天空為限周塔羅(下)／魔羯 異性緣好 桃花開滿樹

2018-03-19 09:56 聯合新聞網 天空為限



天空為限周塔羅。 圖／ingimage 分享 facebook

3/19~3/25星座運勢（下）

分析：這是一張身邊事物看起來都無法給你助力的牌，充滿擔憂及悲觀，但是其實周圍環繞你的，並不是銅牆鐵壁，只是一點小小的考驗跟必然的挫折，只要堅持下去，等待時機，一切狀況並沒有現在看起來那麼不樂觀。

在事業方面，本週會讓你覺得綁手綁腳， 所有正在進行中的案子，都好像出現了停滯跟問題叢生的現象，更慘的是不但沒有人可以幫你的忙，甚至他們連自己的問題都快要應付不暇了，建議只能花耐心花時間下去磨，因為這都是一時的不順而已，這張牌並沒有顯示工作中有什麼真正重大的致命傷。

在愛情方面，這張牌會顯得窒礙難行，遲到、溝通不良等等問題雖然不算大，卻會持續不斷發生，考驗雙方的耐心跟誠意；沒有對象的人，本週會顯得特別「宅」，很懶得去外面走動，因此機會特別少；有對象的人，因為常常陷入冷戰跟抽不開身的狀況中，互動跟甜蜜的時間也會減少。

天蠍座：Thoth塔羅牌的「死亡」

分析：先別緊張，「死亡」不是一張要來打擊你或宣告一切無效的牌，這張牌只代表一切都讓你感到倦怠或疲憊，或是外在環境死氣沉沉，讓你欲振乏力；這時如果你隨波逐流，那一切就會每況愈下，所以你必要自己動手改變局面，那就會給自己帶來全新的開始。

在事業方面，很多長久累積下來的問題，都已經到了無法挽回的局面，與其把心力用在力挽狂瀾上，不如拿出決斷力，把該捨棄的全都捨棄，該革新都全都革新，只有允許自己蛻變，轉機才會到來。

在愛情方面，沒有對象者，缺少跟外界接觸、交新朋友的機會；有對象者因為公式化的相處模式，這段時間中雙方都有著深深的無力感，加上內憂外患不斷，人性的陰暗面也特別容易在你們互動中流露出來，充滿猜忌跟不安，建議開誠佈公，把內心的不滿跟誤解全部談清楚，才有繼續走下去的本錢。

射手座：Thoth塔羅牌的「圓盤六」

分析：這張牌象徵一種面面俱到的成功，某些事在你付出了相當的時間以及心血後，終於看到初步的成果了，而且這些成果不是終點，現在看到的成績，都還有更大的發展空間，是有本錢好好做出長期規劃的時候了。

在事業方面，就如上面的分析所述，這張牌代表一個階段性的成功，而且不只是金錢跟職位，還包含了好口碑、人脈、其他新的發展機會~~等等的附加價值，也等於奠定了一個發展格局極大的良好基礎，應該好好把握，切忌短視近利，放長線才能釣大魚。

在愛情方面，本張牌象徵有一些長久以來考驗你們的事，將得到圓滿的解決，或是在一段時間的紛擾之後，終於得到一個平衡，產生了共識，愛情方面的心如果可以定下來，其他事也會跟著好轉。沒有對象者，這張牌表示一種生活上全方位的知足，愛情這件事暫時不會太困擾你。

魔羯座：Thoth塔羅牌的「女皇」

分析：你本週在各方面的表現都非常好，而且幸運的是，你的順利並非來自於精密的算計或嚴肅的努力，而是一切都有天時地利的配合，除了人脈廣、人緣佳之外，金錢方面的運勢也比一般人來得順利，付出的都會有一定的回報；另外也會收到一些意外的禮物跟驚喜，是非常愜意的一週。

在事業工面，這張牌很適合當領導者，帶動一些新的計劃或case，是一段爭取表現的良好時機，但不同於一般人對「領袖」的印象，是那種氣勢強又咄咄逼人的樣子，女皇的領導方式，是人性化又充滿樂趣的，你的管理是用激勵跟友誼的形態，因此會廣受大家好評，得到更好的晉升機會。

在愛情方面，可以說是桃花開滿樹的一週喔！不管你的條件如何，這段時間認識新對象的機會直線上升，異性緣也比之前來得好，有對象的人，來自於異性好友、長官的助力特別大，就算不牽涉到感情，也會得到他人的真心對待；沒有對象的人，本週選擇機會增多，跟朋友的互動也增加，約會可能會排得很滿喔！

水瓶座：Thoth塔羅牌的「寶劍騎士」

分析：這是一張生活中充滿千頭萬緒的牌，因為零碎的瑣事特別多，要一個人被當成好幾個人來用，弄得忙亂卻沒有效率，也讓本來可以將事情做得很完美的十分功力，降到只有原來的一半左右，是一張能者多勞，生活壓力極大的牌。

在事業方面，這張牌通常出現於一個領導者或是核心份子的身上，因為要仰賴你的事情太多了，你又沒來得及充份授權分派工作，變成蠟燭兩頭燒，工作大多落到你一個人頭上的狀況，建議先花一小段時間坐下來好好思考，捨棄不必要的部份跟過高的目標，才能集中注意力提高效率。

在愛情方面，這張牌往往因自身的忙碌，自顧不暇時，當然沒有心力去照顧另外一半；沒有對象者，在這段時間中，就算有好對於出現，你也沒有時間去經營發展；有對象的人，在特別需要另一半支持的時間，卻反而因為你的混亂而常常造成彼此之間的衝突，要先調整自己的腳步，才能改善雙方的狀況。

雙魚座：Thoth塔羅牌的「寶劍十」

分析：這是一張不是大好就是大壞的牌，因為它象徵所有讓你牽掛的事都已經卸下，這可以有兩個解釋的方向，一個是你「失去」了一切，一切都回到原點的狀態；另外一個是你已經「放下」了一切，也拋掉所有過去的包袱，有重新選擇各種可能性的機會。

在事業方面，表示有一些狀況超出了你的控制範圍，你需要放棄原來的計劃，另外找一條路走，也有可能是原先設定的目標本來就不夠正確，導致命運安排讓你不得不轉變你的態度，重新審視自己真正的需要，找出更值得追求的目標。

在愛情方面，這張牌有幻滅跟看清的意思，並且能夠平靜的接受事實；「死心」有時是一件好事，因為這種看破的心情，有助於讓你不要繼續待在對你不利或是不值得的關係中，要及早超越現在的階段，才能邁向下一步尋求更好的開始。