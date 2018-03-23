【Desire 塔羅占星】4月塔羅生命靈數運勢分析

2018-03-23 10:04 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖片來源／ ORNELLA BINNI 分享 facebook 引用四數的指引做為四月的開端：）

「願你相信你有能夠看清一切的眼睛，辨出那其實是通往終點的唯一途徑。」

請算出自己的生命靈數，讓巧巧老師幫你看4月的運勢如何吧！

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生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

圖片來源：巧巧提供 分享 facebook

★生命靈數1／幸運方位：南方

整體運勢：在這段需要彎下身，才能看見轉機、發現解決方案的時期，需要的是更多的柔軟，將「我」稍微縮小、讓過度高漲的自我退到後面去，把真正的路讓給真理；在四月份會遇到的障礙，多來自於堅持守住面子、不肯退讓、不肯在言語或行動上示弱的行為，它會帶來溝通不順、也會讓事倍功半，這段期間來自親人、伴侶的壓力變大，問題也出於此根源，所以會讓一號人的情緒出現較大的波動，進而影響到生活其他層面，若你想讓生活順心愉悅，不如就考慮讓傾聽先於一切行動，別一味的反對他人的聲音，除了彰顯自己，我們還能選擇與他人共享與共同構築願景之路，會更輕鬆又不消耗情緒廢物。

工作／學業：在四月份，一號人易與群體意見不和，在想著如何找到出路前，就先從檢核與修正自己是否有過多堅持開始吧！

你會發現，或許事情最大的障礙，就是來自於自己過多的預設立場，這段時期的思考雖然活躍，其中不少可行的方案，但麻煩的是，它們與過於不切實際、唱高調的想法是混雜在一起的，且空泛、無法落實的想法的比例略高於可用的想法，所以「刪除」便成了一號人在這個月最需要優先處理的功課，當你能夠把繁瑣的支節刪去，便能看到可行的路清晰的出現在眼前，比起一味的產出新的解決方案，這個方式有效率多了；

無論在學業或是工作上，都切忌貪心的一把抓，只要不貪多，通常這個月份也就能夠較安穩的度過。

愛情：單身者會出現零散且多的機會，它們散佈在各個實際、虛擬，任何你可能接觸的地方，共通之處大概就是「微弱且不明顯、若有似無」，所以一樣是考驗著你「想要什麼」的問題，如果你能明確的認知到自己到底要選擇什麼、不選擇什麼，那麼就得恭喜你，這段時間對你示好的對象們，從中挑選到自己中意對象的機會相當高，後續發展也是看好的，

比較麻煩的是若你一直以來的意志都呈現容易擺盪的狀態，那麼這段時間這些看似「很好、很多」的機會，可能會讓你更混淆，先學會理清自己的思路，機會才不會反倒變成了困擾；

有伴侶者容易在關係中與伴侶角力，進入一個一旦開始就難以回頭的戰鬥狀態，建議一號人在與對方有意見衝突時，在開始爭個輸贏之前，或許可以考慮先把自己拉回來，按個暫停鍵，看看眼前這些在爭論的是否真有那麼重要，或許只須暫停、根本就還不用思考，你就能看出眼下的情緒高漲是多麼不必要的為堅持而堅持，如此便能避開那些爭執，讓關係維持良好的相處品質，退讓不只是退讓，退讓只是讓條路給真實的情境，讓關係回到美好的捷徑而已。

訊息指引：Miracle

堅守那僅你能看見的唯一途徑，不擔心它與別人之間的差異，你知道那就是你，無論在哪裡，並不影響你堅定的心情。

★生命靈數2／幸運方位：西北方

整體運勢：堅定的態度可以保護你，在這段時間內安穩度日。

而這對於向來與搖擺為友的二號人們來說，可能是一件得花點力氣才能辦到的事情，因為這個時期出現的事件，都呈「相抵觸、兩極」的發展態勢，所以除非可以只看著最終目標、從頭至尾都抓穩自己一開始所做的取捨不動搖，不然在這段時期可能都會把時間浪費在修正做法上，但實際上卻無法產出太多成果，不只是時間，財務上的多餘支出，通常也來自於一再修改的做法跟態度，與他人無法達成共識的情況，也多從此出，所以建議二號人可以如實的為自己做記錄，才不會漸行漸忘了自己原本設定好的路線在哪，而迷失方向。

