情，除了在培養方式上要靈活多變，還得加強培養他的耐性。假日帶孩子去玩陶藝，不管對你還是孩子都會是件有意義的事情。做陶藝本身就是一件需要耐心的事情，但相信只要你們親子同心，一起捏泥，一起拉胚，必定會完成一件具有紀念價值的成品。

　

巨蟹座：野炊

巨蟹座的孩子多愁善感，善解人意，是富有愛心，懂得體貼父母的乖孩子。對於做飯菜他們一直都有著濃厚的好奇心和興趣，孝順的他們偶爾也會希望自己能親自下廚，做一頓美味可口的飯菜孝敬父母。到了假日不妨就滿足一下他們的小小心願，帶他們去體驗一下農家生活。帶著孩子到田間摘菜、摘水果，然後一起將親手摘來的菜和水果處理好、烹製，讓他深刻的體會到做飯的辛苦與快樂。

　

獅子座：看電影

別看獅子座的孩子平時活力四射，其實他也有安靜的時候，會幻想，會思考一些實際、虛幻的東西，這在孩子身上是一個優點。孩子的思維是要激發的，一旦激發出來他的創造力也將是無窮的。每到暑假或是兒童節，電影院就會有不少適合少兒的動畫片或是電影上檔，這也是孩子們的最愛，同時也是激發他思維的一種途徑。所以，不妨帶你的孩子去電影院看場電影，看後再交流一下觀後感，一定會是有意義的事情。

　

處女座：遊樂場狂歡

處女座的孩子不管是在家裡還是學校都是老老實實，規規矩矩，周圍人往往也喜歡用文靜、懂事、聽話這些詞來評價他。其實每個孩子都有活潑、愛玩的一面，只是處女座的性格使他很少表現出來，這就需要家長去帶動，讓他的生活變得更加多彩，而不是只有書本的沉悶。假日是孩子徹底放鬆的日子，所以帶他去遊樂場狂歡是絕佳的選擇。在帶孩子遊玩的同時，也能讓你找到關於童年的回憶。

　

天秤座：角色互換

天秤座的孩子在藝術方面很有天賦，也善於交朋友，特別聽父母的話。可是有時也會比較沒有主見，對家長的依賴心太重。為了培養孩子的獨立自主能力，給天秤孩子準備的最佳遊戲就是「角色互換」，讓他以大人的身份當一次一家之主，家中的任何事都讓他做主安排，而父母則以「孩子」的身份接受他的「服務」。這既能提高他的自主能力，又過了一個特殊的假期。

　

天蠍座：看望孤兒院兒童

天蠍座的孩子很有上進心，但也容易因為太好強變得善妒，少了幾分純真的快樂。如果在假日時分，帶你的孩子去孤兒院陪那些無依無靠的孩子一起過節日是相當有意義的。他也能在和孤兒交流的過程中體會到自己是多麼的幸福，同時也能讓他更富有愛心。

　

射手座：博物館

射手座的孩子樂觀、誠實，並且富有冒險精神，不過有時做事比較浮躁，缺乏耐性，在12星座小孩中算是最好動調皮的了。若是假日帶他去戶外娛樂場所狂歡，恐怕他會玩得忘乎所以，很難聽從你的指揮，而你只能不停地跟在他身後大聲叮囑。所以帶他去博物館看看展覽不會有錯，既可讓他自己從展品中體會其中的意義，偶爾也可讓他們表現安靜的一面。相信這樣的假日體驗他會很滿足。

　

摩羯座：戶外體驗活動

摩羯座的孩子做事很踏實，待人也很有禮貌，在別人眼中是很有教養的孩子，這都是由他內向的性格所致。太在意別人的看法，喜歡把自己的想法藏在心底，就連他們良好的運動細胞，都會被他們的內斂嚴謹的性格掩蓋住，所以作為家長有必要適時的將孩子活躍的一面激發出來。假日帶你的孩子一起去進行戶外體驗活動，各項訓練設施必定會讓他充滿好奇與興致，手腳停不下來，心情也暢快許多。

　

水瓶座：科學教育館

水瓶座的小孩學習能力很強，而且富有開創精神，思想上也會比其他小孩超前，更加成熟，若能將他的這方面的優點多加引導，將會對他產生很大的益處。假日就是很好的機會，帶著他去科教館觀摩過去和最新的科技發明，同時也還讓他體驗科學的奧秘，增加對各種學科的切身體會。這樣不但能激發他的創造思維，還能讓他對科學發明產生極大的興趣，讓他度過一個「奧妙」的假期。

　

雙魚座：動物園

雙魚座的孩子溫和、善良，對於世間任何有生命力的事物都有著濃厚的興趣。不管是男孩還是女孩，不管年紀有多大，他們對小動物所懷抱的喜愛之情是不減的。若是告訴他假日一起去動物園觀看那些活潑可愛的小動物，他一定會拍手贊成，說不定還會給你一個感激的吻。看動物園的表演和動物合影，看到他臉上滿足的笑容，你也會發現假期帶他去動物園是多麼正確的選擇。

　

【延伸閱讀】

好相處好幸福！合參命盤助磨合

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