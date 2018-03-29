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今日星座運勢／水瓶 簡單自然裝扮 可以放輕鬆

2018-03-29 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
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三月二十九日（四）

【牡羊座】打雷閃電

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：海洋的聲音

★ 開運方位：西南方

★ 開運地點：輕鬆的談話場合

太陽在牡羊近日被嚴厲的土星壓制，牡羊們容易出現身體不適的狀況，也可能感覺自己被壓力或某位長輩或上司所壓迫。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色飾品

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：社交職場

你所加入的組織或團體對於你如何看待自己的工作價值或金錢收入有相當直接的關係。和這個組織團體是否有共識，是否能攜手走向更長遠的未來，內心有些想法或疑慮。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：穩定度

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：工作職場

若能穩定過去奠定的事業基礎，不輕易轉換跑道，現在正是你發光發熱的時機。避免在此時三心二意，影響原本不錯的事業運。

【巨蟹座】烏雲罩頂

★ 開運色：暖黃色

★ 開運物：高地杜松精油

★ 開運方位：東南方

★ 開運地點：SPA

從事業務工作或需要與人接觸的巨蟹，今年開始容易感覺難纏的客戶特別多或需要花特別多的時間處理問題，也因此造成身心不曉得壓力。另一部分的巨蟹，壓力來自於另一半。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：大地色

★ 開運物：健康飲食

★ 開運方位：西北方

★ 開運地點：健檢中心

命主星近日被土星壓制，獅子們的健康容易出現較明顯的狀況，尤其如果原本身體健康已出現問題的獅子，一定要關注自己的健康。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：耐心溝通與微笑

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：聚餐場合

基本上，無論是工作或家庭，只要認真做好自己分內工作，同時有耐心的多與人溝通，很多事情都會自然化解。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：分享小點心

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館

童年是否得到足夠的安全感和愛對於這兩天的運勢、心情有直接影響。家庭的氣氛與狀況，容易影響今年的整體運勢。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：向日葵

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：花店

避免因為生活或工作上的細節而造成自己或他人身心上太大的壓力。心胸愈寬大，愈能夠接受生命的各種可能性，幸運指數就愈高。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：土耳其石

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：民宿

家裡面的事情希望另一半或他人能幫你稍微分擔一些。單身者傾向找朋友聊天訴苦。身心靈已平衡的射手有種自由的感覺。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：薰衣草紫

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：SPA

人際運旺。生活中需要應對或應付的人事物不少，身體難免感覺有些疲累。做個按摩或享受健康美食都是不錯的選擇。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淺灰色與白色

★ 幸運物：簡單自然的裝扮

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：感覺自在的地方

職場同事或朋友可能和你的某些價值觀不太一樣，也可能在專業或價值觀的想法有所出入。有些事情不要太嚴肅討論。今天可以輕鬆點。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：戶外廣場

能量狀態佳的雙魚很懂得享受生活。狀態較弱的雙魚則容易出現自信心不足，傾向用名牌或分享八卦來建立友誼與自信。

星座運勢

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