（通常紙本記錄就能幫你們有效遏止這樣的狀況發生，請務必試試）

工作／學業：對日常工作的專注力不足，產生許多小小的疏漏，雖然不嚴重，不過因為數量實在太多，也會帶來慌亂、需要救火的結果，在這段精神特別容易渙散的時期，你的多工處理效能實在不太好，比起想把工作的細項一把抓、併線進行，還不如老老實實的排出順序，專心會讓你實際的產出多一點，所以工作與學習計畫是四月份相當重要的行前準備，如果備齊，那麼會少出點錯；

若你是空手、毫無計畫與準備的進入這個月份的話，那麼就得多點心理準備，可能會花費許多時間在收拾殘局上，在每個文件送出之前，多幾次的檢查、盡可能的不要壓縮工作時間，多留一點餘裕，也會是減少錯誤的方法之一；受賞與受罰的機會均高，工作運勢上是兩極的，讓情緒維持在中庸狀態，不因此產生過度的波動，會是讓所有事運轉得較為順利的要件之一。

愛情：單身者看似追求者眾、與大家的互動良好，但事實上卻很難有人能夠突破重圍，進入被你信任的範圍內，對於想保持單身的二號人來說，會是夠輕鬆跟大家交流的愉快時光，如果你對於維持單身已經感到煩膩，那麼就是時候修正那看似友好，實則不太帶感情的防備態度了，這段時間出現的機會並不差，如果你願意多開放點空間的話，那麼結束單身狀態，也會是你可以選擇的可能性之一；

有伴侶者得注意自己情緒調整的問題，這段時期生活的忙亂讓你有些調節不良，如果你並沒有很好的精神與心情回應對方，那麼不如就跟對方直接說明，會比硬撐著陪伴來得好，因為二號人們心思細膩敏感的特質，經常會在過勞的狀態下，仍是勉強自己跟上另一半的步調，但這樣的過度在這段時間卻不太可行，出發點是好意沒錯，不過卻很可能弄巧成拙，讓對方以為你心不在焉、產生不必要的猜疑，

不過若換個態度，適時的表達自己也需要被照顧的立場，狀況則大不相同，通常就能得到平時自己付出很多的關心與愛，偶爾交換照顧者與被照顧者的角色，也能活化感情，不落在失衡的情況中。

訊息指引：Awareness

就活在此時此地，只活在此時此地，明天或過去，再不顧及，只看著自己，與最終的目的地。

★生命靈數3／幸運方位：東方

整體運勢：四月運勢看好，但不宜貪心；

這段時期所付出的，無論是感情、人際或是財務運勢，都呈現「雖沒有巨大的付出，但成果卻比預期來得好」的狀態，雖然是好事，不過這些好卻很容易因為你想更好，而讓你過勞、過度耗損自己的精神能量，到最終反倒無法讓你享受到原本應享的輕鬆與樂趣，若能夠在這一片看好中，採取淡然點的態度，這麼做看似浪費了趁勝追擊的機會，但實際上每個人能夠消化的程度是有限的，超額的順利並不一定會讓你感到更舒適，選擇出什麼是自己最想要的，再深入、盡情的體驗與放鬆，才能讓這些「好」名符其實，而不流於表面。

