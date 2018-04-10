今日星座運勢／巨蟹 容易缺乏信心 建議先充實自我

2018-04-10 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

四月十日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：下午茶點

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：工作職場

今天是作戰的時刻。不少事情忙著處理，不過你指揮若定，長思遠慮，只是有時機會不等人，有些事物似乎需要更明快的決斷處理。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩淡雅的地點

今天有些辛苦，或是之前的某些事物需要修正，也可能他人的要求更多了些，不過基本上你都能以得當的方式處理。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：粉晶

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：和『美』相關的場合

今天的你行動力不錯，和他人之間的互動也頗為愉快，但容易有破財運，買了不該買的東西，或是讓自己的生活過於匆促。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：橄欖綠

★ 開運物：方形裝飾品

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：可遠眺的空間

今天的你容易缺乏信心，他人對於你的提案或看法也容易缺乏信任。建議先充實自我，工作上從頭整體檢視後再出發。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色配件

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：書店

今天分為專業的獅子座或天真的獅子座。前者在工作或情感上易有新突破。後者則容易被他人一眼看穿，甚至不留情面點出缺失。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：花店

面對上司長官要懷著謙虛學習的心，避免有太多自我意識與他人抗辯，以免彼此之間種下更深的心結。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩柔和的空間

容易遇到相當自信或高傲的人，但你也不甘示弱，因此容易形成有些對立的局面。建議態度柔和但立場堅定。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：太陽

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：有光的地方

除非過去一直拒人於外，否則今天應該是忙碌的一天。不少訊息或需要學習的事物不斷湧入，是個相當充實有趣的一天。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：手錶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：自己座位

今天是穩紮穩打的一天。凡事以按部就班的方式進行，雖然不能立竿見影，但耕耘的果實會是甜美的。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：甜點

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：聚會場合

行動力高且具高效率，人際關係活絡，有不少聚會或會議進行，靠著行動力、決心、與人際互動，凡事不難使命必達。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：寵物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：書店

雖然念舊情，但彼此卻可能以言語刺傷對方。有時候有些話不如先不要說，避免任何言語上針鋒相對的可能。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：植物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

感情上易有失落感，渴望新戀情的同時卻又念著舊情人或是害怕再度受傷。今天有認識新朋友的機會，但內心卻相當遲疑。