今日星座運勢／處女 認識新朋友 人際運旺聚會運佳
四月六日（五）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：筆記本
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：寧靜可思考的空間
壓力不輕。無論在工作或感情人際都容易出現身心方面的壓力，建議要適度平衡內在心靈與外在事物，人生有時也需要學習放下。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：金黃色
★ 幸運物：稻穗圖
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：工作職場
工作運佳，有豐收或成果顯著的跡象，親和力也可帶來有益的收獲。感情運較冷淡，有冷戰或小別的傾向。
【雙子座】烏雲罩頂
★ 開運色：暖橘色
★ 開運物：小點心
★ 開運方位：東北方
★ 開運地點：感覺溫馨的地方
工作上易有意見分歧或延宕的狀況出現，或是原本談定的事情因他人介入而生變。感情人際屬冷靜期，不想太多紛擾。
【巨蟹座】打雷閃電
★ 開運色：黃色
★ 開運物：薑類產品
★ 開運方位：北方
★ 開運地點：SPA
今天容易出現身心不適的狀況。也許一早就心情煩燥，或是突然聽到令自己訝異或不悅的訊息。
【獅子座】晴空萬里
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：藍色飾品
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：喜慶與會議場合
今天的人際合作不錯，不妨利用今天多和他人互動，多聽取他人想法與意見，若與自己意見不同時，不妨冷靜思考後再做回應。
【處女座】晴空萬里
★ 幸運色：黃色
★ 幸運物：美食
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：美食餐廳
今天的人際運很旺，容易因工作認識新朋友，或是工作上有新訊息。聚會運佳，酒足飯飽後心情愉悅。
【天秤座】晴空萬里
★ 幸運色：淡綠色
★ 幸運物：淡綠色配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：聚會場合
工作上追逐夢想理念，行動力佳，也容易打動與說服他人。人際運旺，愈熱鬧的場合愈能拓展人際並拉提運勢。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：粉色系
★ 幸運物：粉晶
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：色彩柔和的空間
工作上自信且行動力強，但人際或感情上容易給人過於直接或有殺傷力的感覺，建議穿柔和色系的服飾提升親和力。
【射手座】烏雲罩頂
★ 開運色：淡藍色
★ 開運物：月光石
★ 開運方位：北方
★ 開運地點：書香味氣息濃厚的空間
工作上需要更多耐心與細心，避免口舌爭執或強出頭等狀況。人際情感上易有落漠感，建議多閱讀拓展心靈層次。
【摩羯座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：芬多精
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：視野寬闊的地方
工作與生活上以合作默契以及對工作的熟悉度取勝，或是遇到貴人協助。人際情感則面臨某種決擇。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：橙色
★ 幸運物：微笑
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：音樂輕柔的地方
工作易遇到瓶頸或延宕的狀態，建議用更多耐心及奉獻的精神面對。人際運佳，或容易遇到人文氣息濃厚的對象。
【雙魚座】烏雲罩頂
★ 開運色：藍綠色
★ 開運物：山水景色
★ 開運方位：東北方
★ 開運地點：大自然
工作上雖表現專業，但人際易出現問題或壓力，容易給人不易親近或過於嚴厲的傾向，人際感情有爭鬥出現，建議凡事要往遠處看。
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