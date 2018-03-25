殺破狼周運勢／金牛有貴人支援 水瓶金錢、工作運佳

2018-03-25 14:39 聯合新聞網 殺破狼



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殺破狼2018年3月26日~4月1日12星座一週運勢：

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入金錢宮位，存了很久的零用錢，會一次砸在某個昂貴的消費上，物質生活方面過得較為奢侈，享受金錢帶來的愉悅。

人際關係方面，水星在命宮退行，可能會在街上巧遇很久不見的朋友，或是與某些老同學重聚，會有一些很久沒聯絡的親朋好友，藉由社群軟體尋找到你。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，同時又受到退行的水星影響，與喜歡的對象容易翻舊帳吵架，導致雙方的關係惡化，甚至因此不歡而散。某些白羊座有機會與前情人聯繫上，此時會在修復雙方的關係與放棄的想法上鬼打牆，必須要思考清楚如何是對自己最好的，不要重導覆轍。

工作運方面，火星與土星合相在志業宮位，受到滿月的影響，在職場上容易替同事或上司背黑鍋，擔負太多不該你承擔的責任或工作，甚至被栽贓與抹黑。會是工作的黑暗時期，有過勞與焦慮的現象，注意身體健康。

健康運方面，水星在命宮退行，並受到滿月的影響，小毛病一直拖，容易演變成麻煩的大毛病。當心心血管方面的問題，感冒很難痊癒，腸胃也常有不適的現象，長年的痼疾復發機率較高。

金牛座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，金星進入命宮，心情良好，也會感覺週遭的人對你比較友善，同時在人際關係宮位的海王星脫離其他行星的影響，有任何不順心的問題，都會有貴人伸出援手，感受到許多人帶給你的溫暖。

感情運佳，金星進入命宮，同時在感情宮位的木星相位良好，可能會被喜歡的對象告白，雙方順利進入穩定的關係。已經有穩定關係的金牛座，此時會與另一半有結婚的共識，會是情感幸福美滿的時期。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月落在工作宮位，被某個工作壓榨的不滿已經無法忍受，可能正在離職與繼續被壓榨的情緒中不斷鬼打牆。某些金牛座的階段性任務已經完成，工作會有所調動，但對於原來的單位會有些依依不捨。

健康運方面，滿月落在健康宮位，本週要特別當心急性腸胃炎的問題，飲食要注意衛生。水星、太陽、天王星齊聚精神宮位，睡眠狀況不理想，容易中途醒來，無法入睡，某些金牛座可能夢到過去喜歡的對象，起床後因此悶悶不樂。

學業運方面，在學業宮位的火星與土星呈現合相，同時受到滿月與逆行的水星影響，要當心重要的考試被當掉，可能要重修或補考，學業壓力非常大，必須比其他人更用功一些。

遠行運方面，在遠行宮位的火星與土星呈現合相，同時受到滿月與逆行的水星影響，在海外旅行、工作、出差、留學、打工度假、交換學生的金牛座，容易在外地生病，水土不服，身體不適，容易食物中毒，需特別注意飲食，在外地要注意身體保養。

雙子座：

整體運勢：

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，會有很多機會與老朋友見面，在交際應酬方面的花費比較多，但你會覺得與朋友重聚比較重要。

工作運佳，在工作宮位的木星相位良好，即便職場環境有許多亂流，這些問題都不會延燒到你身上，會是辦公室中少數能準時下班的人。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星合相土星受到滿月影響，目前的經濟狀況不太理想，容易走捷徑，從事高風險的投資，反而造成財務問題更加艱困，即便是沒有投資習慣的雙子座，容易不惜負債花錢在享樂與娛樂上，使你的經濟狀況雪上加霜。

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，可能會得知曖昧對象的過去，令你不能接受，與喜歡的人可能翻舊帳吵架，使得還沒成型的戀情無疾而終。某些雙子座可能會因為跟前任情人聯繫上，導致現在的戀愛對象大吃飛醋，情感關係陷入危機。

健康運方面，在疾厄宮位的火星合相土星，需特別當心血光之災，當心意外的傷害與疾病，器官容易突然發炎，筋骨拉傷的機率高，可能因此需要長期復健。

巨蟹座：

整體運勢：

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，在你覺得孤立無援之際，其實會有人不吝地對你伸出援手，這些人是你的貴人，要好好珍惜。

遠行運佳，在遠行宮位的海王星脫離其他行星的影響，非常需要一個人到外地旅行，沈澱一下心靈，將負面的情緒好好洗一洗，若是可以，就放下一切，遠走高飛吧。

感情運方面，在戀愛宮位的木星相位良好，還在曖昧狀態的巨蟹座，與喜歡的人會有些誤會，但一旦解開這些誤會，雙方關係反而能更進一步。有伴侶的巨蟹座，容易與另一半有些摩擦，會使你對這段戀情感到悲觀，在情感關係上要思考的問題變得棘手。

本週須注意的部分：

家宅運方面，滿月落在家宅宮位，家中女性成員容易情緒化，使得家庭有些事情必須要你放下工作處理。某些巨蟹座，家宅附近不太平靜，容易被鄰居的噪音打擾，容易對居家環境感到不安，甚至會在此時搬家。

