今日星座運勢／雙魚 珊瑚色幸運 戀情升溫好時機
四月十五日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：花草植物
某些新的人事物要出現，於是舊的也許準備離開。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：鴿子
不妨多聽聽他人的想法，讓彼此互動將更和諧。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：大地色
★ 幸運物：書籍或電影
有某件事情可能撼動你的內心，讓你想做出某些改變。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：淺灰色
★ 幸運物：圓形飾品
太多事情或人多口雜讓今天的狀況顯得有些混亂與不和諧。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：大樹
身心能量較弱，建議多放鬆，看本好書與電影是最佳休閒。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：書籍
今天很適合看部電影、小說或是參觀美術館放鬆心情並提升文化氣息。
【天秤座】烏雲罩頂
★ 開運色：綠色
★ 開運物：陽光
今天容易出現自己或家人健康不佳的狀況，或是聽到某些不太好的消息。
【天蠍座】晴空萬里
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：紅色配件
今天是交友、發展戀情、或是展開新的人際關係與興趣的好時機。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：鵝黃色
★ 幸運物：美食
建議讓自己放鬆與放空，將心中的煩惱暫時交給宇宙。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：音樂
有加班或因工作應酬的可能。也可能是和同事或工作夥伴一同出遊。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：淺灰色
★ 幸運物：DVD
有不少想法但行動力較弱，也許最後選擇在家待一整天或看部電影。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：圓形飾品
今天是交友或讓戀情升溫的好時機，也可能有新的追求者出現。
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