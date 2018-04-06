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今日星座運勢／處女 認識新朋友 人際運旺聚會運佳

2018-04-06 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月六日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

壓力不輕。無論在工作或感情人際都容易出現身心方面的壓力，建議要適度平衡內在心靈與外在事物，人生有時也需要學習放下。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：稻穗圖

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

工作運佳，有豐收或成果顯著的跡象，親和力也可帶來有益的收獲。感情運較冷淡，有冷戰或小別的傾向。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：暖橘色

★ 開運物：小點心

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：感覺溫馨的地方

工作上易有意見分歧或延宕的狀況出現，或是原本談定的事情因他人介入而生變。感情人際屬冷靜期，不想太多紛擾。

【巨蟹座】打雷閃電

★ 開運色：黃色

★ 開運物：薑類產品

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：SPA

今天容易出現身心不適的狀況。也許一早就心情煩燥，或是突然聽到令自己訝異或不悅的訊息。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色飾品

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：喜慶與會議場合

今天的人際合作不錯，不妨利用今天多和他人互動，多聽取他人想法與意見，若與自己意見不同時，不妨冷靜思考後再做回應。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：美食餐廳

今天的人際運很旺，容易因工作認識新朋友，或是工作上有新訊息。聚會運佳，酒足飯飽後心情愉悅。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：淡綠色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：聚會場合

工作上追逐夢想理念，行動力佳，也容易打動與說服他人。人際運旺，愈熱鬧的場合愈能拓展人際並拉提運勢。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：粉色系

★ 幸運物：粉晶

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：色彩柔和的空間

工作上自信且行動力強，但人際或感情上容易給人過於直接或有殺傷力的感覺，建議穿柔和色系的服飾提升親和力。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：月光石

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：書香味氣息濃厚的空間

工作上需要更多耐心與細心，避免口舌爭執或強出頭等狀況。人際情感上易有落漠感，建議多閱讀拓展心靈層次。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：芬多精

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：視野寬闊的地方

工作與生活上以合作默契以及對工作的熟悉度取勝，或是遇到貴人協助。人際情感則面臨某種決擇。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：音樂輕柔的地方

工作易遇到瓶頸或延宕的狀態，建議用更多耐心及奉獻的精神面對。人際運佳，或容易遇到人文氣息濃厚的對象。

【雙魚座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：山水景色

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：大自然

工作上雖表現專業，但人際易出現問題或壓力，容易給人不易親近或過於嚴厲的傾向，人際感情有爭鬥出現，建議凡事要往遠處看。

星座運勢

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  • 生辰時間
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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