今日星座運勢／天蠍 正面思考 幸運會靠近

2018-04-08 00:00 聯合新聞網 那河



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四月八日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：藍天白雲

適合出外踏青與大自然連結，呼吸一下新鮮空氣。或是在家好好放鬆，吃點健康的食物。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色配件

對於自己要些什麼要清楚，避免過於搖擺卻又挑剔他人的決定。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：山景

體驗山林樂趣與山的雄偉能讓你心曠神怡並有所領悟。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：書籍

學習用不同角度看待人事物，很多祝福躲在你不喜歡的人事物背後。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：健康蔬食

身體是否累積毒素或生活作息不良？今天是淨化身心的時候。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：芳香精油

需要接觸大自然或經由按摩、運動等讓身心能量更充沛活躍。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：月光石

不妨花些時間思考自己的人生目標，避免過於喧鬧的場合。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色飾品

不妨去感受生命的豐盛，盡量正面思考，便會有幸運的事物靠近。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：塔羅牌

相信宇宙的安排與內心指引，避免胡思亂想或過多懷疑。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：粉紅色

★ 幸運物：蓮花

讓過去成為過去，擁抱新的開始。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：美妙的音樂

注意身邊突然出現的事物或心中突然浮現的靈感，也許正是守護天使的指引。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：清潔用品

整理家務、運動、或是做個全身按摩都能提升運勢。