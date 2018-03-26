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天空為限周塔羅(上)／處女座 財運方面非常好

2018-03-26 08:50聯合新聞網 天空為限

天空為限周塔羅。 圖／ingimage
天空為限周塔羅。 圖／ingimage
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3/26~4/1星座運勢(上)

牡羊座：Thoth塔羅牌的「魔杖皇后」

分析：這張牌象徵獨立，冷靜能幹，又有願意照顧保護他人的責任感，本週運勢抽到這張牌，象徵妳對於自己生活週遭的一切事物，都能運籌帷幄，一目瞭然，而且通常很少有人能夠駕馭你，幸好你在獨當一面時，還是樂於助人，不會太過氣勢凌人，所以除了累一點之外，還是算很有成就感的一週。

在事業方面，這張牌本來就象徵「女強人」牌，工作上的能力自是不在話下，如果你是女性，「魔杖皇后」會讓妳顯示出強勢有擔當的一面，任何事情到了妳手裡就一切ok，但因為這樣也很少有人幫得上你，都只有你幫別人的份；如果你是男性，這張牌反而會具備男人沒有的韌性跟沉穩，在工作上有不怒而威的超強領導力。

愛情方面，「魔杖皇后」由於是一張獨立自主，絕對不會依賴他人的牌，雖然不管在生活的哪一方面，「魔杖皇后」都是運勢很旺的牌，但因為太過不需要他人，在感情上的進展反而比較不順利。沒有對象的人，感情方面暫時還是比較習慣現有的生活模式；有對象的人，雙方都各自把自己照顧得很好，感情對你的生活來說，有的是錦上添花的作用。

金牛座：Thoth塔羅牌的「聖杯十」

分析：充滿溫情的聖杯，遇上安定又圓滿的數字十，可想而知這張牌是充滿了舒適、慵懶的感覺，由於「十」象徵的是一個整體，所以這張牌的家庭運很強，代表你這星期都會處在一種跟身邊的人融洽相處的狀況，唯一的缺點是心態也會變得偏安無鬥志喔！

在事業方面，這張牌顯示一種「持平」的局面，聖杯十雖然美好圓滿，但事業需要的是企圖心跟戰鬥力，這不是這張愛好和平的聖杯十所擅長的~；但也有可能本週你在工作上，正在享受美好的戰果，暫時沒有心思馬上投入下一場戰鬥。

在愛情方面，聖杯十象徵的是「如家人般的感情」，缺乏激情或是佔有慾的催化。如果是沒有對象的人，可能跟身邊的異性都處在一種友誼範圍內，需要等待長時間的蘊釀；如果是有對象者，兩人間的相處氣氛格外融洽溫馨，是最能感受到對方支持的一種好牌。

雙子座：Thoth塔羅牌的「聖杯騎士」

分析：「聖杯騎士」是一張溫和好說話，但能力也不容忽視的牌；這張牌象徵的服務跟奉獻的精神，尤其為了自己親近的人，他會用盡一切努力來為對方著想。所以這一週你的運勢，將是你常有幫別人承擔一些重擔的狀況，不過因為你是抱著作功德的心態，所以應該可以樂在其中。

在事業方面，這張牌溫和有理想，卻沒有太大的野心，所以最好用探索跟嘗試的心態來面對你的工作，不要太計較得失，越放得開心胸，收獲就會越出乎意料得大；如果是從事居家照護、藝術、設計方面的工作，這個星期的運勢更是如魚得水。

在愛情方面，這張牌象徵奉獻跟付出就是一種快樂，已經不需要其他更多的回報了；如果是男性，這張牌更是「新好男人」的代表，個性溫和、處事圓融。如果是沒有對象的人抽到，這張牌代表會遇到對你大獻慇懃，或是值得你付出心力的對象；有對象的人，相處方式互敬互愛，沉浸在一種安寧的喜悅中。

巨蟹座：Thoth塔羅牌的「圓盤九」

分析：這張牌代表了之前你花費了很大精力去做的事情，現在慢慢看到成果了，你付出的對象也會對你有所回饋，是可以鬆一口氣，經營自己另一階段新人生的好牌；簡單的說法就是：苦盡甘來、否極泰來，雖然一切都還有前進的空間，但圓盤九已經表示至少就現階段而言，你是成功的。

在事業方面，這張牌表示你得到了很大的助益及肯定，然而這些好運並不是憑空降下來的，而且以往不斷的奮鬥、努力，才催化出現在的果實。就工作上來講，有可能是升職或加薪，也有可能是得到了實質 ( 例如獎項、獎金 ) 的鼓勵，是心滿意足的一週。

在愛情方面，圓盤九是愛情長跑之後，得到的好結果，雖然這個結果也是另一場考驗的開始；但就目前的狀況來說，已經得到一種圓滿的結果了。有對象的人，最近是定下來的好時機；沒有對象的人，現在也把自己的人生經營得很好，愛情只是點綴性的東西囉！

獅子座：Thoth塔羅牌的「魔杖二」

分析：這張牌象徵一種正在衡量、決定未來去向的心態；此時你的眼前有很多機會跟可能性，等待你去把握跟發掘，也是你大展拳腳的完美時機，但要注意，下定決心後就要全神貫注，容不得一點閃失或分心，否則各方面都無法兼顧。

在事業方面，這張牌代表你正在尋找其他的發展性，或是正在兩個方向當中做選擇，但是雖然看起來主導權在你手上，也千萬不要過度自信，如果太想萬事一把抓，無法下放權力或集中目標，就只會有短暫的爆發力而無法持續到最後。

在感情方面，這張牌代表的是在兩者之中做出一個選擇，但並不代表你是三心兩意的人，這張牌是基於認真的心態跟審慎的考量，想做出一個對大家最好的決定。沒有對象的人，可能跟曖昧對象或追求者對了一個關鍵性的階段，只差最後一步，或是要下決心確定自己情歸何處；有對象的人，可能因為工作忙碌或有其他事讓你分心，讓你冷落另一半，要注意自己的時間分配。

處女座：Thoth塔羅牌的「圓盤皇后」

分析：圓盤皇后是一張非常穩健的牌，雖然整張牌都是陰性元素，卻是陰性特質中較為紮實、理性的那個部份。這張圓盤皇后雖然是女性牌，但卻很能掌握狀況，並且氣定神閒，雖然衝勁跟魄力不是它的強項，但這張牌的經驗值跟思慮周密是絕對沒問題的。

事業方面，這張牌一向是很低調的，不太在乎外界的光芒，只是默默累積自己的實力，並且有著自己堅持的步調跟節奏，是很忠於自我的一張牌。財運方面非常良好，但是不會太招搖，這位皇后是有品味又非常有自制能力的。

愛情方面，基本上，圓盤皇后象徵舒適又踏實的生活，在感情世界的部份，本週並不會出現太大的變動。沒有對象者，這張牌表示你的生活愜意安適，對愛情也有一定的成熟度，並不急著展開新戀情。有對象者，本週會覺得特別依賴這段關係，也容易有一種認定對方的想法。

星座運勢愛情塔羅牌財運

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