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今日星座運勢／魔羯 分享專業獲友誼 擴大生活領域

2018-04-09 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月九日（一）

【牡羊座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：纈草精油

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：SPA

白天容易感受到責任太大或身心的壓力，也可能容易有種悶悶的感覺，部分牡羊有頭痛或背痛問題。晚上適合進行按摩或找好友談天紓壓。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：燈光柔和的空間

白天適合針對自己的專業進行計畫或研究討論，但多聽不同人的想法或閱讀相關資料，有助於整體計畫的完整性。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：淺紫色

★ 開運物：薰衣草

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：視野寬廣的地方

內在的壓力若已經影響生活或睡眠，需要找專業諮詢與解決，避免持續壓抑或逃避。避免不當的黑箱作業或過多的慾望，以免生活中出現危機。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡金色

★ 幸運物：苦橙葉精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：有陽光的空間

婚姻或合作都是一面很好的鏡子，讓我們可以學習待人處事更具彈性的方式。避免把責任全部扛在自己身上，適時的將事情交代給他人，學習輕鬆與放手。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚餐場合

仍須注意健康。特別是工作量太大的獅子需要懂得適度休息。晚上是與好友相聚的好日子，從輕鬆交談中得到滋養。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色食物或水果

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

不少處女座有種體力耗盡的感覺，也因此給人一種缺乏活力的印象。建議適度的休息加上運動。避免激烈運動，瑜伽、靜心、按摩是滋養自己的方式。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：深綠色

★ 開運物：岩蘭草精油

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：色彩柔和的空間

小時候的某些情境容易重新出現在腦海中或是再次出現於現實生活中要你面對處理。有些內心的恐懼或逃避的事情也容易在此時跑出來。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：書籍或企劃案

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：寧靜可閱讀的空間

正面狀態是專注於目前手邊的工作，思考與學習能量被強化。負面狀態是與他人出現爭執，互不相讓。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：薰衣草

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：空氣清新的地方

今天很適合在工作技能上加強自己的專業。專注可以帶來更多的能量與幸運。負面狀態則是與他人比較或過度在意地位與收入。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：分享

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：舒適寬敞的地方

透過與他人分享自己的專業，可以得到更多友誼。接觸一些過去不曾想過接觸的人事物，擴大自己的生活領域，更加多姿多彩。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：薑精油

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：SPA

適合透過靜心或芳香療法按摩紓壓或淨化身心毒素，活絡身體與血液循環。工作上不宜爭權，宜採取低調與柔性溝通。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：笑容與真心

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

白天需要與不少人接觸，有些人是貴人，有些人也許是小人。但無論何者，只要你用誠心與對方相處，小人也可以變貴人。

星座運勢

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