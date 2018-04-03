今日星座運勢／水瓶 嘗試新事物 評估事業新機會

2018-04-03 00:00 聯合新聞網 那河



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四月三日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：圓形飾品

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：寧靜神性的地方

有些事情正在轉變，有些是上天的試煉，有些是機會降臨，無論為何者，以溫和態度與耐心面對，運勢便會節節高升。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：溫暖的燈光

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：溫馨寧靜的空間

在人際或合作關係上容易遇到令你困擾或感到挫折的地方。其實貴人運不錯，只是你也許有過於固執或不喜歡他人太靠近的傾向。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館

今天是充滿行動力的一天，但要避免過於衝動或不假思索的言行，以免引發更多言語爭執或謠言四起。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：輕鬆的談話場合

人際關係或工作小組有改變或改組的跡象，目的為創造更豐厚的收入或業績，也為個人魅力加分不少。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色鮮花

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

今天的你性子較急躁或直接，但偏偏容易遇上慢半拍或想很多的人。也可能明明在趕時間，卻正好遇上塞車等狀況。

【處女座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：文件夾

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：會議室

今天工作效率不錯，和他人之間的合作與資源交流順暢，成本概念也不錯，不妨趁今天完成交易、交換資訊、或談合作等事宜。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：沒去過的地方

今天能量俱足，適合展開新事物，洽談新合作，或是學習新東西。找個沒去過的地方也是不錯的新體驗。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：新的配件或擺飾品

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：咖啡館

雖然念舊，但身邊某些人事物正在進行汰舊換新，因此要避免過於執著，這原本就是宇宙循環的方式。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩沉穩的空間

有些事情是否過於理想化或過多不理性的情緒，導致事情因此被延宕，或是因為過多夢想或執著不願放手。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：專業資訊

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：簡潔的空間

今天的你較為嚴肅，或是保護色彩濃厚，不過有些事情的確需要謹慎思考，否則易被上司或客戶挑剔。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色配件

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：新開幕的地方

今天是嘗試新事物與接觸新朋友的好時機，有些時候要勇於冒險與開拓人生新局面。事業上的新機會也要評估與把握。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：輕鬆的音樂

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：音樂餐廳

有些事物正接近結束或完成階段，但他人的配合度不高，有拖拖拉拉的傾向，讓想趕快結束某個階段的你感到壓力。