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今日星座運勢／摩羯 橙色幸運 戀愛運與魅力上揚

2018-03-31 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月三十一日（六）

【牡羊座】晴空萬里

★ 幸運色：米白色

★ 幸運物：茉莉花

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：有花香味的地方

金星進入和金錢理財的相關位置。未來三週正財運提升。工作上的表現特別容易被看見與稱讚。有工作能力且人脈強的牡羊，容易有兼差工作或新機會。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：優雅的裝扮

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作職場

守護星進入金牛，讓金牛們散發更優雅的美麗氣質。不妨趁此時機讓他人看見自己的優點，好好展現才華，桃花運和事業運更旺。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡綠色

★ 幸運物：芬多精

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

金星進入和自省與休息的位置。但同樣這個位置也代表著祕密的愛情。部分雙子未來一個月容易發展出秘密戀情。大自然與靜心有助整體運勢。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：社交活動

金星進入和社群團體的相關位置，未來三週有利於團隊合作，過去和他人有不和諧狀態的金牛，也可趁此時機多和他人互動。這時對加入某些團體也比較有意願。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：金色

★ 幸運物：適合自己的新裝扮

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：工作職場

金星進入和事業與形象相關的位置。未來三週容易站上事業高峰，他人特別容易注視到你的存在，你也容易以美的形象出現，令人眼睛一亮。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：民宿

金星進入和旅遊、專業表現、專業進修、高等教育、媒體的相關位置。未來三週旅遊運佳，面試運上升。適合多閱讀或看電影。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：玫瑰花

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交場合

金星進入和親密關係與金錢資源交流的位置。未來三週容易得到金錢、紅利、禮物的餽贈。桃花運大增。但原本婚姻狀態不佳的天秤需注意不當誘惑。

【天蠍座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：輕鬆的談話場合

金星進入人際交流與合作的相關位置。未來三週和他人互動變得較為和諧，他人對你也較為寬容，釋出更多善意。已婚者與另一半感情升溫。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：花草樹木

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：明亮的空間

金星進入和職場相關的位置。未來三週有職場戀情的機會，或對工作上往來的人產生好感，工作狀態更加和睦。已婚者注意誘惑。有健康問題的射手容易找到適合的醫生。

【摩羯座】晴空萬里

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：亮色系的小配件

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：健身房

金星進入戀愛及子女宮。未來三週摩羯們戀愛運以及魅力指數、活力指數上揚。有子女者與孩子相處更加融洽。想懷孕生子者機會也提升。有助於表演工作者尋求機會。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：美麗的鮮花或藝術作品

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：家

金星進入和家庭和童年的相關位置。此時很適合更換家中布置。過去與家人有心結者，此時適合打開心結或接受心靈療癒。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：粉藍色

★ 幸運物：說好話

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：同學會

金星進入和溝通學習的相關位置。未來三週和他人閒話家常間便可增強自我運勢以及魅力指數。與兄弟姊妹間融洽度加分。但避免過於八卦，仍須謹言慎行。部分雙魚會與老朋友戀愛。

星座運勢

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