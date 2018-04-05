今日星座運勢／牡羊 人際能量佳 溝通多傾聽思考

2018-04-05 00:00 聯合新聞網 那河



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四月五日（四）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

人際能量相當不錯，但避免長篇大論或過於使用專業名詞。溝通上多傾聽多思考沈澱，不適合主動出擊。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作場合

對於付出所得到的結果要避免過於在意，將焦點放在服務他人與工作內容上，幸運自然會降臨。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交場合

避免倚老賣老的姿態，工作或生活態度避免過於嚴肅，與人相處多耐心傾聽並帶以微笑，以眾人之和諧為主，各方面的運勢自然順心如意。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：KTV

若能以更寬廣的態度看待他人並與之相知相惜，上天便會給予更深的祝福。只怕過去的習性或視野過於狹隘導致合作不順利或相處不和諧。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：SPA

工作或生活上注重細節易得到上司或長輩的賞識與信賴，但建議給自己一些單獨的時間，做些運動或紓壓按摩，以免出現失眠或精神緊繃等狀態。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康蔬果

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：超市

容易因戀愛或孩子相關問題感到壓力與困擾，自我情緒管理需注意，避免過於高低起伏的情緒狀態。相對性格樂觀與健康活力者今天則魅力十足。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：橘色

★ 幸運物：橘色小配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

只要能放下心中某些五味雜陳的糾葛，今天的你其實可以很有魅力很具幽默感，並且能將原本難解的事物解說的令人易懂易接受。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色鮮花

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：花店

接納自我的天蠍今天有很好的機會可以更深入的與自我對話，變得更開心和諧。但充滿懷疑論的天蠍則更容易胡思亂想。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：家常菜

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：家

多著重家庭生活與家人關係，或是多花些心思佈置打掃家裡，在家中放鬆享受，避免想像力無限延伸或胡思亂想，運勢便會節節攀升。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：名片

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：社交場合

關心他人福祉，同時建立更多人際資源，是今天幸運之神給你的開運之鑰。積極參與團體或慈善活動，讓內心更寬廣幸福。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：書香味濃厚的咖啡館

高調的理論和實務狀況未必能夠相互融合。眾人的意見紛擾也可能讓生活或自我價值感到混淆。因此清楚自我定位和未來方向相對重要。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：寶藍色飾品

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：娛樂場合

戀愛運和玩樂運不錯，單身者不妨趁今天多和他人互動，下班後參與社交活動，或許會有不錯的斬獲。