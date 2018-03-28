婚前看仔細！哪些男人結婚後落差最大？

2018-03-28 15:54 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

婚前與婚後可以說是兩個不同的階段，然而性格和情緒也會隨之發生著質的變化，為什麼會有這麼大的差別呢？而哪一種男人在婚前婚後的落差最大呢？通過主星特質，挖掘出根本原因，讓其在以後的婚姻生活中和諧順利發展。

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七殺星

落差起因：掌控欲強

七殺星的男人敢愛敢恨，愛上一個人時會全心全意的對待。在婚前七殺星熱情灑脫，充滿著陽剛之氣，而強烈的掌握欲這時所表現出來的也是對另一半的愛憐，總是會為對方想好一切，帶動對方按照自己的期望做事。

而在婚後，如果另一半達不到自己的期望或是與異性有較多接觸，七殺星就會顯得很失望，會有被忽視的感覺，甚至吃醋發牢騷。這時的掌控欲就轉換為大男人主義了，嫉妒心重，看不慣另一半的所作所為，很可能會起衝突喔！

廉貞星

落差起因：情緒多變

廉貞星的男人對愛情期望很高，感情要求強烈，對自己總是信心十足。婚前由於廉貞星總是會喜歡上比自己還強的人，所以很會用心來表白對另一半的愛慕，同時還可能包括花言巧語的強攻，什麼愛你一萬年去打動另一半。

婚後的廉貞星，認為付出了就要有所回報，憑著這樣的理念，婚前的好在婚後就可能演變成了對另一半的索取，不斷要求對方，以滿足自己心理的慰藉。如果對方做不到，廉貞星又難以妥協，再加上自信心太強，這時就會變得情緒不穩定，火暴脾氣可能就露出尾巴了。

紫微星

落差起因：過於完美

紫微星的人對感情理性堅毅，要求很高，除了有愛情，還應有麵包相伴。在婚前紫微星總是顯得厚實穩重，給人安全感，當真正愛上一個人時，往往什麼事都想為另一半安排好，這樣紫微星會感到很幸福，心裡也樂意為另一半付出，使愛戀變得溫馨，相知相愛。

結婚以後，如果另一半習慣了被支配的習慣，長期煩瑣的生活同樣需要紫微星一一來安排，這雖能滿足其領導的慾望，但隨之而來的壓力也不小。長此以往，紫微星的完美主義就會很失落，說不定決心一下，毅然選擇離去。

天相星

落差起因：小心謹慎

天相星的人斯文謹慎，對待感情很理性，眼光極高，對另一半有著強烈的領導欲。在婚前，由於天相星的謹慎小心，再加上斯文的舉止，總是會給對方留下深刻的印象，在這種外表的包裝下，很容易就會讓愛戀升級。

可是結婚之後才發現，那種謹慎小心的照顧，只不過是想引導對方而已，以滿足其領導的慾望。如果天相星這時掌控不了另一半，則在心裡就會感到不安全，心裡失去平衡感，加上虛榮心的干擾，婚前的斯文開始走向惡化，逐漸各種大小衝突開始接踵而來。

太陽星

落差起因：期望過高

太陽星的男人對感情熱情積極，坦率直接，獲得愛情的能力很強。婚前太陽星總是一派熱情洋溢，燃燒自己，照亮另一半，燦爛的笑容，總是時刻打動著對方的心。而太陽星對愛情的專注，更是讓另一半一百個放心。

婚後的太陽星，會不斷要求另一半進步，好了還想更好，相處久了，必然會產生一些摩擦。這時，太陽星就會覺得很失望，有恨鐵不成鋼的感覺，甚至有可能把這種責任看成是自己的無能，開始變得心灰意冷，情緒變得低調，說不準還會轉移目標。

通過以上分析，你或者對你的另一半已有了更進一步的瞭解。婚姻除了彼此深厚的感情外，還應相知相惜，相互瞭解差異，各退一步，使這段情走得更長遠。

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