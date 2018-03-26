今日星座運勢／處女 珊瑚色幸運 社交與貴人運佳
三月二十六日（一）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍綠色
★ 幸運物：真心話
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：溫馨的餐館
內在若原本就感覺孤單或有匱乏感的牡羊，今天這樣的感覺容易更加強烈，更渴望他人的愛與關心。建議適度說出自己的需求，避免悶在心裡讓情緒過度起伏。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：湖水綠
★ 幸運物：美食
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：咖啡館
今天特別容易和他人聊到自己小時候或年輕時的往事。也可能透過他人突然找到某個小學同學或舊識。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：橄欖綠
★ 幸運物：芬多精
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：綠蔭草地
今天不妨花些時間靜心或散步，在散步或靜心、聽音樂之虞，也許會突然對生命有更深刻的體會，幫助內心平衡與身心健康。
【巨蟹座】晴空萬里
★ 幸運色：紅色
★ 幸運物：紅色配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：色彩繽紛的空間
貴人運強。但不少巨蟹卻容易因為太保守，習慣窩在熟悉且溫暖的窩裡，而失去冒險與成長的機會。
【獅子座】烏雲罩頂
★ 開運色：金黃色
★ 開運物：紓壓精油
★ 開運方位：南方
★ 開運地點：身心靈中心
在健康狀態不佳的時候，特別容易感到孤單或需要他人的陪伴。健康的問題通常是長期習慣所養成，建議除了看醫生吃藥，也需要改變生活作息與心靈狀態。
【處女座】晴空萬里
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：小點心
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：社交場合
今天的社交運和貴人運都不錯，也是你可以敞開心聆聽他人想法的時刻，也是彼此可以資源交流的時機。有需求的人不要害怕開口。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：紫色
★ 幸運物：紫水晶
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：寧靜的空間
思考時容易有新的想法突然出現，革新的理念與想法需要更踏實的方法與企劃，因此持續力和觀察細節的精神也很重要。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：大地色
★ 幸運物：綠樹
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：窗外有綠樹的咖啡館
事業、形象、面子、與生活、健康這中間的平衡點和快樂點在甚麼地方，不妨花些時間思考這類問題，對目前的生活會有不小的幫助。
【射手座】烏雲罩頂
★ 開運色：藍綠色
★ 開運物：花精
★ 開運方位：東北方
★ 開運地點：SPA
射手們若有情緒起伏較大的狀態，建議尋求專業協助。特別可以回溯和遺傳、或原生家庭之間的問題。
【魔羯座】晴時多雲
★ 幸運色：天空藍
★ 幸運物：傾聽
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：社交場合
透過他人的想法與分析，可以拓展視野。也可能過去的專業和學歷，讓你更具有和他人競爭的資格及自信。
【水瓶座】晴空萬里
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：健康飲食
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：工作職場
天下沒有不勞而獲的事情。工作運好的時候要珍惜，準備未來往更好的位置飛奔。但同時間要顧好身體健康。
【雙魚座】晴空萬里
★ 幸運色：白色
★ 幸運物：原味美食
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：溫馨的用餐地點
今天的你容易散發迷人的形象，不妨運用這樣的能量多建立人際關係。但已婚者要稍注意言行。部分雙魚有遠距戀愛的緣分或計畫出國。
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