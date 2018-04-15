今日星座運勢／雙魚 珊瑚色幸運 戀情升溫好時機

2018-04-15 00:00 聯合新聞網 那河



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四月十五日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草植物

某些新的人事物要出現，於是舊的也許準備離開。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：鴿子

不妨多聽聽他人的想法，讓彼此互動將更和諧。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：書籍或電影

有某件事情可能撼動你的內心，讓你想做出某些改變。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淺灰色

★ 幸運物：圓形飾品

太多事情或人多口雜讓今天的狀況顯得有些混亂與不和諧。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：大樹

身心能量較弱，建議多放鬆，看本好書與電影是最佳休閒。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

今天很適合看部電影、小說或是參觀美術館放鬆心情並提升文化氣息。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：陽光

今天容易出現自己或家人健康不佳的狀況，或是聽到某些不太好的消息。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色配件

今天是交友、發展戀情、或是展開新的人際關係與興趣的好時機。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：美食

建議讓自己放鬆與放空，將心中的煩惱暫時交給宇宙。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：音樂

有加班或因工作應酬的可能。也可能是和同事或工作夥伴一同出遊。

【水瓶座】晴時多

★ 幸運色：淺灰色

★ 幸運物：DVD

有不少想法但行動力較弱，也許最後選擇在家待一整天或看部電影。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：圓形飾品

今天是交友或讓戀情升溫的好時機，也可能有新的追求者出現。