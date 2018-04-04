今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 注意刀燙傷

2018-04-04 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

四月四日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：米白色飾品

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：色調淡雅的空間

火星進入和上司、長輩、事業與形象的相關宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量，你也許更積極投入事業，但同時也有和上司長輩衝突的可能。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：國外刊物

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：書店

火星進入和國外、教育、媒體的相關宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量，但同時出國或旅遊時要注意刀燙傷等小意外。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：藝文展場

火星進入和心理學、神秘學、財務資源合作的相關宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量，但同時要注意發炎症狀或情緒起伏。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡黃色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：空氣清新的地方

火星進入和婚姻、伴侶、公開敵人、合作關係的相關宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量，但同時也帶來爭執與火氣的傾向。原本沈默或沈悶的關係，開始有所轉變。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：超市

火星進入和工作、部屬、健康、生活習慣相關的宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量，但同時要注意火氣或發炎等狀況。有工作量激增的傾向。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：創意小物或個性化配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

火星進入和戀愛、桃花魅力、孩子相關的宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量。原本對情人或孩子壓抑的情緒，有可能一觸即發。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：新的居家飾品

★ 開運方位：北方

★ 開運地點：整潔的居家空間

火星進入和家庭、居家環境、內心的相關宮位，容易出現居家環境的噪音問題、家人爭執等問題。家族聚會時需注意說話方式與內容。注意電器使用與火燭。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：熟悉的地方

火星進入和交通、溝通、兄弟姐妹、與鄰居的相關宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量，但同時要注意交通安全及溝通上的火氣。原本沈默的天蠍容易多話起來。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡紫色

★ 開運物：薰衣草

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：單純的場合

火星進入和金錢、身體、自我價值等相關宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量，但同時也可能出現過多購物慾，藉由購買發洩情緒。也可能因為情緒或金錢而人際或健康問題。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

火星進入和自我生存及外貌相關的宮位，為這些領域帶來更多活躍的能量，有可能火力全開與他人競爭，也可能努力健身瘦身。注意刀燙傷。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡藍色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：家

火星進入和宗教、治療、暗貴人與暗小人的相關宮位，因此過去若不小心得罪他人的水瓶，小心遭受小人暗中計算，同時要注意身心健康與莫名爭端。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

火星進入和團體、理想的相關宮位，使得曝光率爆增，但同時也要注意與團體之間或網路中發生爭執的可能性，盡量謙和待人。