親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今日星座運勢／巨蟹 認真生活工作 享受人生

2018-03-28 00:00聯合新聞網 那河

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

三月二十八日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：草綠色

★ 幸運物：點心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：咖啡館

正面狀態是用某種隱喻、說故事的方式、幽默輕鬆的態度說服他人、讓他人更能接受你或你的想法。負面狀態是自以為自己在幫助他人，實際上卻沒有考慮他人感受。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

正面狀態是學習放下成見、不計較得失，為眾人及較高的理念服務。負面狀態是對於自己的某些想法過於執著沉溺，執意抵抗和你不同意見的人事物。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書籍與音樂

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店

正面狀態是多給自己一些單獨的時間回顧與自省，同時對於他人的處境也能用同理心思考。負面狀態是失去自信，想找他人來分擔責任。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：吃喝玩樂與工作

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交活動

認真努力過生活與工作吧。享受你的工作以及獲得的報酬。享受人生以及任何你可以真實接觸到的人事物。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

正面狀態是像個戰士，結合意志力與勇氣、技能，打一場漂亮的戰。負面狀態是只在意自己的外在，而忽略內在的鍛鍊。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

正面狀態是用敏捷的思考以及銳利的觀察能力解決目前的狀態或運用在職場上。現在不是低調或躲起來的時候。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：黑色

★ 幸運物：黑色上衣或鏡框

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：整潔的空間

有的時候謙虛是美德，但對天秤們而言，卻是該表達怒意的時候要表達出來，讓他人知道你的底線在哪裡。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：開闊的視野

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的餐廳

不要在意過去曾經傷害你的人事物，而要從其中學習到宇宙要你學到的事物。這些經驗將成為別人永遠偷不走的智慧。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：不同風景文化

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩鮮豔的空間

接觸一些國外不同的文化，或安排一段輕旅行，給自己一些自我沈澱的時間。同時調整整體能量狀態，未來會更好。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：時尚雜誌

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：健身房

認真的裝扮一下。不要讓自己看起來過於老氣，或讓體態走樣。該維持的狀態還是要認真維持，讓身心充滿活力。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：責任

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：職場與家

是時候變成大人，承擔應該承擔的責任，而不是感覺像個永遠有人守護的孩子，或是單純的總覺得只要樂觀就會有好運。該做的細節仍然要拿出行動。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍雜誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