工作／學業：在專業上，人際互動往來良好，可以促成不少合作，並且讓其順利進行，如果想併線進行多種方案、開展副業，在這段時間開始的新計畫多數都能順風順水的進行，

不過在順利之後，該如何守成會是比較需要技巧的問題，所以雖然短期運勢是良好的，仍需將重點放在如何控制它行進的方向，不過度擴張，才可能讓後續的運作良好，而不只是曇花一現的好運；

若你從事的是國外貿易、顧問類的工作，在這段時間的發展也會特別順利，出國、遠行運勢看漲，帶回成果除了工作本身之外，拓展人脈與開展視野，都能為你的工作留下良好且長遠的影響力，若有機會請務必多出去走走，別把自己框在日常的活動範圍裡。

愛情：單身者不缺桃花，有機會在工作中認識新的對象之外，如果你的工作型態是比較封閉的也別擔心，若你願意在工作以外的時間多多發起或參與聚會，都將為你帶來比平常更多的機會，所以一切只取決於你的行動而已，這段時間三號人們散發出一種比平時更親和的氣息，跟新朋友的互動輕鬆且自然，如果你願意付出行動，就算無法在短期內脫離單身，離有另一半的日子也不會太遠了，請好好把握吧！

有伴侶者跟另一半的互動也是良好的，前提是，如果你有把時間保留給對方的話，就如前述，因為四月份的運勢看好，能見度高，當然工作、朋友的邀約也就跟著變多了，所以如果你在意的是感情生活的美滿，那麼要做的就是先把時間畫出來給另一半，安排旅行、如何遠離閒雜人等，會是你這個月需要好好計畫的事，

這是一片看好運勢中帶來的副作用—歡樂的時光總是不夠用，把重點先畫好，才不會亂了步調，浪費了美好的光陰。

訊息指引：Dance

有韻律的移動，從此處到彼地，不在今天、不困在過去、你正在前往明天的道路裡，輕快前行。

★生命靈數4／幸運方位：北方

整體運勢：逃避只會延緩問題被解決，無法解決問題。

四號人這個月的壓力來源就在於「尚未完成的事」，看似責任心極重的你們，手邊的事仍然多且雜，但從外看見你們的恪守職責，或許與實際上正在發生的事情是有落差的，這段時間（或許對你們而言已經是過去滿長一段時間的累積了）手邊忙著的，仍是在危險邊緣、再不完成就會完蛋的東西，所以這些責任，與其說是負責，倒不如說它們都已經到了「不能不負責」的時候了，所以氣氛當然也不會是輕鬆愉快的，覺得忙亂沒有盡頭，付出的東西不像付出，永遠都在償還的話，那麼，或許該是時候修正做法、打破那些原本自以為遵守就沒問題的界線了。

工作／學業：堆積如山的工作量，若四號人們仍然選擇不畫出明確的範圍、為自己多保留一點休息時間，那麼這個月將具體的從原本的一件拖一件，進而影響到健康，這些並非毫無警訊、突然發生的問題，將一一浮上檯面，與其要說是工作的不順，倒不如說是一直以來的處理流程出了問題，但從未被修正或解決，所以生命只好用一種更強制的方式要你看見「就是這裡，該停止了」，無論是推掉過多的工作、過多的人情要求、不再為了維護某些表面的和平這件事，是四號人在這個月份的第一順位；

若你希望的是後續的順暢，那麼先停下機器的運作，清理殘渣絕對會是第一要務，才能讓後續的工作重建秩序，不讓你這台機器毫無預警的故障，帶來更難以承受的損失，尤其已有長期睡眠問題的四號人，上述的問題會在更短的時間內出現，請務必正視並處理。

愛情：因這段時期的工作及生活壓力沉重，進而影響到戀愛的機會與品質，單身的四號人們，大概只能在腦中想像戀愛的美好了（前提是如果有閒時間跟精神的話）在你解決自己忙得團團轉的生活之前，新戀情大概是很難上門了，即便上門，也極可能沒辦法被你看出來，或無心經營；

