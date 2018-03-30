今日星座運勢／牡羊 天空藍幸運 思考新計畫

2018-03-30 00:00 聯合新聞網 那河



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三月三十日（五）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：重新計劃

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：明亮的空間

水星退行並與太陽合相在與外在以及新事物的相關位置。宇宙正引導你思考自己外在是否合宜，以及目前有哪些新的人事物是否有需要調整的地方，或是是否該展開某些新的計畫。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：月光石

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：大自然

水星退行並在與神性、宇宙、自省與休息的相關位置與太陽靠近。宇宙正引導你思考自己與天地宇宙間的關係，甚麼是命運甚麼是自己可以掌握的要分清楚。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：瑜伽會館

水星退行並接近在與團體利益相關位置的太陽。宇宙正引導你再次思考有利於團體或整體人類的利益。當你愈了解多數人的渴望，愈能了解如何適當助人，運勢也會愈好。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：可寧靜思考的空間

水星退行並與太陽靠近在與事業名望的相關位置。宇宙正引導你思考適合自己的事業方向或生命中的角色定位。無論是當一名家庭主婦，還是女強人，都是同樣重要的角色。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：書店

水星退行並與太陽在與專業、教學、學習、海外、事業拓展相關的位置靠近。宇宙正引導你對於自我專業更加精進，並重新思考如何拓展生命領域，重新建構對於人生的價值觀。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：無欲則剛

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：大自然或清淨的聖地

水星退行並與太陽在與資源整合及親密關係的相關位置靠近。宇宙正引導你學習或思考如何進行與他人間的資源整合或親密關係。貪婪或過度佔有與焦慮都是地獄的入口。此時不適合進行交易。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：輕音樂

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：視野寬闊的咖啡館

水星退行並與太陽在朋友、合作或婚姻的相關位置靠近。宇宙正引導你釐清益友與損友，同時再次思考合作或婚姻應有的態度與細節。此時不適合簽約。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康規律的飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：整潔的空間

水星退行並與太陽在與服務、工作與生活的相關位置靠近。宇宙正引導你思考謙虛服務與工作應有的態度和細節，對於未來長遠運勢將有益處。此時需注意工作細節及身體健康。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：和家庭或愛有關的影片

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：電影院

水星退行並與太陽在與戀愛或子女的相關位置靠近。宇宙正引導你思考甚麼是愛，目前的對象是否適合你? 以及你對於子女的期待是否需要調整等。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：童年回憶

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：熟悉的地方

水星退行並與太陽在與家庭或住宅、童年相關的位置接近。宇宙正引導你回憶童年生活以及家人對你的影響和重要性。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：手機

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：舊地重遊

水星退行並與太陽在與溝通學習以及老朋友、兄弟姊妹的相關位置接近。宇宙正引導你思考與他人或兄弟姊妹溝通互動的方式。此時容易與老朋友連絡上，也可能舊地重遊。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：樸實餐點

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：山林

水星退行並與太陽在與金錢與自我價值、工作技能的相關位置慢慢接近。宇宙正引導你思考生命中甚麼是最有價值的存在，以及對錢的觀念是否需要調整。此時不適合進行新計劃。