今日星座運勢／金牛 工作聚會好時機 單身有好桃花

2018-04-13 00:00 聯合新聞網 那河



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四月十三日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淺藍色

★ 幸運物：水

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫泉

今天的你需要一些寧靜與放鬆的時間。水元素對你很重要，同時也很有幫助。多喝水、泡澡、泡溫泉，都可提升你的能量，幫助你全面性的提升。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：動物圖騰

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚會場合

今天是與許多人一起工作或聚會的好時機。透過與他人的融合，你可能得到更多想法與能量。單身的金牛也有好桃花喔。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：責任感

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作職場

今天是展現責任感與工作能力的好時機。有責任心與能力的雙子，欣賞你的人會明顯變多，甚至有些崇拜你的粉絲喔。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：遼闊的景觀

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：宗教聖地

這個週末對於巨蟹們來說，特別適合出去走走。特別適合到海邊、溫泉會館、宗教聖地，讓自己的身心放鬆，得到更多滋養與力量，運勢自然加分不少。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：家

部分獅子需要降低自己的慾望，或是降低對自己生活品質的要求。這個週末也是很適合和情人或家人培養感情的時刻，避免忙於工作。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：甜點

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：溫馨的用餐場合

透過和他人真心的互動對話，可以讓自己內在也感受到被愛與被滋養。今天有種很需要他人或另一半細心呵護的需求。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：鮮花

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：花店

生活中可以透過一些巧思，讓自己的生活或工作場域變得更溫馨美麗。透過這樣氣氛的塑造，也相對提升了自己的心情及運勢。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：葡萄柚精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：SPA

桃花運不錯，容易有豔遇，也可能內心特別渴望被他人肯定與重視。負面則需要避免內心某種不平衡的狀態，有時候人生需要耐心等待與接受目前的自己。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：居家飾品

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：家

今天不妨多花些時間在家裡，煮頓豐盛的晚餐與家人共享，或是把家裡的擺設重新佈置一番。讓自己的生活也增添一股新氣象。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：淡香水

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：溫馨的聚會空間

今天是適合聚會的時刻，部分摩羯有遇到老同學老朋友的機會。同學會或老朋友聚會中，甚至有可能找到知心對象。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：芳香精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

今天不妨花些時間或金錢投資在自己身上。例如做個按摩，讓身心放鬆。或者買個自己喜愛的精油或香水、上堂瑜伽課等等。透過這樣的方式，可以提升運勢與能量。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：謙虛謹慎

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：色彩鮮豔的空間

正面狀態的雙魚有不少新的機會正在展開。只要過程中保持謙虛謹慎的態度，對於雙魚們來說，運勢相當不錯喔。