對於有伴侶者也好不到哪去，若你平日就不習慣將這件事放在前面的順位，那麼這段時間它則很可能就會滑出你的生活排名，正式跟你說再見了，若你想挽回劣勢，那麼在問題尚未惡化前，至少得先看見並著手處理，而非採取一貫的駝鳥姿態；

即便是平時有努力在維護感情品質的四號人們，也得提防這樣的問題，伴侶的要求變多，但你卻經常只達到對方標準的一半或不到，可能會讓伴侶更樂於跟其他人互動，雖然問題不會在短期內爆發，但也不能不重視，建議四號人別逃避、假裝不知道伴侶的標準在哪，勇敢面對與溝通，即便氣氛也不會太愉快，但它會是最能夠防範感情品質快速下降的不二法門。

訊息指引：Magic

願你相信你有能夠看清一切的眼睛，辨出那其實是通往終點的唯一途徑。

★生命靈數5／幸運方位：東南方

整體運勢：對你而言，這個月最好的一件事就是「心情有餘裕」了。

別小看這份心情，看似輕易，不過實際上卻很少出現呢，生活中所有將發生的好事，都是因為這份餘裕而來的，相較於三月份的沉悶、心有千千結，這個月將會是截然不同的光景；外在環境的情勢也回穩，大家突然都回到了講人話、可溝通的頻道內，對五號人也是個好消息，人際面壓力解除後，一切都動起來了，雖然還看不到太多實質的金錢產出，不過之前若有破洞也會被慢慢補起來，雖不到最好，但至少會讓你每天醒來是有動力、有方向、不會漫無目標度日，由逆轉正，是值得期待的一段時日。

工作／學業：在專業上利於溝通、對大眾闡明理念、推廣等等事宜，如果你從事的是相關工作，那麼會發現這段時間所有的進度都很容易超前，專案計畫開展輕鬆，並且能夠在這些日常工作中建立出一種值得信賴、專業的形象，雖然因為這樣，也會來一些讓你感到麻煩的關說或委託，不過都還在可以推掉的範圍，也建議推掉（請畫重點），

因為這些在第一時間就讓你覺得麻煩的東西一旦起了個頭，那後面只會沒完沒了、沒完沒了、再沒完沒了，是很讓人煩躁的迴圈，為了避免這些問題無限制的擴大，要提醒五號人們千萬不要一時心軟開了門，若說四月的工作會有不順，多是明明不干你的事，你卻一不小心攬上身的麻煩，只要小心把關，就能有效防堵類似事件來攪局，破壞你的好心情。

愛情：單身者有被崇拜、仰望的機會，不過這樣的好感滿難發展成正式的戀情，因為工作上能見度變高，散發魅力是當然的事，雖然它不會直接變出點什麼，不過建立形象還是滿重要的，會間接為你創造一些可培養的機會，別輕看這些平時他人對你的看法，它會發揮影響力，只不過你無法預期時間點在哪而已，在 正式機會到來之前，好好享受他人對你的佩服也不是件太差的事；

有伴侶者，若是雙方的戀情尚未公開，那麼這個月會是不錯的時間點，發佈消息不易被反對、八卦、多是祝福、正面的看法跟說法，當然也會利於提親、見家長等等（當然出櫃也會是一種可能，不易受到輿論干擾），對於在關係中的你而言，這個月份的溝通品質良好，雖然對方仍然有些小小情緒需要你去排解，但請放心，它絕對在你可以輕鬆解決的範圍內，這樣看似的負面事件在關係中反而是加分的，請發揮你的舌燦蓮花，好好的討對方歡心就沒錯了。

訊息指引：Intuition

放棄控制細節，好讓靈魂凌於行動之前，忘掉先天與後天的制約後，看見不困於現實的智慧，就在那些瑣碎又讓人無奈的昨天。

★生命靈數6／幸運方位：西南方

整體運勢：四月份的心情明朗，財務也呈現平盤穩定，最有效率的地方，應該在於多餘事物的割捨，六號人在這個月份將有機會以更高的視野去看待原本發生在生活中的眾多事物，這是讓心情明朗最大的主因，也因為在生活中讓出了許多餘裕的空間，所以有些原本不在安排內的、拓展財務及人際領地的機會出現，有其它進帳的空間；

