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今日星座運勢／天秤 打扮得人緣 避免依賴他人

2018-04-01 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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四月一日（日）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：健康美食

好好享受生活。注意與伴侶或好友之間的相處。

【金牛座】烏雲罩頂

★ 開運色：白色

★ 開運物：多喝水

身心較敏感。過於勞累的金牛需注意飲食、保暖、身心健康。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：運動用品

正面狀態是充滿活力。負面狀態則是過度需要他人的關注與配合。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：淺藍色

★ 開運物：淺藍色配件

內在若有情緒，需要說出來或被理解。避免悶在心裡，對身心健康不益。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：天河石

正面狀態是社交運佳，老友歡聚。負面狀態是流言蜚語。

【處女座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：健康飲食

注意身體。容易因金錢或自我價值的問題擔憂。

【天秤座】晴空萬里

★ 幸運色：淺紫色

★ 幸運物：淡香水

精心打扮，獲得好人緣。避免過度依賴某人或在意他人眼光。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：綠色蔬菜

身心需要休息，多吃綠色蔬菜。避免安排太多活動。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：馬鬱蘭精油

正面狀態是人氣旺。負面狀態則是容易因他人牽動情緒。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：隨緣隨性的態度

避免擺架子或太在意面子問題。放鬆身心，一切隨緣。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：海藍色

★ 幸運物：開闊景色

適合到開闊的地方走走，有益身心能量。避免看太多新聞或手機。

【雙魚座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：土耳其石

容易因感情或金錢而壓抑某些情緒。不妨試著溫和說出自己的感受。

星座運勢

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