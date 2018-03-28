今日星座運勢／巨蟹 認真生活工作 享受人生

2018-03-28 00:00 聯合新聞網 那河



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三月二十八日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：草綠色

★ 幸運物：點心

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：咖啡館

正面狀態是用某種隱喻、說故事的方式、幽默輕鬆的態度說服他人、讓他人更能接受你或你的想法。負面狀態是自以為自己在幫助他人，實際上卻沒有考慮他人感受。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

正面狀態是學習放下成見、不計較得失，為眾人及較高的理念服務。負面狀態是對於自己的某些想法過於執著沉溺，執意抵抗和你不同意見的人事物。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：書籍與音樂

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：書店

正面狀態是多給自己一些單獨的時間回顧與自省，同時對於他人的處境也能用同理心思考。負面狀態是失去自信，想找他人來分擔責任。

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：吃喝玩樂與工作

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：社交活動

認真努力過生活與工作吧。享受你的工作以及獲得的報酬。享受人生以及任何你可以真實接觸到的人事物。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：健康取向的餐館

正面狀態是像個戰士，結合意志力與勇氣、技能，打一場漂亮的戰。負面狀態是只在意自己的外在，而忽略內在的鍛鍊。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：工作日誌

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：工作職場

正面狀態是用敏捷的思考以及銳利的觀察能力解決目前的狀態或運用在職場上。現在不是低調或躲起來的時候。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：黑色

★ 幸運物：黑色上衣或鏡框

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：整潔的空間

有的時候謙虛是美德，但對天秤們而言，卻是該表達怒意的時候要表達出來，讓他人知道你的底線在哪裡。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：開闊的視野

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：視野開闊的餐廳

不要在意過去曾經傷害你的人事物，而要從其中學習到宇宙要你學到的事物。這些經驗將成為別人永遠偷不走的智慧。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：不同風景文化

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：色彩鮮豔的空間

接觸一些國外不同的文化，或安排一段輕旅行，給自己一些自我沈澱的時間。同時調整整體能量狀態，未來會更好。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：時尚雜誌

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：健身房

認真的裝扮一下。不要讓自己看起來過於老氣，或讓體態走樣。該維持的狀態還是要認真維持，讓身心充滿活力。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：深藍色

★ 幸運物：責任

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：職場與家

是時候變成大人，承擔應該承擔的責任，而不是感覺像個永遠有人守護的孩子，或是單純的總覺得只要樂觀就會有好運。該做的細節仍然要拿出行動。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：書籍雜誌

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

正面狀態是用意志力設定方向，同時理性思考，架構未來的藍圖。負面狀態是不做任何實際的努力，只想單純運用自身魅力輕易達到想要的人事物。