與家庭成員氣氛融洽，也給六號人很大的愉悅感，有來有往的情感互動，利於溝通跟說明立場，取得共識，過往的誤會有機會被解開，如果有類似事件需要處理的，可以趁這段時間行動，會得到不錯的回應。

工作／學業：在工作上會有許多支援他人、與他人合作的機會出現，若你本來就是團隊工作的模式，則本月可以更順利的進行，對於原本是獨立工作者，這樣的合作與支援會為你帶來更多的滿足感，除了實際成果、收益還不錯之外，主要是在這樣的交流當中，你可以得到平時難以碰觸到的實用資訊、他人的研究成果、背後發想與動機等等，這類都是用錢買不到的東西，應用在後續工作或學習上，也會有加分的效果；

因為多數好運，多是被外在事件觸發而生的，而非自動上門，所以若是平時都採取保護被動姿態的六號人，或許可以考慮換個做法，讓這樣的好運找得到路靠近你，才不會浪費如此良好的行運。

愛情：單身者有利於揮別過去感情的陰影、或對於感情的負面假設，這類的情緒與事件會有機會在這段時間被重現，但請別太緊張，這是它們在被釋放前最後的回顧，如果你發現你不自主的想起或遇見這些人，就請勇敢的將你覺得未了的事情做個了斷吧！無論是說清楚也好、發洩情緒也罷，將這些你覺得需要公平、得到平衡的事一一平衡回來，才好以全新的心情去迎接下一段新戀情，當然它也可以是暗戀許久的告白，做個了結，會是開展新戀情的契機；

有伴侶者的感情中則有點小小動盪，想一想，是否對於另一半經常「只盡了應盡的義務」讓感情有點流於公式化了呢？這段時間你的伴侶對這樣的狀況會特別的敏感，生活中也會出現類似機會讓你看到問題點，此時請別再做出機械化的反應，好好的去感受對方話裡的意思，會是需要你用點力氣的地方，當你用心感受對方情緒、專心交談的那個當下，或許所有的問題也就迎刃而解了，你會從中體會到，根本無須制式的反應去「對治」對方說的話、採取的行動，當你付出了這樣的用心，便能感受到關係對你的滋養，而非只是應該完成的工作之一而已。

訊息指引：Compassion

溫柔且淡然的看待昨天，那些曾有的一切，都不會白白被浪費，它至少帶你到了今天，不浪費的浪費，你別浪費了它的獨特與珍貴。

★生命靈數7／幸運方位：北方

整體運勢：在這段時間，七號人們得好好把持住自己的界線，小心別讓他人用各種巧立的名目跨越，以及更要小心自己，因為就是你經常一個鬆懈就不小心放任他人對你予取予求，等到發現已經有許多精神或是實際物質上的損失，四月份這樣的問題有特別被強化的跡象，所以得慎防他人跟你談話背後是否帶著其他意圖；這些事件本身帶來的傷害或許也不大，不過卻會大大折損你對於人生整體的信賴感，這些事件生出的迷惘，容易造成後續判斷的一連串失準，對於很依賴用直覺導航的你們而言，是必須要預防的；

財務上有許多可努力的地方，不過處於播種階段，暫時未能收成，所以在金錢上並沒有太大的亮點，守成為宜，勿任意借貸給他人，收回的機會不如表面看來的樂觀。

工作／學業：在工作上可能遇到許多需要檢核細節的項目，若你的工作原本不具備這樣的性質，那麼就得小心這些「需要檢核」，可能就來自於他人的出錯，尤其是任管理職的七號人們，可能整個月都得跟在下屬後面不斷揪出並幫著收拾這些殘局，若你能先一步制定好標準流程，將可預防這類的錯誤大量產生，如果來得及就先準備好策略應戰吧！

