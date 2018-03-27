【測字】未來三個月你該注意哪些問題？

2018-03-27 08:51 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

未來三個月，你的運勢會發生怎樣的變化，是否會有重大的轉折影響你的愛情、工作和生活？今天科技紫微網就透過自古就有的測字占卜方法，為你預測未來三個月，你的運勢會為你帶來怎樣的問題，需要你小心對待！

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請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個字，然後再看答案。

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測字結果：

第一字：望

你對他人的認可需求加重，對此也會做出相應的努力。但過猶不及，言談舉止太過一板一眼反而會讓人想要遠離你。只要將自己的本職工作做得盡善盡美，休閒場合的微笑會讓人更喜歡你。

第二字：明

未來三個月，整體運勢走好，雖然可能會有一些小挫折，但若能換個角度看待問題，著重提升自己的學習工作技能，少受他人的看法影響，最後都會有好的結果出現。

第三字：蘭

此字預示著你的愛情運勢較為平淡，對自我保護意識很敏感，易被那些善於攻心的爛桃花打破防線。動心的時候，不妨多留點時間考察對方的真實消息或者人品，以免上當。

第四字：契

此字尤利於小本經營者，不會為盤活而忙碌，生意風生水起。但遇到需要談單或者簽訂合同的情況時，需要仔細查看合約條款，以防日後出現不利於自己的局面。

第五字：昭

選擇此字的你要警惕了！精神狀況不好的時候，最容易犯下覆水難收的錯誤。可能是在上司面前多嘴，給人際關係種下陰影；也可能是跟另一半說了猜疑對方的話，惹來對方的不滿。

第六字：逞

想要走出和以前不一樣的路，但是未來三個月並不適合做突然轉變，尤其不適合貿然離開熟悉的環境。需要詳細策劃，多方參考意見，再做決定。

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