工作運方面，水星在志業宮位退行，有許多工作不斷來回修正，某些案件莫名其妙被找碴或是被退件，職場小人多，可能被豬隊友扯後腿，在執行工作方面受到很多阻礙，會是工作較為辛苦的時期。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的海王星脫離其他行星的影響，投資或理財的帳戶，獲利數字有不少增長，這些錢看得到，吃不到，暫時無法使用這些金錢。至少對你而言，手上有這些資金，內心會比較踏實。

面試運、考試運方面，滿月落在面試、考試宮位，工作或是考試的結果，會在此時塵埃落定，找到落腳的單位。但由於滿月受到逆行的水星影響，進入新單位後，才是挑戰的開始。

感情運方面，本週金星大部分的時間停留在遠行宮位，某些獅子座可能會暫時與喜歡的人遠距戀愛，但距離反而讓兩人更為想念彼此。單身的獅子座可能會被異國桃花搭訕，不過新鮮感很快會退去，還是努力工作務實一些。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星與土星合相在工作宮位，受到滿月影響，此時的工作情緒較為不良，許多事情不斷需要修正，有些人不斷在踐踏你的專業能力，對於外行指導內行感到不耐煩。

交通運與溝通運方面，滿月落在交通、溝通宮位，受到退行的水星影響，交通工具或是手機容易在此時壽終正寢，必須要換新車或新的手機。

學業運方面，水星在學業宮位退行，受到滿月的影響，此時要當心某個科目的考試無法順利通過，可能還得補考。最近不要隨便亂翹課，很容易點名不到被當，學分重修。

遠行運方面，水星在遠行宮位退行，到外地旅行、出差、工作、打工度假、交換學生，容易因為一些問題，滯留在某個地方動彈不得，交通銜接也不是很順暢。這段期間盡量不要出遠門比較好。

處女座：

整體運勢：

遠行運佳，金星進入遠行宮位，會有一個遠行的邀約，或是需要到外地出差，食宿非常高規格，這趟遠行會是非常令你期待的旅程。

學習運方面，在學習宮位的木星相位良好，不論是課內與課外表現都受人矚目，任何競賽都能拿到良好的成績，成為學校的風雲人物。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星與土星合相在戀愛宮位，單身的處女座可能會為戀愛砸下很多錢討喜歡的對象歡心，或是可能會因為迷戀某個偶像而花了很多錢，但逐漸發現，金錢買不到心靈上的滿足。有對象的處女座，目前情感狀況較為混亂，可能會與前情人在肉體關係上藕斷絲連。與目前的對象容易因為金錢方面有些不愉快的問題，情感關係面臨瓶頸。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到逆行的水星影響，存款可能會在此時彈盡援絕，然而有些該入帳的金錢不斷跳票或延遲，投資運勢不理想，不斷的虧空你的資產。某些處女座甚至必須負債熬過一段過渡時期。在金錢使用上需節制一些，特別是花在娛樂方面的金錢太多，有些花費其實是沒有必要的。

天秤座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入財務宮位，做任何消費可能會享受到物超所值的優惠，使你覺得非常划算。此時也可能會有人請你吃大餐，或是招待你享受高級的服務。有投資習慣的天秤座，投資會開始見到獲利成效，帳戶數字有增加的趨勢。

工作運方面，在工作宮位的海王星脫離其他行星的影響，有些事務卡在某個環節中不斷修正，使你無事可忙，工作狀況也會落得清閒。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在命宮，又受到逆行的水星在感情宮位的影響，可能必須要與前情人再度碰面，有些複雜的情緒令你反覆，對於過往的不堪已經不想再回頭，然而總在午夜夢迴時，才發現自己還深愛著這個人。

家宅運方面，在家宅宮位的火星合相土星，家庭狀況較為不平靜，大大小小的爭執不斷，某個家人可能需要特別照顧，或是令你十分傷神。居家環境較為混亂，鄰居的噪音嚴重干擾你的安寧，或是與鄰居有些不太愉快的事情發生，此時要當心門戶安全，電器爐火的使用也要特別當心。

天蠍座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入感情宮位，與喜歡的對象感情有增溫的趨勢，即便處在曖昧狀態，也會感覺受人疼愛，某些天蠍座會與某個對象進入交往狀態，會是戀情發展十分順利的時期，請好好把握這段時間。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在工作宮位退行，同時受到滿月的影響，對工作產生嚴重的倦怠，會很想休長假，或是辭職，然而工作始終無法順利收尾，有許多繁瑣的事務不斷鬼打牆，與同事溝通不良，可能有過勞的現象。

交通運方面，在交通宮位的火星與土星呈現合相，受到滿月的影響，需特別當心交通安全，同時容易與人產生交通糾紛，或是被警察開單，交通工具容易故障，即便是搭大眾運輸工具通勤，也可能會遇到不太愉快的事情，出門在外也要注意自身安全。

