今日星座運勢／雙魚 掌控情緒助工作 易得上司青睞

2018-04-02 00:00 聯合新聞網 那河



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四月二日（一）

【牡羊座】打雷閃電

★ 開運色：湖水綠

★ 開運物：維他命

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：美食餐廳

今天是踏實努力認真工作或責任有些沈重的一天。上司或長輩有些固執或不易溝通，容易有吃力不討好的失落感。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店

今天不妨花些時間好好閱讀一些經典或專業文獻，是適合做研究的日子。避免宣揚自己的想法。旅遊運差。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：鵝黃色

★ 開運物：芳香精油

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：SPA

內在若有深層未處理情緒的雙子，要注意自己的情緒控管。特別是內在和愛恨情仇相關的情緒，需適當控制，避免妒忌或佔有慾過強。金錢上合作運差。適合多閱讀心理學書籍。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：祖母綠

★ 開運物：孔雀石

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：瑜伽會館

婚姻上或合作關係上，無論或大或小若原本就有潛在問題，此時問題容易更加明顯化，目的為了讓彼此有機會正視並處理問題。合作上也會辛苦，容易遇到難配合的對象。

【獅子座】打雷閃電

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：健康蔬果

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：健康取向的餐館

火星、土星與冥王星都在生活與健康宮位，獅子們生活工作相當忙碌外，壓力不小，也容易導致健康問題惡化，需特別注意。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：橙色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：暖色調空間

不少處女座容易感覺體力活力下降，也容易有易怒感。與情人或孩子的相處容易出現問題。情緒不佳時不妨先冷靜隔離。注意孩子健康。

【天秤座】烏雲罩頂

★ 開運色：淡粉紅色

★ 開運物：百合花

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：花店

居家空間或與家人鄰居相處的問題之前若沒有妥善處理，此時容易問題加劇。例如漏水問題、鄰居裝潢問題等。溝通時需要冷靜理性。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：整理資料

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：書店

天蠍們需稍加注意交通問題以及與人溝通。避免過於直接鋒利的言語。此時適合多搜集並整合手邊資訊。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

有破財傾向。有因家人或突發事件而有一筆花費。但重點是只要自己的身心健康，金錢乃身外之物。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：舒適的鞋子

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：家

若原本身體健康有疑慮的摩羯，需注意舊疾復發，特別是骨骼或舊傷。健康的摩羯則保持穩定沈穩的態度，避免過度的衝撞或急促的決定。

【水瓶座】晴時多雲

幸運色：珊瑚色

幸運物：捐款

幸運方位：東南方

幸運地點：宗教或慈善機構

若有感覺勞累，要避免硬撐，給自己足夠的休息。過去沒有處理恰當的事物，容易以類似的情境再度出現與挑戰。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：謙虛

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

充滿動力，只要掌控好情緒，工作運相當不錯，容易得到上司與客戶的青睞。團體中保持謙卑，便可安然過關。