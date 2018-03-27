年輕時辛苦 中年後順遂的生肖？

2018-03-27 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

有的人福報來得早，所以早年盡享富貴、少年得志。有些人的福報則要晚一些，早年辛勞，但中晚年平安順遂，財富開始爆發，享受子女福。科技紫微網就來為大家盤點一下，誰是年輕時辛苦，中年後順遂的生肖？

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生肖兔

屬兔的人脾氣性格都很好，少造口業，對人抱有天生的同情心，最見不得別人受苦受難，總是會盡自己所能幫助有需要的人。這種積德行善的心思和行動，會為屬兔者帶來晚期的福報。

早年屬兔人思考長遠，肩負的責任感會比常人多，往往單打獨鬥，會活得比較累。不過中年之後，當他們自己需要幫助的時候，就會發現不開口都會有貴人主動上門，一開口，對方也必然會熱忱相助。

屬兔者的子女，孩子多有所成，且孝順懂事。當需要孩子贍養的時候，孩子盡心盡力，屬兔者老年生活安然幸福、健康無虞。

生肖狗

屬狗的人重情重義，朋友可能不多，但都是能幫上忙的好朋友；人生目標也不甚遠大，但都是自己能實現的，可以給家人帶來實實在在好處的。這樣的屬狗者福源深廣，即便早年生活艱辛，但是靠著積極進取和腳踏實地，總能在第二人生階段迎來好生活。

屬狗者的人生後半場財運旺盛，依靠朋友左右逢源，生財之道不斷，財庫充盈，晚年生活富貴有餘。尤其是男性屬狗者的財運，進入中年會更為顯達，很快便能有一番作為。

生肖羊

別再為「十羊九不全」這樣流傳錯誤的俗語影響，其實羊在十二生肖中屬於天生福氣旺，不管早年會經歷哪些不愉快，中年之後總能享受福報的照拂，生活順利美滿。

尤其是女性屬羊者，做事厚道，知恩圖報，生活中常常會先為他人所想，有成人之美。因此屬羊的女人身邊總是會吸引一些回報、喜愛她們的人。人生後半場，她們會被丈夫喜歡疼愛，被子女孝順敬重，兒孫滿堂。

如果屬羊者想要錢財大幅進帳，不妨進入30歲之後再開始投資理財、做生意，因為這時屬羊者有財神關照，財運穩重增長，更有發財機會。

生肖豬

屬豬的人福根深種，少年成長受家庭影響可能不會順心如意，青年受時運波及，難有出頭之日，常感委屈。但即便如此，屬豬人也很少怨天尤人，總是默默做好自己的分內事，不爭不搶，從不貪圖他人的福德。

也正因為如此，福報會在屬豬人進入人生中年時刻開始顯現，自己或者伴侶的事業開始輝煌騰達，不再受限於人，財富穩中有升，子女懂事、不用操心。而且這種好運會綿延不絕至晚年。

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