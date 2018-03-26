今日星座運勢／處女 珊瑚色幸運 社交與貴人運佳

2018-03-26 00:00 聯合新聞網 那河



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三月二十六日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：真心話

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：溫馨的餐館

內在若原本就感覺孤單或有匱乏感的牡羊，今天這樣的感覺容易更加強烈，更渴望他人的愛與關心。建議適度說出自己的需求，避免悶在心裡讓情緒過度起伏。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：湖水綠

★ 幸運物：美食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：咖啡館

今天特別容易和他人聊到自己小時候或年輕時的往事。也可能透過他人突然找到某個小學同學或舊識。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：橄欖綠

★ 幸運物：芬多精

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：綠蔭草地

今天不妨花些時間靜心或散步，在散步或靜心、聽音樂之虞，也許會突然對生命有更深刻的體會，幫助內心平衡與身心健康。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：紅色

★ 幸運物：紅色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

貴人運強。但不少巨蟹卻容易因為太保守，習慣窩在熟悉且溫暖的窩裡，而失去冒險與成長的機會。

【獅子座】烏雲罩頂

★ 開運色：金黃色

★ 開運物：紓壓精油

★ 開運方位：南方

★ 開運地點：身心靈中心

在健康狀態不佳的時候，特別容易感到孤單或需要他人的陪伴。健康的問題通常是長期習慣所養成，建議除了看醫生吃藥，也需要改變生活作息與心靈狀態。

【處女座】晴空萬

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：小點心

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：社交場合

今天的社交運和貴人運都不錯，也是你可以敞開心聆聽他人想法的時刻，也是彼此可以資源交流的時機。有需求的人不要害怕開口。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：紫色

★ 幸運物：紫水晶

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：寧靜的空間

思考時容易有新的想法突然出現，革新的理念與想法需要更踏實的方法與企劃，因此持續力和觀察細節的精神也很重要。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：大地色

★ 幸運物：綠樹

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：窗外有綠樹的咖啡館

事業、形象、面子、與生活、健康這中間的平衡點和快樂點在甚麼地方，不妨花些時間思考這類問題，對目前的生活會有不小的幫助。

【射手座】烏雲罩頂

★ 開運色：藍綠色

★ 開運物：花精

★ 開運方位：東北方

★ 開運地點：SPA

射手們若有情緒起伏較大的狀態，建議尋求專業協助。特別可以回溯和遺傳、或原生家庭之間的問題。

【魔羯座】晴時多雲

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：傾聽

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：社交場合

透過他人的想法與分析，可以拓展視野。也可能過去的專業和學歷，讓你更具有和他人競爭的資格及自信。

【水瓶座】晴空萬里

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：工作職場

天下沒有不勞而獲的事情。工作運好的時候要珍惜，準備未來往更好的位置飛奔。但同時間要顧好身體健康。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：原味美食

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：溫馨的用餐地點

今天的你容易散發迷人的形象，不妨運用這樣的能量多建立人際關係。但已婚者要稍注意言行。部分雙魚有遠距戀愛的緣分或計畫出國。