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天空為限周塔羅(下)／雙魚座 把握機會 做事搶時機

2018-03-26 09:06聯合新聞網 天空為限

天空為限周塔羅。 圖／ingimage
天空為限周塔羅。 圖／ingimage
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3/26~4/1星座運勢(下)

天秤座：Thoth塔羅牌的「聖杯七」

分析：這是一張很容易對自己太過寬容的牌，並且沉溺在生活的享樂跟安逸之中，享受生活當然沒什麼不好，但是缺少對自己的規範，就容易演變成失去自我掌控力的局面，還是建議給自己訂下一些守則，建立長久穩定的模式。

在事業方面，這張牌暗示一切事情在表面上看起來都很順利，容易讓你失去戒心甚至得意忘形，但是疏忽的心態跟自我的要求，一旦放鬆就很容易一瀉千里，建議還是減少吃喝玩樂的心態，踏實一點比較好。

在愛情方面，本張牌很有一種放縱的心態，在這段時間中不知道為什麼，身邊的異性都讓你覺得各有各的完美之處，都很吸引你去接近；沒有對象者很容易不由自主的搞起沒有未來的曖昧甚至遊戲式戀情，有對象者，這是一段考驗你忠誠度的考驗期。

天蠍座：Thoth塔羅牌的「聖杯四」

分析：光就Thoth牌來說，「聖杯四」是一張超級巨蟹的牌，別的星座抽到這張牌，會感染到巨蟹的多愁善感跟強烈的情緒起伏，巨蟹座本身抽到這張牌的話，雜念跟想像的空間更是會一發不可收拾，尤其是如果受到雨天的影響，將會是情緒不太容易控制的一週；請不要過度花錢或放縱，以免恢復正常時很難善後。

在事業方面，這張牌有點心灰意懶，但也可能是因為被外界的事情分心，造成對工作上應該全力以赴的事反而興趣缺缺。如果本週有需要你提案或是主導的工作，你可能會缺乏長遠的規劃，只想著外界的觀感，而把力氣放在「增加知名度」或「稱頭」這一類比較表面的事情上，建議腳還是要踩在地面上比較好。

在愛情方面，這張牌可能會因為感情生活缺乏刺激跟變化，會想向外尋求一些樂趣。有對象的人，會容易對伴侶以外的人產生遐想，還好的是，想歸想，不至於付諸到實際行動上；沒有對象的人，可能把時間金錢花在找樂子上，填補心靈的空檔；年紀小一點的人還有可能跑去追星喔！

射手座：Thoth塔羅牌的「女教皇」

分析：這是一張冷靜、專業，但又不失寬容智慧的牌，因為女教皇牌象徵的是內斂，專注於自己關心的事物上面，所以跟水象土象星座較調合，火象星座抽到這張低調的牌，可能象徵一段沉潛或是需要收心的時期。

在事業方面，女教皇牌雖然能力強又理性，但是難免流於主觀，因為這張牌的視野範圍並不是非常廣，容易一味的這在自己個人角度看待所有的事，所以會造成專業能力有餘，但旁人難以了解，以致喪失外援的狀況，要適時的對外解釋自己的作法，以免常要孤軍奮戰。

在愛情方面，女教皇雖然也是一張充滿感情的牌，但她的感情是在細膩處，要經由互動及敏感的心思才能察覺到，沒有強烈的情緒跟露骨的表達；因此本週的愛情運，沒有對象的人應該還在醞釀的階段，也較少想到愛情的事；有對象的人則是陷入一種有心卻沒時間的情況，是對愛情較為冷感的一週。

魔羯座：Thoth塔羅牌的「寶劍王子」

分析：這是一張有點混亂，無法對當下所處的環境正確思考的牌，雖然有很多想法，卻又身不由己的隨波逐流，感覺一切都不在自己能控制的範圍內，應該會很頭痛，建議先沉住氣，等待混亂的局面隨時間平復。

在事業方面，這是一張有很多待辦事項、需要勞心勞力的牌，但偏偏周邊一切狀況都還未明朗化，導致你手上進行的一切也都無法定案，容易心煩氣躁，且身邊的人大都不太配合，很容易讓你在慌亂中做錯決定，幸好這張牌只會讓人心煩卻沒有實質上的破壞力，建議不要隨著外界的想法起舞，要回歸自我沉著應戰。

在愛情方面，這是一張沒有多餘的心力去用心經營感情的牌，因為有太多事同時冒出來等著你去應付了；沒有對象的人，會覺得身邊很多機會，但沒有一個是感覺對的人；有對象者，這段日子會出現讓你三心兩意的狀況，要小心不要因一時的感覺做下任何錯誤決定。

水瓶座：Thoth塔羅牌的「寶劍公主」

分析：「寶劍公主」象徵你已經好久一段時間，都處在一片陰霾或狀況不明的情形當中，但現在正是快要破繭而出的時候了，寶劍公主用自己手上的寶劍，在一片深濃的雲霧中劃出一道明亮的開口，這把寶劍象徵她使用的武器是她的知識以及聰慧，是一張現況雖不明朗，但前途看好的牌。

在事業方面，寶劍公主代表要對外找一條新的出路，或是替自己安排一項第二專長，但不是斷然轉換行業或職位，而是替自己尋求一種更大的可能性、更廣的發展空間，為更廣大的將來作準備。建議可以進修、也可以去找一些能打開眼界的課程來上。

在愛情方面，這張牌的愛情還在生澀稚嫩的階段，但是有本事靠自己的智慧來突破目前的難關，是正要開始「成長」的時候。這張牌不管有無對象，都象徵凡事即將要邁入好的階段，但是還是需要一段時間的籌備跟適應，光明大道才能完全被打開。

雙魚座：Thoth塔羅牌的「皇帝」

分析：這是一張霸氣很強，凡事都得跑在第一位的牌，抽到這張牌應該會遇到很多要當機立斷，需要拿出足夠魄力的局面，皇帝象徵凡事不要太過於受人左右搖擺不定，很多事情是要搶時機的，把握機會，能做多少就做多少。

在事業方面，這當然是一張勇往直前的牌，有很多人需要你一馬當先作為表率，因為有很多沒有前例的事，總得有人開個頭才行，現在也是最適合你提出意見的時機，只是要記住時時保持冷靜，不要被眾人的期待沖昏頭，才不會反而淪為砲灰。

在愛情方面，有對象的人，本週發生爭執的機會可能會比以往還要多，因為雙方都特別堅持己見，火氣就很有可能大起來，記得話要說出口之前，一定要先深呼吸三次再決定要不要這樣講；沒有對象的人，本週很有機會遇到主動又積極的對象，但還是記得不要太快栽進去，以免變成速食愛情。

愛情運塔羅牌天空為限

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