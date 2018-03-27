今日星座運勢／天秤 情緒保持淡定自在 吸引好人緣

2018-03-27 00:00 聯合新聞網 那河



圖片來源／ingimage 分享 facebook

三月二十七日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：鵝黃色

★ 幸運物：義賣品

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：公益活動

避免太在乎面子或太在乎長輩的話，只要自己行得正，有實際付出努力即可。參與公益性的社團活動更可提升自我能量及運勢。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：運動場

多運動，保持年輕的活力。多做有益身心的活動。若遇到喜歡的人要勇敢去追，不要害怕退縮。

【雙子座】晴空萬里

★ 幸運色：黃色

★ 幸運物：黃色配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：熱鬧商圈

真正的自我價值來自實際的付出與服務，並非他人是否喜歡你或對你說了哪些話。活在當下與品嚐生活樂趣是讓運勢更好的妙方。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：自信與勇氣

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：工作職場

在工作上或自我價值上容易有些挑戰或懷疑。但今天是拿出自信與勇氣衝刺的時刻。有些事情，必須嘗試挑戰，學習經驗。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：心靈成長書籍

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：宗教場合

身邊容易有不少稱讚你或甚至迷戀你的人，但在飄飄然之虞，仍要注意自我身心的平衡及謙虛。有時候過多讚美與權力容易讓人迷失自我，甚至未來出現危機。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：橙色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：溫馨的談話場所

和他人在愉快的氛圍下互動，關心他人之虞卻也不干涉他人生活或想為他多做些什麼。過度的關心容易造成不和諧與壓力。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：銀白色

★ 幸運物：小而亮的飾品

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：大自然

你的一言一行都會在他人眼中留下深刻印象。因此如何表現自己，說什麼做什麼都容易成為標籤。但只要情緒保持淡定自在，自在吸引好人緣。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：藍色水晶

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

避免暗中較勁，或過度在意誰掌權。輕鬆幽默的溝通，以及敞開心胸傾聽不同意見，會使運勢更好，關係更和諧。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：芬多精

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：大自然

現在是學習放手與臣服的時候，很多時候必須順著流走，避免逆流而上。部份射手也可趁此段時間多瞭解自己內心。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：寧靜的咖啡館

也許有些人在一旁看你的笑話或對你有微詞，但此時也是分辯損友益友的好時機。哪些是值得交或可以合作的朋友，哪些要保持距離，不妨思考一下。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：感恩與助人

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：家飾館或花店

買束美麗的鮮花，或讓家具擺設不一樣，都可讓內心煥然一新。另外多關懷社會弱勢，多感恩自己所擁有的一切，都可讓生活變得更順利美好。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：藝術史或歷史

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：藝文展場

出國走走或在專業上多鑽研、多閱讀、接觸不同形式的藝文表演或歷史等，都可提升自我，讓未來運勢更好。