當心口舌是非，在溝通宮位的火星與土星呈現合相，一時的意氣之爭，並不會為你帶來尊重，反而招致更多麻煩的事情讓你心煩。在網路上一時口不擇言，可能引來更多麻煩的人肉搜你，這段時間容易惹上口舌是非，須特別謹言慎行。

健康運方面，水星在健康宮位退行，受到滿月的影響，心理上的焦慮容易引發生理方面的不適，有些疾病一直無法痊癒，不斷復發。內分泌與免疫系統有失調的現象，當心心血管方面的疾病，身體與心理都需要休養生息。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，可能會與過去喜歡的對象重逢，受到滿月的影響，雙方會有些複雜的情緒難以言喻，你或是對方可能已經有新的情感對象，然而再次見面時，最初的悸動又會再度令你怦然。

工作運方面，金星進入工作宮位，可能會承接一個光鮮亮麗的案件，不但工作輕鬆，收益也非常令你滿意，可能還會受到眾人所矚目。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月落在人際關係宮位，朋友不是情緒垃圾桶，不斷的鬼打牆同樣的問題，這只會使得友情變成煩人的包袱，不論是找人哭訴，或是傾聽別人，都有一個限度，太多的情緒垃圾，會因此封鎖掉了多年的友情。

金錢運方面，火星與土星合相金錢宮位，容易因為戀愛、娛樂、寵物、小孩、人際關係而有破財的現象，目前的經濟狀況並不寬裕，可能會因為這些額外的花費而負債累累，花錢須注意節制。

摩羯座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入戀愛宮位，苦悶已久的心靈被某個人滋潤了，生活感覺繽紛了，這種美好的感覺原來就是戀愛。某些摩羯座可能會迷戀上某個偶像明星或公眾人物，耽溺在光鮮亮麗的小螢幕中，感到滿足與快樂。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的海王星脫離其他行星的影響，即便沒有好好準備，也可能糊裡糊塗就通過了考試或是面試，進入理想的單位，會是面試運與考試運較為討喜的時期。

本週須注意的部分：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，受到逆行的水星的影響，某個任務或職務因為一些雜事不斷的來回干擾，收尾面臨卡關，你甚至要選擇放棄，或是繼續完成，這些問題耗損了你很多重要的時間，也使你過勞。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，家中會有一些重要的家電發生故障，需要維修，家宅也可能會有些老毛病需要修繕，然而在維修期間，生活上有很多的不便，使你工作也受到影響。與家人容易翻舊帳吵架，家中的氣氛不是太理想，對於家人有某些不滿的情緒，容易在此時大爆發。

健康運方面，火星與土星合相在命宮，當心血光之災，特別是筋骨容易扭傷，或發生意外，需要長期復健。身體某些器官容易發炎不適，嚴重的話甚至要動手術治療。

水瓶座：

整體運勢：

家宅運佳，金星進入家宅宮位，忙碌了好一陣子，終於有一段時間可以宅在家中放空，什麼事情都不做，充分獨處，享受居家生活。

金錢運佳，在金錢宮位的海王星脫離其他行星的影響，金錢與物質上的充裕，生活會比較有安全感了，不過也容易亂花錢買些不實用的東西囤積，甚至靠血拼發洩壓力。

工作運佳，在志業宮位的木星相位良好，工作績效佳，職場上烏煙瘴氣的問題並不會延燒到你身上，是少數不被環境影響的幸運兒。

本週須注意的部分：

學業運方面，滿月發生在學業宮位，受到逆行的水星影響，某個科目的考試成績結果不理想，可能必須補考或是重修。好不容易完成的作業或報告可能會被退件，重新修改，會是學業壓力較大的時期。

交通運方面，水星逆行在交通宮位，交通工具可能在此時故障，需要維修，容易因為交通方面的細故與人槓上，此時收到罰單的機率也較高，坐大眾運輸工具通勤可能常遇到阻塞或延誤的狀況，導致你行程受到延誤，這段時間也要特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢：

面試運、考試運佳，金星進入面試、考試宮位，會是面試與考試十分討喜的時期，甚至在沒有準備的狀況下，也能順利通過。有機會順利進入理想的單位。

學習運佳，金星進入學習宮位，在學校參加各類競賽都能獲得好成績，考試的結果也名列前茅，在學業上的表現受到矚目，可能會成為學校的風雲人物。

感情運方面，金星進入溝通宮位，與喜歡的對象有許多共同的話題可以聊，不知不覺聊了整晚都不嫌累，單身的雙魚座，可藉由網路社團認識有共同話題的新對象，或是因為旅行結識很合得來的旅伴。

本週須注意的部分：

金錢運方面，滿月落在財務宮位，受到水星的影響，可能會因為週轉不靈，某些資金延遲進帳，造成你投資上的損失。沒有投資習慣的雙魚座，要當心掉錢包，信用資料被盜用，要花時間重新辦理相關證件，非常麻煩，此時要特別看緊荷包。

人際關係方面，火星與土星合相在人際關係宮位，受到逆行的水星影響，容易與人發生金錢方面的不愉快，盡量避免幫人代購東西、跟團購、加入直銷，以及避免與親朋好友有借貸關係，不但傷荷包，也可能與某些朋友絕交。

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