今日星座運勢／獅子 接觸新事物 玩樂與人際運佳

2018-04-07 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

四月七日（六）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：圓形飾品

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：社交場合

人際運佳，心情逐步穩定，原本不確定或擺盪中的事物也已逐漸穩定進展或確知方向，但一切最好用經得起時間考驗的作法為佳。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：美食餐廳

今天的人際社交運相當不錯，以敞開的溝通和他人交流互動，是個開心愉悅並相當享受的一天。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：星星與山景

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：山林

對習慣自由的雙子來說，身邊的人事物需要你做更深的承諾，或是你的計劃想法需要有更多耐心毅力，對未來才會更有幫助。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：甜點

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：甜點小鋪

今天容易遇到需要妥協並心不甘情不願、需要配合他人的狀態。部份巨蟹甚至會因他人出現自我懷疑與沮喪的傾向。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：紅酒

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩溫暖的空間

玩樂運和人際運不錯，容易認識新的朋友或接觸到某些有趣的新事物，或是因為某些人事物而讓自己心情更加愉悅開朗。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：淺綠色

★ 開運物：幸運草

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：咖啡館

今天的人際感情運較低，容易和他人出現冷戰或賭氣的狀況。建議對他人多些信任與溝通的空間。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：創意小物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：創意空間

家中雖容易有惱人的人事物，但今天不妨多接觸和創意相關的人事物，激發自己更多新的想法，生活會更有趣也更具活力。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：藝術品或電影

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：藝文展場

天蠍們雖然也許會遇到一些小的障礙或不順心的事，但只是需要更多自制力、細心的能力、或是適應力。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：細心

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：家裡

今天出門在外需要小心且敏感的注意身旁的人事物或是自己的言行舉止，避免因細故讓自己捲入是非或遺失物品。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：健康清淡的飲食

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：SPA

避免飲食過量或熬夜等讓身體有重擔的行為，對健康易出現損害。建議度過一個放鬆悠閒但健康的周末。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：銀白色

★ 開運物：開放不執著的心

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：住家附近

今天可能出現沒有預期的事故或小障礙，或是事物並沒有原本預期中的有趣好玩，容易讓人感到有些失望。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：小雛菊

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：花店

很多事情尋求中庸之道，過與不及對於運勢都有不良影響。少一些自我主義，真誠待人並尊重身旁的每個人，便能為自己打開幸運之門。