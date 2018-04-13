親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今日星座運勢／金牛 工作聚會好時機 單身有好桃花

2018-04-13 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

四月十三日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淺藍色

★ 幸運物：水

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫泉

今天的你需要一些寧靜與放鬆的時間。水元素對你很重要，同時也很有幫助。多喝水、泡澡、泡溫泉，都可提升你的能量，幫助你全面性的提升。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：動物圖騰

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚會場合

今天是與許多人一起工作或聚會的好時機。透過與他人的融合，你可能得到更多想法與能量。單身的金牛也有好桃花喔。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：責任感

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作職場

今天是展現責任感與工作能力的好時機。有責任心與能力的雙子，欣賞你的人會明顯變多，甚至有些崇拜你的粉絲喔。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：遼闊的景觀

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：宗教聖地

這個週末對於巨蟹們來說，特別適合出去走走。特別適合到海邊、溫泉會館、宗教聖地，讓自己的身心放鬆，得到更多滋養與力量，運勢自然加分不少。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：家

部分獅子需要降低自己的慾望，或是降低對自己生活品質的要求。這個週末也是很適合和情人或家人培養感情的時刻，避免忙於工作。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：甜點

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫馨的用餐場合

透過和他人真心的互動對話，可以讓自己內在也感受到被愛與被滋養。今天有種很需要他人或另一半細心呵護的需求。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：鮮花

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：花店

生活中可以透過一些巧思，讓自己的生活或工作場域變得更溫馨美麗。透過這樣氣氛的塑造，也相對提升了自己的心情及運勢。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：葡萄柚精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：SPA

桃花運不錯，容易有豔遇，也可能內心特別渴望被他人肯定與重視。負面則需要避免內心某種不平衡的狀態，有時候人生需要耐心等待與接受目前的自己。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：居家飾品

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：家

今天不妨多花些時間在家裡，煮頓豐盛的晚餐與家人共享，或是把家裡的擺設重新佈置一番。讓自己的生活也增添一股新氣象。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：溫馨的聚會空間

今天是適合聚會的時刻，部分摩羯有遇到老同學老朋友的機會。同學會或老朋友聚會中，甚至有可能找到知心對象。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：芳香精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

今天不妨花些時間或金錢投資在自己身上。例如做個按摩，讓身心放鬆。或者買個自己喜愛的精油或香水、上堂瑜伽課等等。透過這樣的方式，可以提升運勢與能量。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：謙虛謹慎