正面狀態是用意志力設定方向，同時理性思考，架構未來的藍圖。負面狀態是不做任何實際的努力，只想單純運用自身魅力輕易達到想要的人事物。

職場萬里

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

【測字】未來三個月你該注意哪些問題？

2018-03-27 08:51

年輕時辛苦 中年後順遂的生肖？

2018-03-27 08:00

天空為限周塔羅(下)／雙魚座 把握機會 做事搶時機

2018-03-26 09:06

天空為限周塔羅(上)／處女座 財運方面非常好

2018-03-26 08:50

唐綺陽星座運勢週報：獅子身價上漲 天秤有貴人運

2018-03-26 07:41

殺破狼周運勢／金牛有貴人支援 水瓶金錢、工作運佳

2018-03-25 14:39

【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23

4月塔羅生命靈數運勢：你有能夠看清一切的眼睛

2018-03-23 10:04

堅持到底見轉機！4月星座誰最好運？

2018-03-22 08:00

去年諸事不順 今年鹹魚翻身的5大生肖

2018-03-19 14:09

殺破狼周運勢／巨蟹多人表示好感 天蠍面試運不錯

2018-03-18 00:00

塔羅：上班族必算！2018年加薪機率？

2018-03-16 14:29

【小孟塔羅】單身者必看！2018年去哪裡找真愛

2018-03-16 10:28

職場如後宮！誰最容易被排擠？

2018-03-15 08:00

白色情人節想放閃？先看你的生肖有沒有桃花運

2018-03-14 16:52

一句話開運錦囊：給2018年想要轉運的你

2018-03-14 10:42

存錢靠自己！最適合12星座的兼差工作？

2018-03-14 10:18

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作喜悅、豐收的時刻

2018-03-12 09:02

【小孟塔羅】快成了天敵？測我的婆媳關係為何

2018-03-09 08:00

【塔羅】單身必看！如何讓你更有異性緣？

2018-03-08 16:00

殺價嫌貨搶贈品 誰的「奧客」指數最高？

2018-03-07 18:46

放假後不想上班？看12星座如何對抗「收假症候群」

2018-03-05 09:00

水逆帶來不順遂？3月星座運勢告訴你

2018-03-02 13:16

【小孟塔羅】元宵節吃幾顆湯圓會得到好運勢？

2018-03-02 08:00

【塔羅】你離結婚還有多遠？

2018-03-01 09:00

配備精良的機會探測儀 雙星組合–廉貞天府

2018-02-27 13:53

錢都拿去包紅包了？趕快看危急時刻省錢法

2018-02-27 12:11

【Desire 塔羅占星】3月塔羅生命靈數運勢分析

2018-02-27 09:44

【小孟塔羅】農曆年後會有哪方面奇蹟發生？

2018-02-23 12:31

【小孟塔羅】過年期間去哪裡遊玩會開運？

2018-02-18 15:20

不會置身事外！天生俠義精神的主星

2018-02-17 08:00

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

過年轉運習俗大公開 助你好運一整年！

2018-02-15 08:00

狗年送12生肖什麼樣禮品才適合 命裡師公開

2018-02-14 13:32

2018戊戌12生肖運程（下）／猴雞狗豬 人和運揚

2018-02-14 06:00

就是合不來！哪些生肖婆媳天生不對盤？

2018-02-13 11:02

情場失意別在意！失戀後人生更順遂的生肖女

2018-02-13 09:59

2018戊戌12生肖運程（中）／龍蛇馬羊 萬事清吉

2018-02-13 06:00
看更多

熱門文章

獨家／部分負擔重大變革 醫學中心看病費用恐破千

2018-03-27 12:16

錢多卻過得不開心 台積電菜鳥：該忍耐下去？

2018-03-27 19:18

好康！清明連假基隆推無車日 市公車6天免費搭

2018-03-27 11:49

老婆太累不想煮飯 夫竟要婆婆下跪逼妻認錯

2018-03-27 20:43

不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇

2018-03-27 11:39

準公公每月給2萬要她在家帶小孩 網友一句話突破盲點

2018-03-27 21:45

父母幫她付頭期款 男友堅持共付房貸「共同持有」

2018-03-27 16:01

她與癌共處24年 是因為做了這個決定

2018-03-27 18:14

還沒玩到就先崩潰！飛機上最討厭遇到的10件事

2018-03-27 11:54

年輕時辛苦 中年後順遂的生肖？

2018-03-27 08:00

美味記憶／兩個便當

2018-03-27 06:00

病中思索／另一個出口

2018-03-27 06:00

搖搖粉回來了 麥當勞全新「搖搖樂雞腿排」登場

2018-03-27 16:46

韓迷必敗！人氣文具店10X10進軍超商 全台買得到

2018-03-27 11:13

吳德榮：溫暖好天氣至少一周 可惜空氣差

2018-03-27 07:56

清明掃墓小心毒蛇 不慎遭咬傷切勿這樣做

2018-03-27 16:03

兒時味道大變身！乖乖用「喝」的 全家獨賣椰子牛乳

2018-03-27 16:21

公益路跑4千名額僅200人報名 創世徵募愛心跑將

2018-03-27 14:40

蘇志燮真環保不洗澡？ 抵台穿搭和前天同一套

2018-03-27 16:21

家人鎖冰箱 失智爺爺誤喝清潔劑致死

2018-03-27 12:42

生活的風景／洛神花

2018-03-27 06:00

7-11拉拉熊粉嫩櫻花季集點送 這7款實在太萌！

2018-03-27 12:25

雪霸高山積雪未融化 雪季服務延到4月底

2018-03-27 10:00

【測字】未來三個月你該注意哪些問題？

2018-03-27 08:51

健保部分負擔改定率制？ 楊志良：符合公平精神

2018-03-27 15:27

部分負擔制度大變革 健保署：樂觀其成

2018-03-27 12:23

遺願是捐軀體幫助人！ 37歲護理師為如願放棄治療

2018-03-27 13:38

部分負擔改為定率制？ 健保署：民眾荷包不容隨便挑戰

2018-03-27 20:00

張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉

2018-03-27 21:09

北北桃YouBike 3月29日、4月1日凌晨暫停營運

2018-03-27 16:04

男子泌尿道感染又結石 就醫發現自己竟有四顆腎

2018-03-27 14:46

天氣舒適穩定多雲到晴 午後山區宜花東有陣雨

2018-03-27 05:29

冷眼集／部分負擔定率制 恐讓大醫院變富人診所

2018-03-27 13:55

她家沒有垃圾桶！堅持零廢棄的環保人生

2018-03-27 14:09

孫芸芸和小S裝慵懶 時尚態度仍爆棚

2018-03-27 17:14

台鐵清明加開班車 3月29日零時開賣

2018-03-27 16:03

勞動部仿日本首推「工作卡」 青年不用履歷可求職

2018-03-27 16:33

送愛到亞馬遜 醫：那裡很多人終其一生沒看過醫生

2018-03-27 10:41

影／來台受訓 菲印醫護最愛珍奶、雞排、臭豆腐！

2018-03-27 14:33

午後臭氧濃度高 出門注意

2018-03-27 05:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top