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天空為限周塔羅(上)／牡羊 情緒不穩的一周 勿過度放縱

2018-03-19 09:45聯合新聞網 天空為限

天空為限周塔羅。 圖／ingimage
天空為限周塔羅。 圖／ingimage
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3/19~3/25星座運勢(上)

牡羊座：Thoth塔羅牌的「聖杯四」

分析：光就Thoth牌來說，「聖杯四」是一張超級巨蟹的牌，別的星座抽到這張牌，會感染到巨蟹的多愁善感跟強烈的情緒起伏，巨蟹座本身抽到這張牌的話，雜念跟想像的空間更是會一發不可收拾，尤其是如果受到雨天的影響，將會是情緒不太容易控制的一週；請不要過度花錢或放縱，以免恢復正常時很難善後。

在事業方面，這張牌有點心灰意懶，但也可能是因為被外界的事情分心，造成對工作上應該全力以赴的事反而興趣缺缺。如果本週有需要你提案或是主導的工作，你可能會缺乏長遠的規劃，只想著外界的觀感，而把力氣放在「增加知名度」或「稱頭」這一類比較表面的事情上，建議腳還是要踩在地面上比較好。

愛情方面，這張牌可能會因為感情生活缺乏刺激跟變化，會想向外尋求一些樂趣。有對象的人，會容易對伴侶以外的人產生遐想，還好的是，想歸想，不至於付諸到實際行動上；沒有對象的人，可能把時間金錢花在找樂子上，填補心靈的空檔；年紀小一點的人還有可能跑去追星喔！

金牛座：Thoth塔羅牌的「寶劍一」

分析：這是張冷靜、確實，又心無旁鶩的牌，在這星期中，有很多之前困擾你、迷惑你的事情，都一一現出原形，而對於以往你會逃避、自欺欺人的一些地方，在這段時期中，你也感到累了，很容易接受事實，做出早就應該做出的決定。

在事業方面，這是一張頭腦清楚、能洞悉全局的菁英牌，從事企劃、幕僚、顧問類型工作的人，更是有如神助，表現得才氣逼人；但是太過就事論事的態度，往往會在人際關係方面失了和氣，容易造成別人對你的不諒解，在理直的狀況下也要懂得氣和，身邊的助力才能長久的維持下去。

在愛情方面，頭腦太過清楚其實會妨礙你掉入戀愛中的感覺(笑)，沒有對象的人，這週會特別想要去好好規劃單身生活，沒有質感的對象也不會引起妳因寂寞而產生的遐想；有對象者，會學著不要抱太多不切實際的期待，不要把自己逼入牆角，很多事是需要各讓一步的，世界上沒有光靠吃露水就可以活下去的愛情生活，也會了解沒有未來的愛情不值得投資，這是一張會看清很多事的牌。

雙子座：Thoth塔羅牌的「聖杯六」

分析：這張牌跟水象星座的特質最為調合，因為它比其他的水元素牌更有一種沉緬、追求內心安全感的特質，這張牌大致上來說是一張很美好的牌，有很多來自於親人、情人或是朋友的支持跟協助，讓你在良好的基礎下，可以建立起理想的自我形象，代表可以安於現狀，不需要汲汲營營於外在名利的心態。

在事業方面，本週在工作的環境中，會有一種和樂的氛圍，就算在一片混亂中，也能感受到一種奇異的平靜，跟同事之間絕佳的默契；其實外在環境往往來自於我們自己內心的投射，只要我們的心能定下來，就可以應付一切外來的影響，雖然缺乏戰鬥力，卻很有解決問題的能力，這張牌是「安定自我」最佳的代表牌。

在愛情方面，有對象的人，這張牌象徵你們最近的感情很有一種老夫老妻的感覺，雖然沒有過多的激情，但是能給對方莫大的安慰及支持，在面對外在環境時，有一種篤定的信心，是一段很有共鳴的美好時光；沒有對象的人，很適合從舊有的交際圈中找對象，例如許久不見的老朋友，或是參加同學會，都有不錯的邂逅機會。

巨蟹座：Thoth塔羅牌的「惡魔」

分析：這是一張充滿各種人性慾望跟感官刺激的牌，代表這段時間中，平日被壓抑的劣根性或壞習慣，有漸漸冒出頭來的可能性，而且可能你這時的心態也是對自己很寬容的，允許自己去做一些跟平日道德觀違背的事，這時沒有別的辦法，只能靠自己的良知跟意志力啊！

在事業方面，給人感覺印象不好的「惡魔」，反而是一張滿有利的牌，因此惡魔象徵物質跟感官上的被滿足，所以權勢、錢、地位都不缺，但是卻常要陷入勾心鬥角跟做出違背本性的事，或至少忙到無暇品味自己的生活；成就跟財富或許會有，但這樣卻不容易快樂起來。

在愛情方面，惡魔牌帶有太多條件的比較，以及現實面的考量。沒有對象的人，惡魔牌可能會讓你對不該愛的對象動心，或是做出一些不理性的舉動；有對象的人，惡魔牌代表你受到外界的誘惑，需要發揮極強的自制力，或是你目前陷在一段有害無益的關係中無法自拔。

獅子座：Thoth塔羅牌的「寶劍公主」

分析：「寶劍公主」象徵你已經好久一段時間，都處在一片陰霾或狀況不明的情形當中，但現在正是快要破繭而出的時候了，寶劍公主用自己手上的寶劍，在一片深濃的雲霧中劃出一道明亮的開口，這把寶劍象徵她使用的武器是她的知識以及聰慧，是一張現況雖不明朗，但前途看好的牌。

在事業方面，寶劍公主代表要對外找一條新的出路，或是替自己安排一項第二專長，但不是斷然轉換行業或職位，而是替自己尋求一種更大的可能性、更廣的發展空間，為更廣大的將來作準備。建議可以進修、也可以去找一些能打開眼界的課程來上。

在愛情方面，這張牌的愛情還在生澀稚嫩的階段，但是有本事靠自己的智慧來突破目前的難關，是正要開始「成長」的時候。這張牌不管有無對象，都象徵凡事即將要邁入好的階段，但是還是需要一段時間的籌備跟適應，光明大道才能完全被打開。

處女座：Thoth塔羅牌的「寶劍五」

分析：這是一張很容易有挫折感的牌，生活中有些事，在經過你長久的掙扎跟失望後，終於到了下定決心處理掉的階段了。有時候真正鼓起勇氣去面對時，才會發現其實一切並沒有想像中那麼可怕，快刀斬亂麻才能避免付出更大的代價。

在事業方面，這張牌表示你撐了很久，用盡力氣維持的一些案子，宣告必須放棄，或是得不到應有的結果及報酬，看起來是壞事，但其實有個了結，可以讓你撥出更多時間跟力氣，去找尋下一個更好更大的機會，幸運往往在你不期待它的時候來到。

在愛情方面，有對象的人，寶劍五代表你的感情可能面臨一個轉捩點，如果你想繼續保有目前的關係，必須做出在原則方面的讓步，太多的堅持只會讓情況越來越糟，畢竟一段感情如果要美好，並不代表一定要照你理想中的路線來走。沒有對象的人，本週可能自我懷疑會加重，但也會找到改善自己更好的方式。

星座運勢愛情塔羅牌天空為限

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