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：色彩鮮豔的空間

正面狀態的雙魚有不少新的機會正在展開。只要過程中保持謙虛謹慎的態度，對於雙魚們來說，運勢相當不錯喔。

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

為妳帶來好運！今年讓12生肖女最旺的人物是誰？

2018-04-11 10:35

氣溫回升旺運更穩？解析農曆3月紫微運勢

2018-04-10 10:13

唐綺陽星座運勢週報：水逆將結束！事業上有明顯改革變化

2018-04-09 07:39

浪子變慈父 當爸後性格大轉變的星座男

2018-04-08 08:00

殺破狼周運勢／巨蟹座感情陷入兩難 處女座遠行運佳

2018-04-08 00:00

【小孟塔羅】清明拜完祖先後哪方面的厄運會遠離？

2018-04-04 15:33

兒童節父母必看！12星座孩子最適合的連假活動

2018-03-30 10:40

【小孟塔羅】未來三個月哪方面會步步高升？

2018-03-30 09:34

婚前看仔細！哪些男人結婚後落差最大？

2018-03-28 15:54

【測字】未來三個月你該注意哪些問題？

2018-03-27 08:51

年輕時辛苦 中年後順遂的生肖？

2018-03-27 08:00

【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23

4月塔羅生命靈數運勢：你有能夠看清一切的眼睛

2018-03-23 10:04

堅持到底見轉機！4月星座誰最好運？

2018-03-22 08:00

去年諸事不順 今年鹹魚翻身的5大生肖

2018-03-19 14:09

殺破狼周運勢／巨蟹多人表示好感 天蠍面試運不錯

2018-03-18 00:00

塔羅：上班族必算！2018年加薪機率？

2018-03-16 14:29

【小孟塔羅】單身者必看！2018年去哪裡找真愛

2018-03-16 10:28

職場如後宮！誰最容易被排擠？

2018-03-15 08:00

白色情人節想放閃？先看你的生肖有沒有桃花運

2018-03-14 16:52

一句話開運錦囊：給2018年想要轉運的你

2018-03-14 10:42

存錢靠自己！最適合12星座的兼差工作？

2018-03-14 10:18

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作喜悅、豐收的時刻

2018-03-12 09:02

【小孟塔羅】快成了天敵？測我的婆媳關係為何

2018-03-09 08:00

【塔羅】單身必看！如何讓你更有異性緣？

2018-03-08 16:00

殺價嫌貨搶贈品 誰的「奧客」指數最高？

2018-03-07 18:46

放假後不想上班？看12星座如何對抗「收假症候群」

2018-03-05 09:00

【小孟塔羅】元宵節吃幾顆湯圓會得到好運勢？

2018-03-02 08:00

【塔羅】你離結婚還有多遠？

2018-03-01 09:00

配備精良的機會探測儀 雙星組合–廉貞天府

2018-02-27 13:53

錢都拿去包紅包了？趕快看危急時刻省錢法

2018-02-27 12:11

【Desire 塔羅占星】3月塔羅生命靈數運勢分析

2018-02-27 09:44

【小孟塔羅】過年期間去哪裡遊玩會開運？

2018-02-18 15:20

不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

狗年送12生肖什麼樣禮品才適合 命裡師公開

2018-02-14 13:32

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00
看更多

熱門文章

員工爆好市多8大秘密 賣場從「中間」逛起

2018-04-12 12:39

微波加熱食物有害嗎？常吃微波食品會影響健康嗎？營養師解答

2018-04-12 07:45

3天2夜只要2千 旅遊作家：南部人玩墾丁超便宜

2018-04-12 09:31

赴日旅遊變貴！ 不只出境稅 住宿稅泡湯稅都要漲

2018-04-12 08:24

台灣人害的？沖繩4年來首見麻疹疫情 官方籲打疫苗

2018-04-12 09:39

全台17縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-04-12 10:47

她在好市多買到發霉起司 網猜與顧客購物惡習有關

2018-04-12 11:14

周末天氣將驟變！吳德榮：氣溫變化很大

2018-04-12 06:52

7-11三明治35元爆漲到49元 官方澄清：是新產品

2018-04-12 13:21

冬衣別收！ 今明飆33度 周日降8度

2018-04-12 04:58

台男赴沖繩爆當地麻疹疫情？ 疾管署回應了

2018-04-12 16:52

六福皇宮不敵租金漲年底關門 館內這5家餐廳必嘗

2018-04-12 12:28

出門帶雨具！天氣稍悶熱 北部沿海有局部較大雨勢

2018-04-12 08:28

工期延遲 賀陳旦：桃機第3航廈無法2020完工

2018-04-12 12:08

雷雨當空桃機地勤暫停 航班、提領行李受影響

2018-04-12 09:48

「坑客」爭議難解 律師：把規矩的攤販當白癡

2018-04-12 14:43

生活點滴／自製有機堆肥好處多多

2018-04-12 06:00

林心如腳踩星空 和陳意涵尬甜美

2018-04-12 12:02

親子手牽手／魩仔魚究竟是什麼魚

2018-04-12 06:00

男嬰接種6合1疫苗死亡？ 疾管署：非疫苗導致

2018-04-12 11:46

愛滋感染者器捐禁令 未來將解除

2018-04-12 18:59

乳癌二次上門 萬芳副院長簡嘉惠選擇享受時間藝術

2018-04-12 17:08

身高體重數字竟都150 她失業靠吃紓壓險要命

2018-04-12 09:43

糖尿病患血糖控制差 眼前一團飛蚊竟是玻璃體出血

2018-04-12 13:58

氣象局發布大雷雨訊息 南投慎防劇烈降雨雷擊

2018-04-12 15:16

IKEA聯名Tom Dixon家具 售價1.8萬起

2018-04-12 14:09

日藝術家寫「台灣加油」爆紅 跨界新作台網友直呼想買

2018-04-12 18:31

想拚第三胎？ 隋棠：生小孩這件事會上癮

2018-04-12 19:47

電子煙輔助戒菸？ 國際正式宣告沒幫助 還有健康危害

2018-04-12 15:42

代替月亮懲罰你的錢包！ 必搶美少女戰士聯名商品

2018-04-12 13:17

這是真的！G-Shock找麥當勞玩聯名

2018-04-12 12:28

王品歡慶25周年 10大品牌同桌點套餐75折

2018-04-11 20:04

油價下週恐漲4角 創逾2個月新高

2018-04-12 11:18

醫：台灣管餵人口比率高 他國則在減少

2018-04-12 12:47

4萬人次僑外生受惠！申請工作許可 這些證件都免了

2018-04-12 13:34

糖尿病患快減重吧！ 瘦一點血糖好控制

2018-04-12 11:09

世代共好主題徵文 給孩子／爸媽的一封信

2018-04-12 06:00

家樂福集點換鍋開跑 這次輕鬆換日本柳宗理鍋

2018-04-12 11:59

吳姍儒喜歡用它使壞 嫌老爸吳宗憲不懂

2018-04-12 20:01

減少丙烯醯胺生成 專家建議薯條厚切、洋芋片要薄

2018-04-12 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top