今日星座運勢／天蠍 正面思考 幸運會靠近
四月八日（日）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：天空藍
★ 幸運物：藍天白雲
適合出外踏青與大自然連結，呼吸一下新鮮空氣。或是在家好好放鬆，吃點健康的食物。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：紅色配件
對於自己要些什麼要清楚，避免過於搖擺卻又挑剔他人的決定。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：山景
體驗山林樂趣與山的雄偉能讓你心曠神怡並有所領悟。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：書籍
學習用不同角度看待人事物，很多祝福躲在你不喜歡的人事物背後。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：海藍色
★ 幸運物：健康蔬食
身體是否累積毒素或生活作息不良？今天是淨化身心的時候。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：紫紅色
★ 幸運物：芳香精油
需要接觸大自然或經由按摩、運動等讓身心能量更充沛活躍。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：月光石
不妨花些時間思考自己的人生目標，避免過於喧鬧的場合。
【天蠍座】晴空萬里
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：金黃色飾品
不妨去感受生命的豐盛，盡量正面思考，便會有幸運的事物靠近。
【射手座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：塔羅牌
相信宇宙的安排與內心指引，避免胡思亂想或過多懷疑。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：粉紅色
★ 幸運物：蓮花
讓過去成為過去，擁抱新的開始。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：美妙的音樂
注意身邊突然出現的事物或心中突然浮現的靈感，也許正是守護天使的指引。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：清潔用品
整理家務、運動、或是做個全身按摩都能提升運勢。
留言