而對於原本就需要處理細節、精密、核對工作的七號人，這個月份則會是大大的興旺（旺到需要加班的意思），如果有特別津貼，那麼下個月的荷包就會相當飽滿，整體來說，工作行程滿檔，所以焦慮感也會有點高，把重點放在自身情緒調節，以及不多攬、盡可能推掉額外的工作，對工作的順暢度會是較有幫助的做法。

愛情：單身者如果想要有新對象，可能得把過度嚴格的標準先收起來，試著先做做基本的交誼，讓一切至少有個開端，才有機會考慮其它事，更重要的是，形象是需要維護的，別老是戴起嚴師的面具，如果你一直以來都沒有太多機會，那麼就先從摘下這張面具開始做起吧！

有伴侶者可能因為內在的匱乏感，而跟另一半產生情感上的隔閡，先學著好好表達吧！真實的情緒是什麼就說什麼，別因為因為想得到某些反應而預設了立場，先做了非真實狀態的表達，經常會帶來反效果，除了不如預期的失落感之外，也會連帶產生憤怒感，這將是這段時間讓感情中氣氛變差的主因，不迂迴的表達方式，能夠有效幫你不進入這樣的低潮期。

（當然這個原則是需要高度關注跟愛的七號人一直都需要注意的噢！）

訊息指引：Growth

我們都還在學，一點一點，也只能一點一點，緩慢但終能學會，你知道你終能學會。

★生命靈數8／幸運方位：西方

整體運勢：付出比進帳多的這個月份，八號人得先備好銀彈，至少不要把金錢預算壓得剛剛好，如果沒有多留一點餘裕，則很可能發生金流卡住的問題，因為這個月有趣的機會實在太多，無論是娛樂的機會也好、投資、工作等，多方呈現一種「可為但需要先挹注資金」的狀態，如果你不想限制自己的可能性，那麼勢必要多做一點計畫，或是試著用一種更巧妙的方式，將機會之間串聯，擔任中介但主導的角色，或許也是一個可行的方式；新事物並非完全沒有風險，當中也有些包著糖衣的瀉藥（是的，只是瀉藥，並不到毒藥那麼嚴重），雖然不致於帶來巨大的損失，但太多破洞也是很麻煩的事，請先做好把關的工作，審慎思考而後行，會是更妥當運用這段流運的方式。

工作／學業 ：在工作上有許多需要運用直覺力的地方，如果你從事與創意、開發、行銷有關的工作，這個月可以考慮多多提案，不過這段時間這些動作得用點心，讓它們看起來不那麼刻意與用心，比較不容易被中途擋下來，或進行到一半卻被他人先一步居功，低調、不刻意的進行，成功被採用的機率會更高；

這是一段可以一邊有豐沛想法、一邊又能逐步落實的時期，對於非從事創意工作的八號人來說，也有好事發生，可以找到一些工作中的小訣竅、快速完成的捷徑，或是能快速的嗅出事件的關聯性，因為想法靈活，能省下不少工作時間之外，也有機會從現有的工作中發現額外可獲利或是取得更多資源的方式，這樣的發現對於私人領域（荷包），以及公領域（工作本身、人際資源等）都會有不小的加分效果。

愛情：單身者若能先丟開自己加諸給自己種種的限制，譬如說「我就是個什麼樣的人、我就是喜歡什麼樣的人」等等，則有機會發現情感上新的可能性，八號人的單身，有滿大的部份是來自於被自己的預設框住，後來可能也感到不適了，卻礙於不想推翻那個曾經的自己而受困，這個月份就有這樣的機會可以讓你從原本的視角跳開，重新評估、理解及修正自己的決定，若能帶著意識去進行，會比被動的推著前進來得更有幫助，別害怕修正看法或決定，那是你改變的重要契機；

