今日星座運勢／天蠍 凡事不宜躁進 低調謙虛運勢升

2018-04-12 00:00 聯合新聞網 那河



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四月十二日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：有優美音樂的地方

對於合作如何雙贏以及彼此利益融合分配或相互配合等議題，進入一段沉澱思考期。原本熱烈的戀情也容易進入冷靜期。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：原木色配件

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：咖啡館

對於婚姻以及合作夥伴之間的默契，進入一段沉澱思考期，對於是否要開始或繼續，不妨花些時間思考，未來方向會更清晰。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：淡藍色配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野寬廣的地方

對於工作定位、內容、細節、服務項目等進入沉澱思考期。不妨對於上述主題花些時間思考，未來方向會更清晰。若有健康問題也可能浮現。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：隱密的場所

戀愛、孩子等相關規劃進入一段沉澱思考期，也要開始尋找自己的自信。不妨對於上述主題花些時間思考，未來方向會更清晰。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：童年照片

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：懷舊空間

對於家庭與父母間的關係，以及童年帶給你的影響，進入一段沉澱思考期。不妨對於上述主題花些時間思考，未來方向會更清晰。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：日記本

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

對於溝通方式以及文字的運用等，開始進入一段沉澱思考期。過去是否有說話過於直接，或簽署不該簽署的文件等，都應列入反省的一環。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：月亮或月光石

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：看得到星空的地方

對於金錢的運用及理財方式進入一段沉澱思考期。另外若感情遇到問題者，需思考一下自我價值不足的原因為何。原本看似發展不錯的機會，也可能陷入某種停頓狀態。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：星星

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：身心靈中心

新計劃需要沉澱思考，很多事情都不宜躁進，不可自以為是。低調謙虛的態度才能提升運勢，打開幸運之門。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：深綠色

★ 幸運物：樹

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：大自然

多數射手心靈更為平靜，但部份射手會出現過去的人事物不斷浮現腦海或甚至出現在現實生活的狀況。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：咖啡館

對於團體間的合作或互動，以及自我理想的追尋，要進入一段沉澱思考期。不妨對於上述主題花些時間思考，未來方向會更清晰。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：氣氛和諧優雅的地方

對於事業方向、自我定位、以及形象塑造，進入一段沉澱思考期。不妨真對上述主題花些時間思考，未來方向會更清晰。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：專業資料

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：圖書館

對於國外求學、工作或旅遊方面的規劃不妨思考一下未來策略或行程。另外在考試與證照方面需俱備的條件也需要時間蒐集規劃。