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今日星座運勢／雙子 藍色幸運 耐心與冷靜有助運勢

2018-04-11 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月十一日（三）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：芳香精油

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：SPA

今天也許滿懷希望或愉快的心情出門，但卻容易遇上讓自己頭痛的人事物，也可能是真的出現頭痛失眠症狀讓人有些苦惱。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：美食餐廳

某些曖昧不明的狀態令你不知該如何是好。雖然內心有想法或熱情，但對於周遭環境的不明狀況仍有些擔憂或不確定感。但只要打開自己的心，身邊不乏美好的機會。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：耐心

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

個性有些操之過急，容易不小心與人發生心結，或是被有實力的人認為你不夠專業。多一分耐心與冷靜將能提升運勢。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色食物

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩豐富的空間

對於人事或財務方面有諸多考量，或是因為家庭等因素而阻礙行動。學習放低對自己的標準，在輕鬆的狀態下，有時候事情反而更順利。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：淡珊瑚色鮮花

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

今天的你穩定具有力量，雖然有些人事物需要耐心溝通協調，只要避免過於固執的傾向，其他部份都能幸運完成。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：通風空調好的空間

有些事情你正在猶豫或覺得自己需要更多時間空間去蘊釀，但目前身邊事務繁忙，似乎也不由得你想太多。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

心情也許有些沮喪，或對於過去的某些人事物感到些許懊悔或懊惱。其實任何事情都是一種學習，只要本著謙虛學習的心態，運勢一定會愈來愈好。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：悠閒的用餐場所

容易出現人際方面的問題，有彼此出現心結或互爭長短的跡象。另一種可能是你自身為了做出某個決定而掙扎。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：咖啡色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

今天容易出現你滿懷熱情對待他人或想執行某件事，卻得到對方冷淡或提不起勁的回應。家庭是甜蜜的負擔，避免庸人自擾。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：咖啡色

★ 幸運物：原木桌椅

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：古典空間

今天的你想追尋某種內在寧靜，或內心想知道某個答案，但注意身旁是否有花言巧語的人，避開這類的人，給自己一些寧靜的思考空間會更好。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：書籍雜誌

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：乾淨清爽的工作環境

一步一腳印的穩紮穩打，便能甩開原本的陰霾，逐漸步入正軌，雖然有些辛苦，但付出的代價是值得的。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：大自然音樂

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：咖啡館

積極努力的朝向自我目標，但遇上的人屬於心思較為細膩敏感，因此需要多留意對方的感受，避免過於積極而讓對方退縮。

星座運勢

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