有伴侶者與伴侶間相處的氣氛輕鬆愉快，跟單身者相同的是，這是你可以轉換關係中氣氛的好時機，可以翻轉原有關係中的舊有模式，特別是沉悶無趣的部份，可以透過改變生活場景的方式使關係活化，就算無法安排旅行，也可以試著跟對方討論點平常比較少談論的話題，這段時間雙方共有的興趣與話題清單有機會被大大的洗牌、擴充，當然如果你有想要更了解另一半，以前卻總是沒有機會、遲遲沒問出口的問題，也相當有機會在這個月裡得到答案，解開疑惑、增加共同理解，是感情能夠更穩定發展的良機。

訊息指引：Patience

保留一點空白的時間，在每個行動開始之前，你需要更多體會、放鬆與不沉重又靈活的智慧，好帶你看見更多可能與明天。

★生命靈數9／幸運方位：北方

整體運勢：整體運勢呈現平盤、無太多可做為的空間，這樣的氣氛會讓九號人們略感不安，各種懷疑的念頭油然而生，不過實在不需要太過慌張，只是單純沒那麼多好忙的而已，而這些平靜、與外界的互動降低的機會，對你而言正巧是種保護機制，因為外在環境紛擾，八卦、流言四起，若能不要跟它們有交集當然是再好不過的事了，這些流言雖跟你有關，但奇妙的是，你卻能夠因為不回應，而與它們幾乎一點關係也沒有，它雖然大聲，但卻傷不了你，是相當違反常理、特別的經驗，會困住九號人的反倒是那種沒事可做的煩躁感，如果你能把這點也看清、調整好，那麼他人的評價與八卦對你而言，將會是場有趣的生態觀察。

工作／學業：專業上是一種「等待他人上門」的氣氛，對於自營者這樣的態勢會更明顯些，因為外在局勢混亂，無論是價格、說法、專業水平，都有極大的落差，上述的無聊感有部份就是來自於此，因為無須說明、似乎也沒什麼好去特別強調的，所以無論你從事什麼樣的工作，大概都會發現大家吵成一堆，但吵的內容卻很空泛，對你而言自是不用加入，然後等待那些能夠發現情況其實不太對勁的人們主動來跟你求助，若要說樂趣，可能從這裡才開始，其他時間都不過是在「等」而已；

但這樣看似清閒的日子裡，卻不缺穩定的收入來源，外在環境的吵鬧，並不會影響到實際的工作成果或收益，無論領固定薪資或是看業績吃飯的，都不缺金錢來源，就請放寬心享受這樣清閒領薪的日子，也是件好事。

愛情：單身者缺乏與外界互動的機會，若你沒有刻意創造，那麼這段時間的感情應該也就會維持原貌，如果你希望有點做為，又不介意麻煩的話（雖然我想你們是很介意的）那麼倒是可以偶爾踏進上述的一片混亂八卦的人際關係中，機會雖然不會在那裡面，不過你可以順便從中打聽到一些對於尋找新戀情有利的資訊，抱著輕鬆看看戲的心情，在資訊面會挺有收獲；

有伴侶者與另一半的溝通不算順利，不過好事是你可以擁有許多的思考空間，這段時間見面的機會不如過去來得多，會讓你有些不安，但實際上是你需要在關係中好好的重新調整一下目前的定位了，所以將距離拉開，反而會有更多對話的空間，好讓想說的話不被生活雜事淹沒，若你能夠看清這樣的空白後面的意義，將會讓你的憂慮大幅降低，拉出空間後，你可以重新看到這段關係中還有什麼能做的，然後便能重新開始關係中的互動，讓它們不再是一次次無效的溝通，找到共識。

訊息指引：Adventure

自由，始於脫開僵化的開端，我們願意從此到彼，不害怕因改變而失去，祝福便開始發散，落在每個瑣碎的行動裡。

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