【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23 聯合新聞網 小孟



圖片來源／ Joshua Ness 分享 facebook 你對現在的工作還存在當初的熱情嗎？還是你正在猶豫轉換職業這件事呢？無論是怎樣的理由，我們都會有不只一次轉換工作的機會，或許換跑道重新出發、或許換不同的公司、不同的職務、如何能在每一次的轉職中順利的抓住機會呢？現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，未來三個月轉職會順利嗎？

請憑直覺選擇一張牌。 圖片來源:小孟 分享 facebook

塔羅牌圖作者：lamblamb(Delos Tatot)

A：工作地點的難題。(權杖四正位) 分享 facebook

A：工作地點的難題。(權杖四正位)

牌中有一對手牽著手的情侶，他們住在山上的城堡裡，他們在山下用四根木棒組成一個大門，在門的上方掛滿象徵幸福的花圈。

這張牌表示未來三個月，你在轉職的過程中，會為了工作地點的選擇而苦惱。或許這跟家裡因素有關係，例如你想要有多一點的時間陪伴家人，或單純想找離家近方便上下班的工作等等。只是有時人算不如天算，你喜歡的工作可能離家較遠，甚至會需要跨縣市，小孟老師在此提醒你，當無法二全其美時，你要懂得有所取捨。

B：顧不到生活品質。(錢幣三正位) 分享 facebook

B：顧不到生活品質。(錢幣三正位)

牌面上有一位設計師，他把屋主對房子的構思畫在草稿圖上，他把草圖交給建築工匠的同時，訴說著草圖上的細節內容。

這張牌表示未來三個月，你在轉職的過程中，要特別留意職務上的要求，是否會影響你的生活品質。例如：要求你常加班超時工作，或一個人要做二個人的事等等。小孟老師在此提醒你，若你一開始就勉強接受這些條件，等到你身體負荷不了時，想跟公司溝通調整工作內容時，恐怕公司會認為是你自己的問題。

C：對工作期望太高。(星星牌正位) 分享 facebook

C：對工作期望太高。(星星牌正位)

牌面上有一位全身赤裸的女神，她將手中瓶子裡面的水，一邊倒向湖裡、一邊倒向大地，天上有八顆不停閃爍的星星。

這張牌表示未來三個月，你在轉職的過程中，對工作的標準或期望太高，想找到滿意的工作很不容易。例如：你希望年收入或月收入，能拿到一定的薪資，或對工作抬頭職稱有一定的要求等等。小孟老師在此提醒你，這些條件會增加尋找工作的難度，若不降低找工作的標準，可能會到處碰壁唷！

D：經歷或學歷不足。(權杖一正位) 分享 facebook

D：經歷或學歷不足。(權杖一正位)

牌的右方有一隻手從雲中穿出來，手裡握著一根充滿生命力的權杖，遠方有一座城堡。

這張牌表示未來三個月，你在轉職的過程中，可能會因為過往的履歷，或是學歷或經驗的不足，讓你在爭取想要的工作上會顯得艱辛。例如：當你過去有休息或空窗一段時間，很容易在面試時被質疑原因，或是離開上一份工作的理由，要能說服你的主考官等等。小孟老師在此提醒你，這時請教有經驗的朋友，會對你如何因應問題有所幫助。

E：找到滿意的工作。(錢幣六正位) 分享 facebook

E：找到滿意的工作。(錢幣六正位)

牌面上二個男子向女子伸手要錢，其中一名男子把錢藏在背後。

這張牌表示未來三個月，你在轉職的過程中，會找到適合自己的工作。工作的內容符合你想要的，給予的薪資在水準之上，該有的福利也不會少。若一開始有三個月的試用期，也請你不必太過擔心，你會漸入佳境順利通過的。小孟老師在此提醒你，做人處事跟能力一樣重要，因此你要學習察言觀色，觀察同事和主管如何應對，你才能真正融入團隊裡。